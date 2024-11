В 2025 году геймеров ожидают несколько интересных релизов, представляющих разнообразные жанры и игровые механики. Каждая из этих игр предложит уникальный геймплей, от супергеройских приключений и научно-фантастических шутеров до исторических стратегий и психологических триллеров.

1. Marvel 1943: Rise of Hydra

Marvel 1943: Rise of Hydra — это приключенческий боевик, события которого разворачиваются в оккупированном нацистами Париже 1943 года. В игре объединяются два легендарных персонажа Marvel — Стив Роджерс (Капитан Америка) и Аззури (действующий Черная Пантера). Вместе они пытаются предотвратить восхождение зловещей организации Гидра. Помимо Роджерса и Аззури, игроки смогут управлять Габриэлем Джонсом, участником «Воющих Коммандос», и Нанали, лидером шпионской сети Ваканды.

Игра основана на комиксах «Captain America/Black Panther: Flags of Our Fathers» (2010) и обещает захватывающий игровой процесс с акцентом на кооперативное взаимодействие между героями. Marvel 1943: Rise of Hydra объединяет историческую обстановку с супергеройским экшеном и предложит геймерам напряженные битвы с захватывающим сюжетом.

2. Judas

Judas — одиночный шутер с акцентом на повествование, который будет напоминать культовую серию BioShock. Главная героиня по имени Иуда оказывается на загадочной планете после крушения её космического корабля. Чтобы выжить, ей придется заключить союзы с самыми опасными врагами. Игра предложит игрокам исследование необычных миров, использование разнообразного оружия и сверхъестественных способностей.



Геймплей обещает следовать духу BioShock — динамичные перестрелки, напряженные моменты и интригующий сюжет, полный неожиданностей. Первый трейлер игры был показан в 2022 году на The Game Awards, вызвав немалый интерес у фанатов шутеров.

3. Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana — это восьмая игра в серии Anno, и она переносит игроков в эпоху Древнего Рима. Впервые в истории франшизы, игроки смогут выбирать между двумя сторонами: управлять Римской империей или кельтским королевством на Альбионе. Выбор культурного пути — римского или кельтского — будет влиять на развитие городов, экономику и дипломатию.

Игра сосредоточена на торговле, строительстве городов и дипломатии, предлагая два основных пути для игроков: следовать за римскими порядками или стать мятежником. Anno 117: Pax Romana также представит новые механики, такие как культурное влияние, и предложит гибкую систему для начинающих игроков. Разработчики обещают, что эта часть будет адаптивной и удобной для новых пользователей, сохраняя при этом сложность для опытных стратегов.

4. The Alters

The Alters — это игра на выживание с оригинальной концепцией: главный герой, шахтер Ян Дольски, оказывается на враждебной планете и должен создать альтернативные версии себя, чтобы выжить. Каждая «Альтер» — это другой Ян, сделавший иной жизненный выбор, обладающий уникальными навыками и чертами характера.

Игра предложит управление базой на колесах, исследование планеты, добычу ресурсов и взаимодействие с «Альтерами». Разработчики из 11 Bit Studios, известные по играм This War of Mine и Frostpunk, создают атмосферу, в которой решения игрока напрямую влияют на выживание его команды. Главной целью станет использование времени как основного ресурса и стратегическое принятие решений.

5. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Также известная как «Like a Dragon 8 Gaiden: Pirates in Hawaii», эта игра от Ryu Ga Gotoku Studio является спин-оффом популярной серии и продолжением Like a Dragon: Infinite Wealth. В центре сюжета — Горо Мадзима, хорошо известный фанатам серии как антагонист Казумы Кирю. В этот раз Мадзима оказывается на Гавайях, где теряет память и сталкивается с пиратами.

Игровой процесс игры напоминает старые части серии: открытый мир, исследования, квесты и драки. В отличие от недавних пошаговых боёв, боевая система вернется к динамичным экшен-сражениям. У Мадзимы будет два боевых стиля, включая использование оружия и «пиратские умения», а также морские баталии.



Релиз игры запланирован на 28 февраля 2025 года. Помимо стандартного издания, разработчики предлагают коллекционное, включающее пиратские аксессуары и статуэтки для фанатов.

6. South of Midnight

Эта игра от Compulsion Games, создателей We Happy Few, перенесет игроков в мистический мир южного фольклора. Сеттинг — готический фэнтезийный вариант Глубокого Юга США, где главная героиня, Хейзел, изучает древнюю силу ткачества, чтобы противостоять мистическим существам, известным как Хейнты.



Игровой процесс основан на использовании магических сил Хейзел для боя, исследования и решения головоломок. Визуальная составляющая игры включает покадровую анимацию, создавая уникальную атмосферу. История развивается через путешествие Хейзел, которая после разрушительного урагана должна сплести разорванные связи мира.

Релиз South of Midnight запланирован на 2025 год для Windows и Xbox Series X/S. Поклонники уже с нетерпением ждут узнать больше о загадках, которые откроются в этом мире.

7. Heroes of Might and Magic: Olden Era

Любители классической стратегии с радостью восприняли новость о выходе новой части легендарной франшизы Heroes of Might and Magic. Игра, разрабатываемая студией Unfrozen, обещает вернуться к истокам серии, добавив ряд инновационных механик.

Olden Era станет приквелом к оригинальной истории, разворачиваясь на континенте Джадам в мире Энрот. Игрокам предстоит столкнуться с новой фракцией — Роем, инсектоидными существами, которые стремятся завоевать мир. На старте будет шесть фракций, каждая со своим уникальным геймплейным стилем, а в будущем разработчики планируют добавить DLC с новыми расами.

Классическая пошаговая система игры получит улучшения, включая активные способности для всех существ, измененную систему управления городами и новые механики для фракций. Игра выйдет в раннем доступе в 2025 году.

8. Lost Records: Bloom & Rage

Эта приключенческая игра от Don't Nod Montréal рассказывает историю четырех бывших друзей, которые воссоединяются спустя 27 лет. Действие происходит в вымышленном городе Вельвет-Коув. Сюжет игры обещает глубоко исследовать взаимоотношения героев и их скрытые тайны.



Интересной особенностью проекта является разделение на две части. Первая выйдет в феврале 2025 года, а вторая — в марте. Игра будет доступна на PlayStation 5, Windows и Xbox Series X/S.



Разработчики обещают насыщенную атмосферу, тесно переплетающую события настоящего и воспоминания героев о «волшебном лете 1995 года», а также возможность влиять на сюжет посредством выборов и последствий.

9. Atomfall

Atomfall — это экшен от первого лица с элементами выживания, действие которого происходит в альтернативной истории 1960-х годов после ядерной катастрофы в Уиндскейле. Игроки окажутся в радиоактивной зоне Озёрного края, где смогут собирать ресурсы и оружие, взаимодействовать с NPC, используя диалоговые опции, и исследовать взаимосвязанные области. Ожидается, что в игре будет большое внимание к выбору игрока, а также вариативность способов прохождения: можно избегать врагов, использовать скрытные тактики или сражаться.

Игровой процесс требует балансирования между боями и управлением состоянием персонажа. Увеличение частоты сердечных сокращений может привести к ухудшению зрения и слуха, что создает дополнительные сложности для выживания. Враги включают мутировавших существ, членов культа, агентов-изгоев и роботов. Разработчики вдохновлялись такими играми, как Fallout: New Vegas, Metro, и BioShock, но стремились сделать упор на исследовательский геймплей и свободу действий игрока. Игру можно пройти, не убив ни одного врага, или же уничтожить всех.



Проект черпает вдохновение из фильмов, таких как «Дитя человеческое», а также британской научной фантастики: «Эксперимент Куотермасса», «Заключенный», «Доктор Кто», «Плетеный человек» и «День триффидов». Разработчики хотели создать игру, где главный герой — обычный человек, а не герой, привычный к боям.

10. Hell Is Us

Hell Is Us — приключенческий боевик с видом от третьего лица. Игрок управляет солдатом по имени Реми, который сражается со сверхъестественными существами, называемыми «Холлоу-ходунками», используя разнообразное оружие ближнего боя, такое как мечи, топоры и древковое оружие. Каждое оружие имеет уникальные атаки и стиль, что требует стратегического подхода к бою. Помимо оружия, Реми оснащён дроном, который может отвлекать врагов.



Здоровье и выносливость героя играют ключевую роль: выносливость восстанавливается со временем, но здоровье — нет, что делает каждую битву более напряжённой. Выносливость Реми ограничена его текущим уровнем здоровья, и если он изнурён, его атаки становятся менее эффективными.



Мир игры является «полуоткрытым», с акцентом на исследование и сбор улик для поиска родителей Реми. Отсутствие стандартных игровых функций, таких как контрольные точки и маркеры карты, заставляет игроков ориентироваться на основе диалогов и собственных наблюдений.



Действие игры происходит в стране Хадеа, охваченной войной после загадочного события под названием «Бедствие». Реми, миротворец ООН, решает отправиться в этот регион, чтобы найти своих родителей, но обнаруживает, что он полон сверхъестественных угроз.



Проект черпал вдохновение из фильма «Уничтожение» и трилогии «Южный предел» Джеффа Вандермеера. Боевая система напоминает игры жанра hack and slash, где важно управлять ударами и правильно использовать ресурсы.

Заключение

Игры 2025 года представляют собой интересную смесь жанров и идей, от супергеройских экшенов до психологических триллеров и стратегий. Каждая игра обещает глубокий и увлекательный игровой процесс для различных категорий игроков — будь то поклонники комиксов, шутеров, стратегий или игр на выживание.