Colorful представила игровой моноблок с процессором AMD и 4K-дисплеем
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Инновационные технологии в мире компьютерной электроники снова поражают воображение: компания Colorful представила обновленный моноблок G-ONE Plus, который стал настоящим шедевром технической мысли. Модель 2023 года претерпела серьезные изменения, выделяясь не только новой аппаратной платформой, но и рядом передовых функций, сделавших его настоящим лидером в своем классе.
Одним из ключевых изменений стало обновление аппаратной части моноблока. Внутри теперь опережающий время восьмиядерный процессор AMD Ryzen 9 6900HX с потрясающей тактовой частотой до 4,9 ГГц. В сочетании с дискретной видеокартой Radeon RX 6850M XT (12 ГБ GDDR6), он создает мощную систему, сравнимую с десктопными аналогами. Объем оперативной памяти и SSD-накопителя, в зависимости от выбранной конфигурации, позволяют адаптировать моноблок под любые потребности – от 16 до 64 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD.
Потрясающее визуальное восприятие гарантирует 27-дюймовый дисплей с разрешением 4K, обновляющийся на частоте 60 Гц и охватывающий 100% цветовой гаммы sRGB. Новинка также удивляет выдвижной веб-камерой, стереодинамиками и встроенной 15-ваттной катушкой для беспроводной зарядки гаджетов – это настоящий шаг вперед в функциональности.
Разнообразие интерфейсов, таких как HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB Type-A и Type-C, а также Ethernet, делают использование G-ONE Plus максимально удобным и универсальным. Отличительной чертой является также предустановленная утилита G-ONE Plus, предлагающая различные настройки графического процессора с гибким контролем TDP до 165 Вт.
Система охлаждения "киберспортивного уровня" и впечатляющая RGB-подсветка на задней панели придают стиль и эстетику этому технологическому чуду. Цена на этот шедевр стартует от $831 за базовую конфигурацию и достигает $1057 за версию с 64 ГБ оперативной памяти. Этот моноблок – не просто компьютер, а настоящее произведение искусства в мире вычислительной техники.
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