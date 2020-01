Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Вот и наступил 2020-й год, начало которого ознаменовалось весьма приятным событием: наметившимся полноценным противостоянием центральных процессоров компаний Intel и AMD. Долгожданная конкуренция сулит нам, конечным пользователям, не только возможность выбрать продукт полюбившейся компании без оглядки на возможные компромиссы производительности, но и адекватный ценник самого этого продукта.

Однако, пока «светлое будущее» еще не наступило, далеко не все могут позволить себе единоразово (или даже в рассрочку) выделить подчас весьма внушительную сумму для приобретения системы, подходящей для решения задач, стоящих перед домашним ПК, не пробив при этом досадную брешь в семейном бюджете.

Компромиссным вариантом для таких людей (к которым, впрочем, относит себя и автор) выступает сборка домашней системы на базе процессора Intel Xeon. Грамотно подобранные компоненты позволяют, с одной стороны, обеспечить сохранность кошелька, а с другой – выполнить практически любые задачи, стоящие перед среднестатистическим пользователем. Поиграть? Да без проблем! Работа в фото- видео-редакторах? Запросто! О «посмотреть кино», «послушать музыку», «напечатать дипломную работу» даже и говорить нечего.

Ввиду того, что мы подходим к выбору комплектующих из соображений разумного соотношения экономии и производительности, выделим на связку процессор + материнская плата + оперативная память 10000 рублей. За эту сумму мы сможем позволить себе систему на базе процессора Intel Xeon, на сокете LGA2011. По соотношению цена/производительность на каждый вложенный рубль, бывшие в употреблении процессоры Intel Xeon имеют сейчас мало конкурентов. Ни для кого не секрет, что такие процессоры широко представлены на китайском рынке, а их приобретение на торговой площадке AliExpress не составляет никакого труда. В то же время производительности таких процессоров вполне хватает для эффективного решения практически всех перечисленных выше задач.

Выбор сокета LGA2011, в свою очередь, обусловлен тем, что данная платформа предусматривает приятную возможность использовать четырехканальный режим работы оперативной памяти, что позволяет недорогой серверной ECC DDR3-1333 памяти, работающей на номинальной частоте 665 Mhz, демонстрировать весьма и весьма достойное быстродействие. Итак, приступим.

. Неплохим вариантом, с учетом изложенного, выступает Intel Xeon E5-2640 (сокет LGA 2011). Шесть ядер, двенадцать потоков, работающих на номинальной частоте 2500 Мhz, в бусте под нагрузкой достигающие 2800 Мhz, способны обеспечить достаточный уровень производительности (в том числе в игровых приложениях) по более чем адекватной цене.

В бенчмарке CPU-Z (версия бенчмарка 17.01.64), производительность данного процессора составляет: на одно ядро – 276,9 баллов, на все ядра – 2060,1 баллов.

В тесте CPU Quinn Aida64 v6.20.5300 наш процессор набирает 48048 баллов, идя «ноздря в ноздрю» с Intel Core i7 6700K, работающим на частоте 4000Мhz. А ведь не так давно этот сверхпопулярный 6700-й был мерилом производительности и заветной мечтой многих!

Материнская плата. К сожалению, сейчас непросто найти брендовую материнскую плату под сокет LGA 2011, да еще и такую, что поддерживала бы серверную ECC память (а такая память на китайском рынке попросту дешевле «обычной» DDR3, ни в чем ей при этом не уступая), поэтому неплохим выбором видится что-то из линейки «передовиков китайского производства» – к примеру Huananzhi или PlexHD. Автор, к примеру, вполне успешно и беспроблемно использует в своей работе PlexHD x79.

. Оперативной памяти много не бывает, а на китайском рынке она весьма недорога, поэтому нет смысла ограничивать себя: 32 гигабайта серверной ECC DDR3-1333, четырьмя планками по 8 гигабайт каждая – наш выбор!

Для ориентира, ниже представлены данные, полученные автором в ходе тестирования ECC DDR3-1333 памяти производства Samsung, работающей на частоте 665Mhz в четырехканальном режиме в программе Aida64 v6.20.5300.

Чтение из памяти: 34262 МБ/с

Запись в память: 35237 МБ/с

Копирование в памяти: 31606 МБ/с

Видеокарта. Что бы кто ни утверждал, а самым ходовым разрешением монитора среднестатистического обывателя в России все еще выступает старый-добрый Full HD. Выход новых карточек nVidia серии 1660 нанес ощутимый удар по стоимости б/у карт поколения GeForce GTX 1060, сделав последние весьма выгодным приобретением. Оптимальным вариантом достойной производительности за вменяемые деньги сейчас можно считать GeForce GTX 1060 с объемом набортной памяти в 6 гигабайт. В то же время можно еще немного сэкономить, остановив свой выбор на 3-х гигабайтном варианте данной карты, что, собственно, и сделал автор. На рынке б/у видеокарт такая карточка сейчас доступна примерно за 6000 рублей.

При этом она вполне способна удовлетворить нужды не слишком притязательного геймера во многих современных проектах, доставив ему немало приятных минут как в онлайн-баталиях, так и в однопользовательских играх. Конечно, для достижения максимальной производительности придется поиграться с настройками и ползунками, но радующая глаз картинка при 55-60+ fps производительности в разрешении Full HD вам будет обеспечена практически в любой игре (проверено автором лично в PUBG, Apex Legends, Hunt: Showdown, The Witcher 3, Far Cry5, Shadow of the Tomb Raider и многих других тайтлах).

Подсистема хранения данных. Учитывая, что стоимость SSD накопителей в последнее время значительно снизилась, нет причин отказываться от предлагаемого ими комфорта. Для рассматриваемой системы вполне подойдет SSD накопитель емкостью 240 гигабайт, на который легко поместится Windows и несколько объемных игр. Стоимость приобретения нового девайса на сегодняшний день составит порядка 2000-2500 рублей.

При этом в случае необходимости объем хранилища можно легко расширить, добавив в систему обычный HDD диск объемом 1 терабайт, благо сейчас они вполне доступны.

Система охлаждения процессора, блок питания и корпус. Полки современных магазинов компьютерного железа просто ломятся от разнообразия представленных там кулеров, блоков питания и корпусов. Есть желание превратить компьютер в новогоднюю ёлку? Никаких проблем – возможности выбора корпуса с RGB подсветкой всего и вся воистину безграничны. По душе строгий стиль и выверенные линии? И в этом случае вы не останетесь в накладе. Обращать внимание при выборе следует разве что на продуманность организации воздушных потоков в корпусе – чем лучше продувается корпус, тем комфортнее комплектующим. Подходящий корпус можно приобрести примерно за 3000 рублей.

С охлаждением Intel Xeon E5-2640 (теплопакет 95 W) справится практически любой кулер башенного типа, стоимостью около 1000-1500 рублей.

А вот к выбору блока питания следует отнестись с большим вниманием: от его качества напрямую зависит благополучие и продолжительность жизни комплектующих. Учитывая невысокое энергопотребление рассматриваемой системы, достаточным можно считать качественный блок питания на 400-450 ватт, к примеру, FSP Pnr 450, стоимостью порядка 2000 рублей.

Итог стоимости всех комплектующих нашей конфигурации: 25000 рублей.

И эта система позволит наслаждаться играми, заниматься монтажом видео в Adobe Premiere, Vegas Pro 17.0, успешно работать в Adobe Photoshop и решать практически все типовые задачи, с которыми может столкнуться среднестатистический пользователь домашнего ПК на сегодняшний день.

Для сравнения: 23000-25000 рублей – стоимость одной видеокарты nVidia RTX2060. Можно лишь порадоваться за тех, кто может позволить себе не задумываться о стоимости «железа» и выбирать only top по велению души. Однако и тем, чье благосостояние пока еще далеко от идеала, не стоит отчаиваться: получить удовольствие от игр и работы можно и за гораздо более скромный бюджет, и наша сегодняшняя сборка - прямое тому подтверждение!