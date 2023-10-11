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США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения

Беспилотный мини-танк ПВО Ripsaw может обеспечить высокомобильную защиту от беспилотников, крылатых ракет, самолетов и т.д.
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Вчера на главной конференции и выставке Ассоциации армии США (AUSA) в Вашингтоне был представлен новый вариант дистанционно-пилотируемого мини-танка Ripsaw с огромной зенитной башней, вооруженной 30-мм автоматической пушкой и ракетами класса "земля-воздух" малой дальности. Эта комбинация предлагается в первую очередь как система борьбы с беспилотниками, но может быть использована и против других воздушных угроз, включая крылатые ракеты и низколетящие самолеты.

Американское подразделение немецкого оборонного подрядчика Rheinmetall, представляет версию Ripsaw, ориентированную на ПВО. Компания Rheinmetall, являющаяся поставщиком башни Skyranger 30, впервые объявила об этой комбинированной системе (танк для ПВО) на прошлой неделе. Компания Howe and Howe Technologies, ныне являющаяся подразделением американского оборонного подрядчика Textron, является разработчиком линейки Ripsaw, включающей в себя версии с экипажем и без экипажа.

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Skyranger 30, дебютировавший в 2021 году, представляет собой полноповоротную турель с 30-мм автоматической пушкой Oerlikon KCE с магазином на 250 патронов. Пушка KCE предназначена для стрельбы специализированными программируемыми авиационными боеприпасами AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction). 

Снаряды AHEAD получают данные об оптимальном времени взрыва при выходе из ствола орудия. При взрыве они создают конусообразное облако вольфрамовых осколков, что повышает вероятность поражения, особенно небольших целей, таких как беспилотники и крылатые ракеты. Существует также версия Skyranger с более крупной 35-мм пушкой (Skyranger 35).

Кроме того, башня может вести огонь ракетами малой дальности класса "земля-воздух" из пусковой установки, расположенной в левой верхней части сзади башни. В пусковую установку может быть одновременно загружено не менее двух ракет различных типов. В качестве пусковой установки для Skyranger 30 могут использоваться ракеты Stinger американского производства, Mistral европейского конгломерата MBDA и SkyKnight компании Halcon из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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В башне также может быть установлен легкий пулемет, предназначенный в основном для локальной самообороны. Этот пулемет, наряду с основной 30-мм пушкой, может использоваться и для более широкого поражения наземных целей.

Skyranger 30 также имеет два встроенных девятизарядных дымовых гранатомета в передней части, что позволяет при необходимости скрыть всю систему.

Skyranger 30 оснащен целым рядом встроенных датчиков. В их число входит радарная установка S-диапазона с пятью отдельными плоскими активными антеннами с электронным сканированием, расположенными вокруг башни и обеспечивающими полный охват на 360 градусов.

Имеется также пассивная система целеуказания Fast Infrared Search and Track (FIRST). Она является ценной альтернативой радару, особенно при обнаружении и сопровождении малозаметных угроз, целей, обладающих средствами радиоэлектронной борьбы, или тех и других. Кроме того, FIRST может просто помочь быстро обнаружить и идентифицировать угрозы, в том числе внезапно возникающие, особенно такие небольшие, как беспилотники.

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Шасси Ripsaw M5, на котором установлена башня Skyranger 30, является последним развитием семейства машин Ripsaw. Ранее M5 уже встречался с башней меньшего размера, и армия США оценила по достоинству эту конфигурацию. Существует и ряд других вариантов Ripsaw, в том числе с экипажем, один из которых был показан в двух голливудских блокбастерах: в 2013 году в фильме "G.I. Joe: Возмездие" и "Форсаж 8" 2017 года.

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