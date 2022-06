За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Предисловие и AliExpress

В последнее время производители смартфонов любят пренебрегать удобством в использовании и выпускают смартфоны без стандартного 3.5mm Audio гнезда.

Я и сам столкнулся с коварством 3.5mm гнезда в смартфоне Xiaomi MI8, вернее с его отсутствием...

Подавляющее большинство наушников рассчитаны на подключение через стандартное 3.5mm гнездо, это факт, тут невозможно как-либо поспорить, в любом магазине будут наушники именно с 3.5mm штекером.

И вот я купил смартфон Xiaomi MI8 без стандартного 3.5mm гнезда, обычно я принципиально не покупаю смартфоны без 3.5mm гнезда, и другим людям крайне не советую покупать смартфон без аудио гнезда, но в этот раз лучшего варианта в целом у меня не было...

Учитывая что моя старая Lenovo P70-A вполне еще спокойно живет я не спешил полностью переходить на Xiaomi MI8, но я бы и не смог полностью перейти ибо у меня попросту нет ни одних наушников с USB-C гнездом.

Разумеется и переходников у меня не было, а во всех местных магазинах в которых я бывал, все наушники были стандартные с 3.5mm штекером, ну а переходники и вовсе не попадались на глаза, можно сколько угодно называть магазины "неправильными", но я так и хожу с Lenovo P70-A только из-за наличия 3.5mm гнезда.

У меня не было цели обойти все магазины в городе, особенно учитывая что есть рабочий смартфон (P-70A), потому просто заказал на AliExpress у нескольких продавцов переходники, да, костыли, но это полностью вина производителя что решил убрать стандартное 3.5mm гнездо...

Как можно заметить, брал я с запасом, но бюджет при этом меньше 1000 рублей, пока посылки доехали до меня некоторые товары закрылись, потому я оставлю ссылки только на продавцов.

Чтобы другим людям было удобно искать аналогичные товары на AliExpress я выделил конкретного продавца и начальную часть из длинного названия товара, мелочь, но жизнь облегчит людям, которые не знают как сформировать поисковой запрос.

Стоимость доставки указана в моём личном случае (AliExpress Saver Shipping), стоимость товаров указана на момент заказа.

MATEYOU Store: ( aliexpress.ru/store/1263313 ) - Стоимость доставки: 34,00 руб.

1) Проводные стереонаушники 3,5 мм - 395,30 руб.

2) Переходник USB 3,5/Type C/3,0 мм - 62,46 руб.

Dropship Accessories Store: ( https://aliexpress.ru/store/5246316 ) - Стоимость доставки: 105,94 руб.

1) Наушники-вкладыши 3,5 мм - 73,53 руб.

2) Плетеный 2 в 1 USB Type C зарядный кабель Type-C конвертер 3,5 мм аудио - 101,99 руб.

3) 2 в 1 Type C до 3,5 мм зарядное устройство наушники аудио разъем USB C - 81,43 руб.

4) Адаптер 2 в 1 Type C для наушников 3,5 мм + зарядка - 123,33 руб.

Товары из магазина "MATEYOU Store"

Хотя я распаковал и занялся сначала посылкой из другого магазина, но постараюсь упорядочить фотографии и свой опыт, начну пожалуй с этих товаров:

Распаковал я значит наушники, собственно вот они:

И я не смог нормально использовать эти наушники, заводские амбушюры из силикона слишком жесткие, использовать их конечно можно, но качество звука оставляет желать лучшего ибо эти "вкладыши" не выполняют свои основные задачи...

Только заменив заводские силиконовые амбушюры наушники стали пригодны для использования по назначению, качество звука с "правильными" амбушюрами не уступает полноразмерным наушникам SHM6500.

Я не могу ничего плохого сказать про эти наушники за 395 рублей в плане качества звучания.

Регулятор громкости работает отлично и без вопросов, кнопка включения микрофона рядом и случайно её не нажать, сам микрофон работает без проблем, провод в силиконовой оболочке, довольно надежное решение.

Совсем забыл в самом начале сфотографировать коробку.

Что до переходника, не могу ничего хорошего про него сказать, но подробности я оставлю для следующего раздела.

Товары из магазина "Dropship Accessories Store"

Время перейти к "ширпотребу", на этот раз очень дешевые наушники и кучка переходников:

Пакет местами натер дырок во время путешествия, но ничего не потерялось.

Первым делом меня заинтересовали наушники стоимостью 73 рубля, в местных магазинах за такие деньги ничего действительно хорошего я еще не встречал...

При попытке использовать эти наушники меня ждал ужасный звук и болтающийся динамик в левом наушнике.

Делать нечего, я разобрал левый наушник в котором болтался динамик, благо разобралось все легко и просто без применения инструментов, попутно заметил надорванную дорожку, чтобы не усугублять ситуацию я обмазал термо клеем это дело.

Внутри еще была клейкая пористая прокладка к которой должны приклеивать динамик при сборке, но сборщики настолько торопились что динамик просто вбросили и закрыли, точно так же был собран и второй наушник...

Казалось бы, чего я хотел от наушников за 73 рубля, но после того как я разобрал и собрал обратно, но уже не торопясь, качество звука на удивление оказалось приемлемым, не скажу что качество звука на высоком уровне, но качественнее я не слышал за 73 рубля...

Скажу больше, я слышал наушники многократно хуже при стоимости в 2-4 раза дороже...

В общем, если аккуратно пересобрать наушники за 73 рубля то вполне можно и музыку послушать, качество звука конечно не дотягивает до наушников за 395 рублей из предыдущего раздела, но тут хотя бы амбушюры из адекватного материала сделаны и не требуют замены на что-то более адекватное.

Провод вполне добротный для наушников за 73 рубля, есть кнопки "+" и "-", но тут уже зависит от настроек плеера/смартфона как эти кнопки работают, причем сами кнопки тоже похоже с браком ибо не каждая кнопка чувствуется при нажатии...

Ради интереса я разобрал блок микрофона, микрофон каким-то чудом даже включался при попытках нажать на бракованную кнопку микрофона, очевидно что и эта часть наушников может потребовать доработки если полноценно их использовать.

С наушниками за 73 рубля в общем все ясно, но как дела с переходниками? Я не просто так отложил подробности про переходники до текущего момента...

Сначала я проверил переходники на проводах, к ним претензий никаких, работают отлично, разве что на быструю зарядку аккумулятора рассчитывать не стоит.

Но у меня возникли проблемы с компактными переходниками, хоть они и стоят по-разному у разных продавцов (~60 рублей и ~100 рублей), но это абсолютно одинаковые переходники, и работают одинаково...

Первое на что я обратил внимание это качество звука, оно ощутимо хуже было чем с переходниками на проводах, с подключением зарядного устройства качество звука становилось еще хуже и было слышно как работает зарядное устройство.

Особенно отчетливо слышно посторонний шум когда переходник отключен от смартфона, но в него подключено зарядное устройство и наушники, а это говорит о плохой разводке переходника...

Второе на что я обратил внимание это конструкция переходника, она по сути является рычагом, можно легко сломать гнездо либо штекер переходника.

Вот здесь к качеству сборки претензий никаких, корпус пришлось сильно разогревать и работать исключительно с помощью инструментов, чтобы извлечь начинку...

Дальше просто снимаю "кожуру" как с бульбы (картошки) пока не доберусь до платы.

Выглядит максимально просто, но в то же время работает отвратительно, ибо линии зарядки создают электромагнитные наводки на соседние аудио линии, это тот случай, когда минимальный размер не есть хорошо.

В общем эти мелкие переходники точно использовать не буду, и не могу советовать их к использованию...

Заключение

Можно было сделать "подборку товаров с AliExpress", красиво расписать про каждую вещь, что за она и почему её нужно купить, но мой подход несколько отличается от подобного...

Итого у меня получилось два рабочих переходника USB-C/3.5mm из четырёх, маленькие переходники в виде "рычага" конечно тоже работают, но качество звука оставляет желать лучшего, да и конструкция опасная.

Наушники за 395 рублей оказались качественными, но амбушюры сразу под замену, комплектные силиконовые резинки никуда не годятся.

Наушники за 73 рубля в плане качества звука оказались на довольно хорошем уровне, можно даже музыку слушать вполне комфортно, но есть нюанс, их нужно полностью разобрать и аккуратно собрать обратно, иначе никакого адекватного звука от этих наушников не выйдет получить.

К слову, амбушюры от наушников за 73 рубля вполне подходят к наушникам за 395 рублей, они конечно не идеал, но гораздо лучше того, что в комплекте к более дорогим наушникам было изначально...

Этот обзор не рассчитан на аудиофилию, потому нет никаких точных измерений, я вообще не собирался писать эту статью изначально, но решил написать так как она может быть полезна людям которые по вине производителя оказались без стандартного 3.5mm Audio гнезда в смартфоне.

Однако следует еще учитывать что смартфоны от Samsung могут и не работать с некоторыми переходниками, но у меня нет аппаратов от этой конторы чтобы лично проверить работоспособность переходников, потому могу посоветовать лишь внимательно смотреть что пишут продавцы к своим товарам:

Это еще одна причина ругать производителей смартфонов за то, что убирают из смартфонов под различными оправданиями стандартный 3.5mm Audio, костыли в виде переходников это конечно хорошо, но всякие "Samsung" показали что даже костыли не любые подходят...

Все дело в том, что есть два вида переходников, активные и пассивные, вот с моим Xiaomi MI8 прекрасно работают дешевые пассивные переходники ибо производитель вывел аудио в USB-C гнездо.

А вот Samsung видимо экономит по черному на смартфонах и не выводит аудио в USB-C гнездо, потому смартфоны от Samsung работают только с дорогими активными переходниками, которые по сути являются внешними звуковыми картами в отличие от дешевых пассивных переходников.

Слева Lenovo P70-A, съемная задняя крышка, две полноценные Micro-SIM карты, MicroSD можно еще вставить спокойно, 3.5mm jack в наличии и работает идеально несмотря на то, что пережил уже 3 пары наушников.

Справа Xiaomi MI8, нет 3.5mm гнезда для наушников, невозможно установить MicroSD карту памяти, SIM карты только формата NANO, при этом он не особо то и более тонкий чем старая Lenovo P70-A, после этого всего производители еще будут искать себе оправдания лишая пользователя стандартного 3.5mm гнезда, а особо неадекватные наподобие Samsung еще и аудио не выводят в USB-C гнездо...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.