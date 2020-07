Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Портал в первую часть обзора (подробности о комплектующих)

Предупреждение: В случае тестирования игр, по возможности я буду использовать встроенные средства тестирования, в иных случаях буду на свое усмотрение делать тесты.

Предупреждение 2: В случаях записи видео, я буду отдавать предпочтение камере мобильного телефона, т.к. запись видео средствами софта вносит заметную погрешность, которая разнится в зависимости от конфигурации ПК и программной среды.

Предупреждение 3: Я подхожу индивидуально к каждому тестированию, оформление каждого раздела может отличаться в зависимости от ситуации сложившейся и особенностей тестируемого софта.





Radeon ProRender





Настал черед тестов и сравнений, изначально я определился с частотами ОЗУ которые буду использовать при тестах, однако во время написания этой части обзора и проведения тестов, я решил индивидуально в каждом случае выбирать частоты для тестирования.

Что это значит?:

1) Оцениваю разницу результатов при разных частотах ОЗУ

2) Если разницы особой нет, то все частоты ОЗУ не тестирую в приложении.

3) Если разница есть, или чувствуется что нужно больше тестов, то тестирую столько, сколько могу протестировать для получения более подробных результатов (например Sandra).





Исходя из опыта во время написании статьи про шину IF -= Исследуем разгонный потенциал шины Infinity Fabric (Zen) =-, было решено начать с частоты ОЗУ в 2400 MHz, т.к. именно до частоты ОЗУ в 2666 MHz происходит максимальный рост производительности.





Разгон памяти проводился по методике из данной статьи:

-= Универсальный способ разгона ОЗУ без калькуляторов и расчетов =-





Краткая последовательность моих действий при разгоне ОЗУ:

1) Т.к. я знаю пределы до которых мне удавалось запустить память, я просто брал частоту на 400-533 МГц меньше чем мне нужно.

2) Если не стартует - то сброс CMOS и более аккуратная попытка взять вторичные тайминги от более низкой частоты.

Системная плата от MSI постоянно виснет, и еще ни разу не загрузила безопасные настройки при неудачном разгоне ОЗУ, в отличие от моей бывшей системной платы Gigabyte B450 Aorus M.

3) Если все работает без ошибок после загрузки ОС, то сохраняю в профиль и устанавливаю предположительно рабочие первичные тайминги, так же задаю нужный tRFC.

4) Поджимаю первичные тайминги и делаю окончательные тесты стабильности, после сохраняю окончательный профиль настроек биоса на флэшку т.к. в биосе недостаточно ячеек для профилей.

Мой разгон выглядит примерно так:

2400 MHz тайминги от 1866 MHz (533 MHz разница) CL-RCD-RP-RAS - 13-15-13-28 CR1

2666 MHz тайминги от 2133 MHz (533 MHz разница) CL-RCD-RP-RAS - 14-16-14-28 CR1

2800 MHz тайминги от 2400 MHz (400 MHz разница) CL-RCD-RP-RAS - 14-16-15-28 CR1

2933 MHz тайминги от 2400 MHz (533 MHz разница) CL-RCD-RP-RAS - 16-18-16-28 CR1

3133 MHz тайминги от 2666 MHz (466 MHz разница) CL-RCD-RP-RAS - 17-19-17-28 CR1

* 3200 MHz тайминги взяты 3133 с правкой TRFC до 230 нс. (для теста Sandra).

3333 MHz тайминги от 2800 MHz (533 MHz разница) CL-RCD-RP-RAS - 18-20-18-28 CR1

* 3400 MHz тайминги взяты 3333 с небольшими правками, настроен только для прохождения теста SiSoftware Sandra, работа с ошибками при интенсивных тестах ОЗУ.

Ryzen Timing Checker 2400-3400 MHz





* - Специально для получения более точных результатов SiSoftware Sandra

tRFC во всех профилях настроен на итоговое значение ~230 ns.

С нюансами разгона пожалуй все, я постарался сделать аккуратнее разгон по сравнению с моими предыдущими тестами.







В качестве основной видеокарты будет использоваться Sapphire Radeon R9 290 Tri-X 4 GB, а в качестве дополнительной - Sapphire Radeon RX560 Pulse 4 GB.

Чтобы не делать "лишней" работы, комплектующие будут тестироваться не в заводском состоянии + ОС, а в моих условиях, при которых они нормально работают.

R9 290: PCI-E x16 v3.0, 1000 MHz GPU, 1375 MHz MEM, 0% Power Target, -0.1v GPU (BIOS).

RX 560: PCI-E x4 v2.0, 1420 MHz GPU, 2000 MHz MEM, +75% Power Target, +0.09v GPU, +0.1v MEM

GTX 570: PCI-E x16 v2.0, 800 MHz GPU, 1000 MHz MEM.

R5 1600 AF: 3750 MHz CPU, 2400-3333 MEM, 1.3v CPU, ~1.43v MEM.









GPU-Z (R9 290, RX 560, GTX 570):











Список приложений участвующих в тестировании

1) AIDA64

- Cachemem, GPGPU, и т.п. тесты.



2) SiSoftware Sandra Lite Titanium.SP4C

- Нужна в основном для проверки задержек межъядерного взаимодействия.



3) Cinebench R20

- Почему бы и нет.



4) FillrateBenchmark v0.92

- Проверка пиксельной скорости заполнения (ROP).

К сожалению данный тест очень старый (2004 год), и найти более современные аналоги я не смог, поддерживает максимальное разрешение 1024x768, что очень мало для современных видеокарт.



5) 3D Mark 06 и Vantage

- Нужен для проверки тексельной скорости заполнения (TMU), 3D Mark Vantage способен определять и пиксельную скорость заполнения (Color Fillrate), однако у него есть нюанс неприятный, влияющий на результаты в меньшую сторону, потому я решил оставить FillrateBenchmark и использовать более старую версию 3D Mark для проверки тексельной скорости заполнения.

6) DiRT Rally (Steam)

- Данная игра позволяет получить стабильный результат, в отличие от GRID 2, в бенчмарке которого машины могут даже разным числом приходить на финиш, что может сказываться на результатах...

7) Demoscene: When Silence Dims The Stars Above (64KB)

- Хотел я добавить GTA V (Steam), но вспомнил про рандом в последней сцене игрового бенчмарка...

И тут я вспомнил про демосцены, собственно почему бы и нет, низкая зависимость от процессора в данном случае должна положительно сказаться на точности результатов.

Т.к. я имею некоторое количество видеокарт, то вполне могу позволить себе их сравнить используя демосцену.

8) Metro 2033 Benchmark

Для разнообразия.

9) AMD Radeon ProRender

- Бесплатный GPU рендер от AMD.

10) Waifu2X (DeadSix27, V5.3.3, OpenCL)

- Назначение: увеличение изображений и шумоподавление.

Выбрал в качестве теста потому что показывает фактическую скорость с которой была сделана работа.

11) GeekBench 5.2.2

- Думаю нет смысла объяснять что это и для чего.









Тестовая конфигурация





CPU: AMD Ryzen 5 1600 (AF)

MB: MSI B450-A PRO MAX

RAM: 2x Samsung M378A1G43TB1-CTD - 2x8 GB

VGA 1: Sapphire Radeon R9 290 Tri-X - 4 GB

VGA 2: Sapphire Radeon RX 560 OC - 4 GB

VGA 3: Palit GTX 570 Sonic Platinum - 1280 MB (была с отвалом, скальпирована и прогрета)

HDD: 1x 1TB HGST HTS541010A9E680, 3x 1TB TOSHIBA DT01ACA100

Cooler CPU: Кастом на основе Titan TTC-NK34TZ/RF(BX)

Coolers: 140мм 5bites F14025S-3 и 120мм неизвестный

PSU: Chieftec GPS-700A8 700W

OS: Windows 7 x64 SP1

SWAP-file: отключен

VGA Driver 1: Adrenalin 20.4.2

VGA Driver 2: Nvidia 391.35









Результаты

1) AIDA64

AIDA64 cachemem:

2400 MHz

2666 MHz

2800 MHz

2933 MHz

3133 MHz

3333 MHz















Если пропустить промежуточные 2800 МГц и 3133 МГц:

* - Процентная разница по отношению к предыдущему значению.

** - PRND - Page Random, стандартный метод измерения задержки.

FWD - Forward, задержка линейного доступа к ОЗУ.

Забавная ситуация случилась с задержками между 2666 МГц и 2800 МГц, несмотря на практически одинаковые первичные тайминги, задержки не изменились значительно, несмотря на рост пропускной способности и частоты.

Причем если посмотреть на разницу между 2666 МГц и 2933 МГц, можно найти лишь ~2.5% снижение задержек доступа к ОЗУ, и тут снова образовалась "ступенька" как с 1200 райзеном, при переходе порога ОЗУ в 3000 МГц, однако между 3133 МГц и 3333 МГц разница уже не так значительна, как между 2933 МГц и 3133 МГц.



А еще копирование в памяти при выходе за пределы 2933 МГц перестало расти "впритык" за разницей частоты, что хорошо видно если пропустить промежуточные 2800 и 3133 частоты.

Небольшое видео насчет стабильности результатов в моих условиях тестирования (один из промежуточных этапов настройки профиля на 2400 МГц):





Вообще первичные тайминги можно было бы еще более тщательно настроить на низких частотах, однако я решил этого не делать по двум причинам:

1) У меня просто нет времени проверять максимальную стабильность при максимальном зажиме первичных таймингов на частотах ниже чем 3333 МГц, а зажимать тайминги при частоте 3333 МГц уже некуда (память начинает перегреваться спустя длительное время под нагрузкой всего объема).

2) Я решил оставить 2666 и 2800 при CL 14, т.к. мне интересно, повлияет ли это на результаты значительно, да и часть результатов уже собрана.









AIDA64 PhotoWorxx:

Для интереса еще сделал тест FP32 Ray-Trace, но с FPU тестом ничего интересного.

Но сначала один важный момент: SMT физически я не отключал, AIDA64 умеет сама управлять потоками, и при отключении параметра многопоточности AIDA64 резервирует процессу рабочие ядра.

Игры же, обычно не умеют управлять своими потоками, и отдаются планировщику ОС, судя по всему разработчикам игр просто лень определять наличие многопоточности, а так же разбивать адекватно рабочие потоки между ядрами и потоками процессора.

Результаты в данной задаче будут лучше при физическом отключении потоков в биосе, но я не планирую в рамках данного обзора делать еще и без SMT тесты, просто проверил и делюсь этой информацией.







Из первой таблицы я удалил результаты FPU т.к. они не несут никакого практического смысла.

Сразу бросается в глаза более высокая производительность при задействовании только ядер, а так же некоторое отставание результатов от разницы в частоте ОЗУ, нагляднее будет представить так:

2400 -> 2666 на ~38% отстает рост результата от роста частоты ОЗУ.

2666 -> 2800 на ~44% отстает рост результата от роста частоты ОЗУ.

2800 -> 2933 на ~43% отстает рост результата от роста частоты ОЗУ.

2933 -> 3133 на ~60% отстает рост результата от роста частоты ОЗУ.

3133 -> 3333 на ~37% отстает рост результата от роста частоты ОЗУ.



Если пропустить промежуточные 2800 МГц и 3133 МГц:

2400 -> 2666 на ~38% отстает рост результата от роста частоты ОЗУ.

2666 -> 2933 на ~45% отстает рост результата от роста частоты ОЗУ.

2933 -> 3333 на ~51% отстает рост результата от роста частоты ОЗУ.

Чем выше частота, тем больше разрыв между ростом частоты ОЗУ и ростом результатов PhotoWorxx, все аналогично, как и с 1200 райзеном получается, разве что 1200 райзену могло быть недостаточно ядер, однако тут неоднозначно, ведь с ростом количества ядер, растет и общая пропускная способность межъядерного взаимодействия...





AIDA64 GPGPU:

GPGPU Ryzen 5 1600, R9 290, RX 560, GTX 570.

Для наглядности добавлю пожалуй еще 7870XT (Tahiti) в стоке, так ведь интереснее даже будет.

Чтение и запись в ОЗУ видеокарты зависит от шины PCI-E, в основном слоте х16 установлена R9 290 и GTX 570.

Примечательно что в AES-256 у моих видеокарт никаких шансов нет против процессора, в особенности это относиться к видеокарте от Nvidia...

В FP64 (Mandel) процессор определенно более эффективен чем видеокарты.

Но что еще примечательно, это 32-Bit integer IOPS, R9 290 (Hawaii) сильно отличается от других GCN видеокарт.

Самым эффективным оказался процессор, выдавая чуть более 0.4 фпс на гигафлопс, после по эффективности в данном случае идет GTX 570, RX 560 и в конце R9 290.

В FP64 Mandel видеокарта HD 7870 XT оказалась эффективнее чем R9 290, но не уровень RX 560, разве что по грубой производительности HD 7870 XT выдала результат больше, чем вместе взятые R9 290 и RX 560 OC...





С AIDA64 на этом пожалуй всё.

















2) SiSoftware Sandra Lite Titanium.SP4C

Настал черед проверить межъядерное взаимодействие, однако сразу проведу тесты GPGPU.

Тесты довольно долго проходят, и я время от времени забывал делать скриншоты, очень неприятная ситуация когда так случается, приходится повторно тестировать ради скриншота...





Обработка изображений GP (GPGPU):

Отдельное внимание заслуживает обработка изображений используя API DX11, AMD Radeon оказались вне конкуренции.

Если заглянуть в рейтинг пользовательских результатов Sisoftware Sandra, то можно заметить что понадобилось 7 разогнанных 1080ti (OpenCL), чтобы обойти одну Vega 64 (DX11).

Ради интереса я решил найти 1080ti использующие API DX11, они оказались определенно быстрее чем под CUDA, однако результаты не так хорошо поднимаются как у видеокарт от AMD.





Для наглядности ситуации составлю небольшую таблицу обобщенных результатов:

Найти результаты 1080ti с API CUDA было сложно, ибо они далеко в рейтинге оказались, OCL результаты для 1080ti еще дальше, я старался в таблицу добавлять самые высокие результаты, которые повторялись разными людьми.





И ждал меня сюрприз во время тестов, я обнаружил троттлинг у RX560...

Но про данное событие можно прочитать в первой части обзора, дополнение в разделе про видеокарту RX 560.





Далее меня ждал сюрприз от материнской платы MSI B450-A PRO MAX.

Это меня очень "порадовало", особенно учитывая что у меня довольно мало времени для написания обзора (обычно только вечером, причем не каждый день).

У меня начали появляться ошибки в работе ОЗУ, зная хлипкость слотов ОЗУ я сразу понял что дело в слотах памяти.

Слегка пошатнув модули памяти я получил зависание системы, что стало подтверждением моих предположений.

Немного чистки и память снова работает без ошибок...





OpenCL API - GPGPU Обработка изображений FP32 R9 290 FP16 RX560 FP32 RX 560 FP32 GTX 570

DX11 API - GPGPU Обработка изображений FP32 R9 290 FP32 RX 560 FP32 GTX 570









* - Из рейтинга пользовательских результатов.

** - Из рейтинга пользовательских результатов. Я был озадачен перед выбором FP16 результата для Vega64, в итоге решил на свое усмотрение адекватные на вид результаты взять, и чтобы были от одного человека.





Можно заметить, что выбор оптимального API для конкретной работы играет очень большую роль.

Однако CUDA оказалась недоступна для GTX 570...

R9 290 в 3.5 раза быстрее выполняет одну и ту же работу используя DX11 вместо OpenCL, 1080ti лишь в 2 раза свои результаты способна поднять (по данным из рейтинга пользовательских результатов SiSoftware Sandra).



У RTX 2080ti появилась проблема в лице R9 290 древней, впрочем, если использовать DX11 с RTX 2080ti, то старая R9 290 определенно уступит место.

RX 560 почти в 4 раза более высокие результаты показала при переходе на более эффективное для работы API, как и GTX 570.









Научные вычисления GP (GPGPU):

В данном наборе тестов конечно есть возможность выбрать DX11 API, но в моем случае работает только OpenCL.

И снова CUDA недоступна для работы, впрочем, что еще ждать от технологии, которая устаревает как вчерашний хлеб на прилавке магазина...

OpenCL API - Научные вычисления

(Совокупная научная производительность) FP32 R9 290 FP64 R9 290 FP16 RX 560 FP32 RX 560 FP64 RX 560





FP32 GTX570 FP64 GTX 570 FP32 GTX 570 (CUDA) FP64 GTX 570 (CUDA) Недоступно Недоступно





Если смотреть по результатам что предлагает Sandra, то 1080ti конечно не очень досягаема для R9 290 в FP32, но 980ti оказалась на одном уровне, другое дело FP64, где 1080ti не способна полноценно обогнать старую R9 290, про 980ti можно и вовсе забыть в таких условиях.

Но в целом неоднозначные позиции, в одних задачах преимущество за Nvidia, в других - за AMD.

Несмотря на более высокую эффективность и производительность в FP64 Mandel (AIDA64), в FP64 тесте сандры GTX 570 не смогла приблизиться к RX 560 (33% разница в пользу RX560).





В этот раз я решил не усложнять себе жизнь поисками результатов в общей таблице SiSoftware Sandra, и сравню только то, что у меня лично есть, иначе я просто потрачу много времени если так продолжу, и возможно создам неразбериху в целом.





А еще было страшно тестировать GTX 570... температуры во время некоторых этапов теста кратковременно доходили до 98 градусов (под конец тестов максимальные нагрузки и температуры), и это под обдувом со стороны настольного вентилятора, я уже не говорю про шум от видеокарты...

GTX 570, один из тестов Sandra





Я очень надеюсь что GTX 570 переживет все тесты...









Многоядерная эффективность (CPU):





Специально для данного теста я решил протестировать частоту ОЗУ в 3400 MHz, я не могу настроить ОЗУ на стабильную работу при частотах 3400 MHz и выше в паре с текущей системной платой, но для прохождения теста Sandra будет достаточно и нестабильного режима работы.

2400 - 2933 MHz

3133 - 3400 MHz









У меня получилось в паре с R5 1600 AF добиться скоростей шины IF порядка ~110 ns. (по данным Sandra), что определенно ниже чем у меня получалось достигнуть в паре с R3 1200, даже несмотря на активную технологию многопоточности и 6 ядер вместо 4.





В качестве значений я использовал среднее арифметическое задержек доступа между ядрами из разных CCX модулей.

После составления графика видно, что снижение задержек происходит до 3333 MHz, R3 1200 я не тестировал при ОЗУ в 3133 MHz, потому мне нечего было добавить в график и он оказался разорван, впрочем, это не страшно.

Конечно 3400 MHz у меня не являются стабильными при интенсивной нагрузке тестами, но результат говорит о некотором увеличении задержек межъядерного взаимодействия.

Еще интересен момент с 2933 MHz, R3 1200 наиболее активно снижал свои задержки именно до частоты ОЗУ в 2933 MHz, следующий этап наступает при достижении частоты ОЗУ в 3333 MHz, однако не в случае R3 1200, он не смог сделать еще один "рывок".

Учитывая разницу в задержках между 2400 MHz и 2666 MHz ОЗУ, разница в задержках между 2933 MHz и 3333 MHz уже выглядит не такой впечатляющей если посчитать, особенно для R3 1200...

















3) Cinebench R20





В данном случае ничего интересного...

Конечно результаты получаются немного лучше при частоте ОЗУ в 2933 MHz и выше, но они на грани погрешности ходят...

Пожалуй это самый короткий раздел в данном обзоре.

















4) FillrateBenchmark v0.92





Данная утилита пришла к нам прямиком из 2004 года, более актуального подобного софта, увы, я не нашел.

Настройки при которых проходило тестирование:

Содержание Customized Pixel Shader: ps_3_0

mov oC0, c0

Каждый тест повторялся 5 раз для более точных результатов (Repeat: 5 Times).

Для видеокарты RX 560 я решил сделать два теста, просто ради интереса, повлияет ли шина PCI-Express на результаты.

Делать все тесты при разной скорости шины PCI-Express я не буду, это пожалуй тема для отдельного обзора, однако мне неприятно теперь оставлять RX 560 в слоте PCI-E x4 версии 2.0 зная, что будет небольшая разница в результатах, но уже закончу как начал.

Результаты:

R9 290 PCI-E x16 v3.0 RX 560 PCI-E x4 v2.0 RX 560 PCI-E x8 v3.0 GTX 570 PCI-E x16 v2.0









Примечание: Процентная разница указана относительно RX 560.

В целом 2-3% разница получилась между PCI-E x4 v2.0 и PCI-E x8 v3.0, в редких случаях разница достигает 12.5% (разница пропускной способности PCI-E достигает ~300%).

На графике R9 290 нарисовала неплохую Джомолунгму (гора Эверест)...

Куда интереснее выглядят результаты GTX 570, на графике отлично видно сильное падение производительности при наложении более двух текстур, RX 560 такой проблемой не страдает.

Еще хотелось бы отметить идентичную между RX 560 и GTX 570 скорость заполнения цвета, которая на уровне ~19 Гигапикселя в секунду, если посмотреть внимательнее то выходит забавная ситуация:

* Заявленный утилитой GPU-Z с учетом частоты ядра.

** - Согласно количеству ROP (GPU-Z + другие источники) и частоты ядра.

*** - FillrateBenchmark v0.92, 1024x768, Color Fill.

**** - Результат относительно предела на основе заявленного количества ROP и частоты: -41%.

GTX 570 - это тот случай, когда заявленное и близко не совпадает с фактическим, а ввиду "отсутствия" тестов на пиксельрейт обнаружить такое несоответствие проблематично.

Тем временем RX 560 показывает максимальную эффективность среди протестированных видеокарт.

















5) 3D Mark 06 и Vantage

Для замера тексельрейта и пиксельрейта можно было бы применить 3D Mark Vantage, однако меня смущают его принципы тестирования, 3D Mark Vantage переключается в низкое разрешение (1280х1024) при тестировании тексельрейта и пиксельрейта, что весьма мало.

Естественно такой нюанс сказывается на производительности в меньшую сторону, когда 3D Mark 06 тестирует тексельрейт при указанном в настройках разрешении экрана.



Но все же, 3D Mark Vantage хоть и криво, но умеет тестировать пиксельрейт, и я его решил оставить ради этого.

Настройки 3D Mark:

Конечно в настройках указано 2560х1440, но 3D Mark Vantage проводит тесты в разрешении 1280х1024 при измерении пиксельной и тексельной скорости заполнения.

И собственно результаты для R9 290, RX 560 и GTX 570.

R9 290 RX 560 GTX 570





Забавный момент, 3D Mark указывает в характеристиках не активную видеокарту, а первую по номеру видеокарту в системе.





* - По данным GPU-Z: 24 GPixel/s (=30 ROPs), однако показывает 40 ROPs.

Процентная разница в скобках относительно теоретического максимального результата.

3D Mark Vantage:

Результат GTX 570 в тесте Color Fill близок к результату FillrateBenchmark (Quad Texture).

Результат RX 560 в тесте Color Fill близок к результату FillrateBenchmark (Color Fill).

Результат R9 290 в тесте Color Fill вообще непонятно как получился, слишком низкий, даже FillrateBenchmark из 2004 года настолько неадекватные результаты не показал в тесте Color Fill...

3D Mark 06:

По тексельрейту в разрешении 2560x1440 наибольшая эффективность оказалась у GTX 570, наименьшая - RX 560.

В разрешении 1280х1024 (3D Mark Vantage) результаты ухудшились, но это не касается RX 560.





3D Mark оказался довольно сомнительным инструментом для тестирования производительности видеокарт, только RX 560 показала в 3D Mark Vantage адекватный результат пиксельрейта, который подтвердился более простым и значительно более старым бенчмарком в лице FillrateBenchmark.

















6) DiRT Rally (Steam)





Для теста видеокарт я воспользуюсь разрешением 1920x1080 и пресетом настроек "Высокие" с одним исключением: качество текстур "низкое", это сделано ради GTX 570 у которой лишь 1280 МБ видеопамяти.





R9 290 RX 560 GTX 570





GTX 570 оказалась в данной игре быстрее чем RX 560, и это довольно странно, однако R9 290 оказалась быстрее RX 560 и GTX 570 вместе взятых.

Но я решил перепроверить один момент, а именно - нагрузку на R9 290 во время тестирования, у меня были подозрения что видеокарта недогружена судя по отсутствию даже слабого шума от системы охлаждения, и проведя бенчмарк с мониторингом все стало на свои места.

R9 290, мониторинг включен





Видеокарта оказалась примерно на 15% недогружена из-за упора в процессор...

Если добавить эти 15% к результату среднего FPS, то выходит уже не ~169 FPS а ~194 FPS, или ~39 800 кадров вместо 34 657...

Сам мониторинг скушал ~1800 кадров и ~8 FPS, на минимальный FPS не отразилось, причем я делал скриншоты во время бенчмарка.





Если в случае RX 560 и GTX 570 не было сомнений что процессор будет узким местом, то с видеокартой R9 290 процессор оказался узким местом, и не позволил R9 290 показать максимальный результат.

Впрочем, если смотреть со стороны обычного пользователя, то даже минимальные 115 FPS уже более чем играбельны...





Теперь время теста процессора.

Я не стал трогать настройки игры при тесте процессора, лишь снизил разрешение до уровня 1600х900, этого хватило, чтобы R9 290 при любых моментах игрового теста находилась в недогруженном состоянии.





2400 MHz 2666 MHz 2800 MHz 2933 MHz 3133 MHz 3333 MHz









И снова основной рост производительности происходит при поднятии частоты ОЗУ с 2400 MHz до 2666 MHz (график с количеством кадров лучше всего демонстрирует разницу между частотами ОЗУ).

Разница среднего FPS следует практически линейно разнице в количестве кадров.

Минимальный FPS поднимался заметно лишь при переходе к частоте ОЗУ в 2666 MHz и 3333 MHz.

Максимальный FPS показывает неплохую прибавку с ростом частоты ОЗУ, но я не могу серьезно брать в учет результаты максимального FPS по причине некоторых странностей с его значениями.

А если убрать промежуточные 2800 MHz и 3133 MHz, то еще более отчетливо видно, что рост результатов при частотах выше чем 2666 MHz значительно ниже, чем рост результатов при переходе между 2400 MHz и 2666 MHz.

При 13,6% разнице в частоте ОЗУ (2933-3333), процессор обработал на 3.7% больше кадров.

При 11.1% разнице в частоте ОЗУ (2400-2933), процессор обработал на 4.2% больше кадров.

При меньшей разнице в частоте, процессор делает больше работы...

















7) Demoscene: When Silence Dims The Stars Above (64KB)

Я выбрал эту демосцену в качестве теста производительности видеокарт для разнообразия, тем более эта демосцена имеет низкую зависимость от процессора.

Единственный момент - объем видеопамяти, демосцена использует 3 Гб видеопамяти, чисто сама демосцена, без учета композитора рабочего стола (который у меня отключен), GTX 570 страдает фризами по причине нехватки видеопамяти.

Я решил немного изменить подход к тестированию ввиду нехватки видеопамяти у GTX 570, и буду брать FPS который может достигнуть видеокарта в каждой конкретной сцене демосцены.

Изобилие сцен почти статичных позволяет выбрать результат который видеокарта может достигнуть.

Таким образом я избегаю "размазывания" результатов, когда берется FPS на протяжении всего теста и усредняется, в том числе фризы от нехватки видеопамяти и переходы между сценами/локациями...

Видео может более наглядно показать почему я решил так поступить:





На запись я включил мониторинг для наглядности, чтобы убедиться, что процессор никак не ограничивает результаты, но во время сбора данных я отключу мониторинг, т.к. это может влиять на результаты.

Тестирование проводиться при разрешении 1920х1080, VSync естественно отключен.

Настройки





Итого 15 сцен со стабильным результатом FPS, но повышенный FPS во время переходов между сценами я учитывать не буду в результаты.

1 и 2 сцены оказалось проблематично дифференцировать т.к. нет значительной разницы FPS, по этой причине маркер может находиться неправильно в текстовом файле с результатами, но это не страшно.

В сцене 14 я не стал вырезать повышенный FPS во время переходов в черный экран, но пометил чтобы для меня был маркер при тестировании других видеокарт, на случай если допущу ошибку во время разделения сцен.

Так выглядят собранные результаты:

R9 290 RX 560* GTX 570

* RX 560 - забыл вставить маркер 3 сцены, заметил во время составления графика из данных.

И мои опасения оказались не напрасны насчет размытия результатов если я возьму средний FPS, GTX 570 в некоторых сценах оказалась наравне с RX 560, а в некоторых RX 560 вырывается вперед с большим отрывом от GTX 570.





И немного про уровень шума от GTX 570, телефон конечно не способен передать звук как он есть на самом деле, но когда я сижу в метре от видеокарты я слышу так же, как телефон впритык поднесенный к видеокарте...





Над этой видеокартой еще много работы нужно проделать, чтобы привести её в адекватное рабочее состояние, и эта вся работа будет мне стоить дороже, чем купить какую нибудь HD 7970, которая окажется еще и производительнее.

Именно поэтому я тестирую данную видеокарту "как есть", и терплю каждый раз её гул на половину дома.

















8) Metro 2033 Benchmark

Лицензионная версия игры в Steam послала меня куда подальше с ошибкой...

Я пытался рисовать окошком, но получилось не очень...







Потому я с чистой совестью буду проводить тесты в пиратской версии игры, она хотя бы работает без ошибок...





Изначально я хотел использовать высокие настройки, но после проведения первого теста, я начал опасаться что процессор станет узким местом в паре с R9 290, и выставил максимальное качество.

Конечно максимальной нагрузки на R9 290 я не добился, но близкую к максимальной нагрузку на R9 290 я получил, и считаю что этого достаточно учитывая особенности игрового движка.

После проведения тестов с RX 560 я переключился на GTX 570, и во время теста получил сообщение от монитора что вход не поддерживается, видимо какая-то ошибка в драйвере Nvidia, GTX 570 пыталась неправильный режим установить для монитора, но провести тест это не помешало.



Конечно баг у GTX 570 не всегда появляется, и когда он не появлялся, я успел заметить, что игра слабее фризит в паре с видеокартами от AMD, и гораздо приятнее смотреть как работают именно видеокарты от AMD, даже несмотря на низкий минимальный FPS во всех случаях.

Еще я заметил что видеокарта GTX 570 переходила из простоя в максимальные рабочие частоты при запуске бенчмарка на видеокарте RX 560, однако нагрузки на ГП заметной не было, как и роста температуры ГП, такое же поведение наблюдал при запуске бенчмарка без активной галочки "Enable advanced PhysX", потому делать ретест смысла не вижу...

Хотя ладно, сделаю, все же берут меня сомнения некоторые...





Advanced PhysX ON R9 290 без GTX 570 RX 560 с GTX 570 RX 560 без GTX 570 GTX 570





Advanced PhysX OFF R9 290 без GTX 570 RX 560 с GTX 570 RX 560 без GTX 570 GTX 570









При отключении Advanced PhysX, RX 560 практически не изменила свои результаты, только минимальный FPS стал выше, а вот GTX 570 прибавила в среднем FPS, но убавила в максимальном FPS при отключении Advanced PhysX, уровень минимального FPS поднялся как у RX 560, но все равно до уровня производительности RX 560 она не дотягивает.

Изъятие GTX 570 из системы отразилось на работе видеокарт от AMD, при включенном Advanced PhysX видеокарта RX 560 справилась чуть хуже чем GTX 570, однако при отключенном Advanced PhysX результаты для RX 560 не изменились.

Куда сильнее пострадала производительность R9 290 при включенном Advanced PhysX без помощи видеокарты от Nvidia, RX 560 как самостоятельное решение для работы с Advanced PhysX показало себя гораздо лучше потеряв лишь 23%, когда R9 290 потеряла 54% производительности, GTX 570 тем временем теряет лишь 9% производительности.





Конечно искать разницу в FPS интересно и может быть занимательно, однако во время тестов я не заметил визуальной разницы "на глаз" при использовании Advanced PhysX, тряпки в обоих случаях болтаются, и я не понимаю смысла в этой настройке, возможно по кадровое сравнение покажет разницу, но у меня нет желания возиться "с лупой в руках" выискивая разницу от настройки Advanced PhysX...

Примечательно что в игре с логотипом "AMD Gaming Evolved" (DiRT Rally) видеокарта GTX 570 оказалась производительнее чем RX 560, но в игре с логотипами "Nvidia" (Metro 2033) видеокарта RX 560 оказалась производительнее чем GTX 570...

















9) AMD Radeon ProRender





GTX 570 конечно же не участвует в тестировании, просто она не способна в Vulkan API, однако RX 560 и R9 290 не избегут тестирования.

Для начала настройки:

Max ray depth (количество отражений луча): 5

Noise threshold (целевой уровень шума): 0,0 (т.е. цель - абсолютно без шума)

Time limit: нет

Max samples: 128





Это были основные настройки которые не будут изменяться во время тестирования.

Тестировать буду при разном количестве сэмплов за проход.

Изображение в 128 семплов, 4 сэмла за проход (32 прохода для получения 128 сэмлов).

Итого ~54 секунды времени (52 секунды по счетчику самого ProRender) используя R9 290 в паре с RX 560.





Это и будет сцена для проведения тестов, никаких особенных оптимизаций для материалов/геометрии я не пытался даже делать, как набросал сцену так и тестирую.

В сцене насчитывается 39 283 полигона, источниками света выступают сами же объекты сцены, никаких других источников света не применялось, итого 4 источника света (монитор, 2 лампы по углам и ножка стула).

Материалы в основном стандартные из библиотеки Radeon ProRender, в общем думаю хватит болтовни в данном разделе.





Пожалуй тут обойдусь без скриншотов... слишком однообразно будет одно и то же загружать.





* - "3 сэмпла за проход" - на переднем плане я держал AIDA64 для мониторинга датчиков, это могло сказаться на результате.

RX 560 сделала работу на ~77% быстрее процессора.

R9 290 справилась на ~46% быстрее чем RX 560.

R9 290 и RX 560 вместе взятые, справились на ~31% быстрее чем R9 290.

В целом, несмотря на разные сорта видеокарт, производительность суммируется неплохо.

Тестировать процессор в паре с видеокартами я не стал, просто такая связка негативно сказывается на производительности.

Конкретно с текущей сценой разница оказалась минимальной при изменении количества сэмлов за проход, но во всех случаясь можно заметить небольшую разницу в пользу 4 сэмплов за проход против 1 сэмпла за проход.

Однако при более простых сценах (несколько объектов и свет, R9 290 + RX 560) у меня получалась разница порядка 10-20% в пользу 4 сэмплов за проход по сравнению с 1 сэмплом за проход, но что это будут за тесты с парой объектов которые отрендерит даже целерон.









А вот при рендере процессором я столкнулся с неожиданным нюансом, мой ПК зависал давая понять что процессору недостаточно напряжения.

Я пытался поднимать уровень LLC, но это не дало никаких изменений.

LLC на материнской плате MSI B450-A PRO MAX просто не действует никак (я еще в предыдущей части обзора заметил, что настройка LLC ничего не меняет), спасло ситуацию только поднятие напряжения на 0.025в, и процессор при рендере перестал зависать...

Однако ни линпак AMD Edition, ни другие стресс тесты на ошибки не ругались, процессор работал вполне стабильно при 1.3в, причем я успешно сделал все тесты в данном обзоре при напряжении 1.3в, однако при рендере оказалось что 1.3в недостаточно для частоты 3.75 GHz.

Причем стресс тесты пол часа без ошибок работали и более, а вот рендер уже за считанные минуты выводил ПК в зависание пока не поднял напряжение на ЦП...

Пожалуй при разгоне буду использовать в качестве стресс теста еще и рендер с помощью Radeon ProRender.

















10) Waifu2X (DeadSix27, V5.3.3, OpenCL)

Данная программа интересна тем, что показывает фактическую скорость с которой работа была выполнена.

В качестве инструмента для увеличения картинок есть варианты интереснее конечно же, однако я применяю данную утилиту в основном для подавления шума (Denoise режим), и меня она устраивает.

Пример работы с участием данной утилиты:









Кратко думаю объяснил что это и для чего, теперь же приступим к тестам.

Я делал по 3-5 прогонов оценивая разброс результатов, и обнаружил разброс результатов у видеокарты RX560 в пределах 10%, у видеокарты R9 290 разброс результатов я не обнаружил.

Скорее всего разница в принципах управления частотой GPU, R9 290 менее агрессивна в этом плане, когда RX 560 при интенсивной нагрузке может сбрасывать частоты.

В таблицу внесу результаты которые многократно повторялись.

Командная строка:

Для ЦП: waifu2x-converter-cpp.exe --disable-gpu --block-size 128 --scale-ratio 2.0 -m scale -o %~d1%~p1 -i %1 pause

Для ГП 1: waifu2x-converter-cpp.exe --force-OpenCL --block-size 128 --scale-ratio 2.0 -m scale -o %~d1%~p1 -i %1 pause

Для ГП 2: waifu2x-converter-cpp.exe --force-OpenCL -p 1 --block-size 128 --scale-ratio 2.0 -m scale -o %~d1%~p1 -i %1 pause

Я форсирую OpenCL лишь по одной причине: приложение падает с ошибкой при использовании CUDA.

CUDA снова оказалась бесполезной и не работает, прямо какая то бесполезно-CUDA, она вроде и есть, но она бесполезна...



Чтобы не сделать лишних ошибок я создал исполняемые файлы для каждого варианта тестирования.







Для начала скриншоты:

Размер блока 128 384 512 768 1024 1536 R5 1600 AF R9 290 RX 560 GTX 570





Результаты:









Как можно заметить, RX 560 эффективнее работает чем R9 290 с маленькими размерами блока, и в разгоне RX 560 даже быстрее оказалась чем R9 290, жаль лишь то, что у меня нет на руках видеокарты с чипом Tahiti, там результаты гораздо интереснее будут...

















11) GeekBench 5.2.2

Официальная бесплатная версия бенчмарка меня вполне устраивает, однако есть проблема...





В итоге я не могу провести тесты, т.к. бенчмарк пытается отправлять результаты в браузер результатов, но не может из-за ошибки.

Я считаю что это не та вещь, ради тестирования которой стоит покупать лицензию, причем еще неизвестно будет работать или какая нибудь ошибка все испортит после завершения тестирования, как например было с лицензионным бенчмарком Metro 2033...

Можно было бы пиратскую версию бенчмарка скачать, и попробовать сделать тесты без автоматической отправки результата (которая вызывает ошибку), но пожалуй я не стану этого делать т.к. лишний раз поднимет популярность данного бенчмарка, пусть будет уроком разработчикам софта с подобными извращениями ради денег пользователя.









Заключение





Обзор получился довольно крупным, есть много вещей которые можно было бы протестировать в рамках обзора, но обзор будет еще больше.

Пожалуй я хорошо подумаю прежде чем стану еще раз делать обзор подобных размеров...













Начну пожалуй с того, чем я остался недоволен:

1) MSI B450-A PRO MAX

Больше всего я недоволен данной системной платой, особенно кривыми биосами к данной системной плате.

Модифицировать биос оказалось бесполезной тратой времени, по факту нечего открывать в биосе от MSI, даже без модификаций есть вещи работающие через одно место (LLC, возможно что-то еще о чем я не знаю)...

Не знаю как на последних биосах конечно обстоят дела, но я уже боюсь пытаться пробовать новые биосы от MSI, еще один процессор покупать будет больно для моего кошелька, пусть лучше уже работает на старом биосе.

Кажется у меня появилась маленькая фобия новых биосов от MSI...

Так же последовательная топология памяти оказалась неприятным моментом, я не могу более двух модулей памяти установить из-за данной топологии (придется мирится с частотами ниже чем 2933 MHz).

Сами слоты ОЗУ не лучшего качества, "отвал" иногда посещает память установленную в слоты системной платы от MSI.

Что уже говорить о том, что данная системная плата умудрилась испортить мне процессор после обновления BIOS...









2) Palit GTX 570 Sonic Platinum

Данная видеокарта в некоторых случаях способна посоревноваться с более новой RX 560 (серьезное преимущество шины памяти), но на этом её хорошие стороны заканчиваются.

Конструктивно эта видеокарта образец плохого решения...

Термопаста под крышкой GPU это еще половина беды, даже компаунд на который посажена крышка еще не самое страшное в данной видеокарте.

Страшнее всего это плохая продуваемость конструкции, в угоду красоте сделали "кирпич", который молотит вентиляторами, но не может нормально протолкнуть нагретый воздух...

Еще очень "порадовала" CUDA, везде где я пытался использовать GTX 570 для вычислений с помощью CUDA - она просто была недоступна, либо падала с ошибками...

В итоге GTX 570 работала используя старый добрый OpenCL, который судя по всему никогда не устареет, в том же Waifu2X (OpenCL) даже прогретая 8500GT у меня работает, крайне медленно, но работу делает...

















Чем я остался доволен:

1) Sapphire R9 290 Tri-X

Даже имея на борту китайские вентиляторы меньшего размера чем заводские, видеокарта оказалась довольно тихой.

Могу упрекнуть данную видеокарту в низкой скорости при работе с Waifu2X, HD7870XT (Tahiti) была значительно быстрее... но во всем остальном R9 290 оказалась производительнее.

Уровень энергопотребления еще понравился, обычно в играх при полной нагрузке не выходит за предел в 220 Вт (с учетом питания от PCI-E), а если выходит за этот предел, то следующая точка находится на уровне ~295 Вт, но это редкость, либо стресс тесты.

В целом карточка все еще актуальна, разве что видеопамяти побольше хочется, например ради 7 days to die, а то хватает только на средние текстуры с 4 Гб видеопамяти...





2) Блок питания Chieftec GPS-700A8

Несмотря на плохое заводское исполнение коннекторов 6+2pin VGA (у большинства БП так), этот блок питания мне уже полных 4 года служит, и никаких нареканий не вызывает в свою сторону, даже вентилятор до сих пор стоит заводской.





3) Жесткие диски Toshiba DT01ACA100 и HGST HTS541010A9E680

Ни один из данных накопителей еще не подвел меня, HGST под файлы которые редко использую (установочные файлы всякие, архив драйверов и т.п.), а Тошибы использую для активных действий, т.к. они довольно быстрые.

Единственное что 3.5" накопители обычно шумные, и создают вибрацию, но это решается адекватной кареткой для жестких дисков, в моем случае самодельная каретка с пористыми гасителями вибрации, и толстые стенки корпуса.





4) Древний Arbyte корпус

Мне он нравиться в первую очередь толщиной стали, 0.9мм., а так же возможностью установить любую существующую видеокарту, или даже две...

Может он и некрасивый для кого-то, но это уже дело вкуса, я ценю практичность и надежность в таких вещах, повесить там ножницы на магнит к корпусу, ключи, еще что-нибудь...

Я не боюсь что мой корпус сложиться как консервная банка если вдруг что-то пойдет не так.





5) Ryzen 3 1200 BOX и Ryzen 5 1600 AF

Данные процессоры определенно хороши за свою стоимость, но для ручного разгона я посоветовал бы материнские платы от Asus, а в случае "X" процессора - Gigabyte.

Материнскую плату от MSI в данном обзоре, я бы отнес ближе к плате от Gigabyte в плане ручного разгона процессоров без "X", разве что по сравнению с Gigabyte она едва рабочая, но при этом опасная...

Хм, немного в сторону отклонился, но оно связано.

Ryzen 3 1200 я бы купил снова при необходимости "затычки", в качестве временного процессора это наверное лучший выбор в своей ценовой нише, тем более появилась AF версия, разумеется если не нужна встроенная графика.

Ryzen 5 1600 AF обломал мои ожидания если честно, 3.75 GHz при 1,3 - 1,325в это совсем не то что ждешь наслушавшись, как у кого-то там AF райзены берут 4.2 GHz...

4 GHz я конечно запускал свой R5 1600 AF, но о стабильности речи не могло идти при напряжении ниже 1.4в, а выше 1.4в у меня нет никакого желания прыгать, да и цистерны с бесконечным жидким азотом у меня нет, чтобы охлаждать многократно возросшее тепловыделение ради 0,1 - 0,15в сверху от рабочего нормального режима...

Тем более мне нравиться когда система не издает лишнего шума.















А теперь о нейтральном:

1) вентиляторы 120мм и 140мм

Работают и ладно, как и большинство дешевых вентиляторов могут шуметь на максимальных оборотах, но если грамотно настроить то шума от них мало.





2) Башня Titan TTC-NK34TZ/RF(BX)

Я не могу отнести данную башню в понравившиеся, но и в плохие занести тоже не могу, после доработок она вполне достойная становиться, правда нужна линейка и канцелярский нож, чтобы резать пластины, хотя отвертка плоская тоже не помешает, чтобы снимать пластины.

Сама конструкция не очень удачная, маленькое межреберное расстояние не позволяет проходить свободно воздуху и забирать тепло, а большая площадь пластин еще больше усугубляет маленькое межреберное расстояние...

Покупать такую башню во второй раз я точно не буду, только на переделку, но если очень дешево то сойдет.





3) Sapphire RX 560

Я бы отнес её в раздел понравившихся вещей, но пожалуй оставлю в нейтральной позиции.

Кожух достаточно прочный, чтобы сделать перегородки крепления вентилятора пустыми, но Sapphire этого не сделали, и кожух в заводском виде блокирует часть воздушного потока.

Термопаста заводская хорошая, и смысла её менять нет никакого, без замены бруска алюминиевого выше разогнать не получиться, чем я смог выжать.

Но если решили снять радиатор, то надеюсь у вас в руках уже находится болгарка с набором "черепашек" для полировки.

Еще карта страдает тротлингом в некоторых случаях при максимальных нагрузках, причем даже на пониженных частотах, и я не смог ничего с этим сделать.

Но в качестве решения для 720-1080p сойдет, для игр наподобие DOTA 2 и CS:GO данной видеокарты хватает и при 1440p разрешении, если без фанатизма с настройками конечно...

А вот для игр наподобие 7 days to die (Unity), данная видеокарта способна лишь в 720p выдать адекватный для игры FPS, R9 290 уже способна в разрешении 1440p выдать играбельный FPS, по сути карты на совершенно разном уровне находятся когда дело доходит до высоких разрешений в современных играх.

Но такие сравнения пожалуй оставлю для другого обзора.

Еще не могу обойти стороной урезанный PCI-E до 8 линий, любителям записи видео без внешней карты захвата это очень не понравиться, но в целом без записи видео в играх со стримингом текстур ничего страшного не происходит.





4) Samsung M378A1G43TB1-CTD

Эту память я хотел отнести в раздел понравившихся, но не сделаю этого по причине маленького объема.

При разгоне данная память позволяет хорошие результаты получить, однако все портит маленький объем, будь у меня сейчас системная плата от Gigabyte с параллельной топологией, я бы купил еще два модуля памяти таких.

Но увы, многие системные платы делают с последовательной топологией, и 4 модуля памяти в них устанавливать противопоказано, чтобы набрать хотя бы 32 Гб.

Я любитель все что мне нужно держать под рукой, и 16 ГБ не позволяют это делать.

Мне приходиться чем либо жертвовать, иначе нехватка памяти и краш (я не использую подкачку т.к. мне крайне неприятно ожидать работу подкачки в случае если что-то туда попадет).

Конечно разные игры/софт по-разному кушают память, но в моем случае памяти прямо впритык выходит, чуть расслабишься и можно получить нехватку памяти.

А когда сидел на HD 7870XT с 2 ГБ видеопамяти, то вопрос свободной ОЗУ торчал еще острее, и мне приходилось даже браузером жертвовать, т.к. на видеокарте все не помещалось и видеодрайвер занимал системную память для своих целей, причем занимаемую видеодрайвером память никак не увидеть через диспетчер задач, только косвенно по объему выделенной памяти можно определить.

Я конечно больше не возьму 8 ГБ модули памяти, для меня это слишком мало, но если не делать все подряд, то в целом набор памяти получился хороший, но требующий навыков в разгоне.

И да, если вас посетит мысль приклеить на память китайские радиаторы, то лучше откажитесь от этой мысли, эффективнее будет приклеить узкую медную пластину на термоклей* к чипам памяти, чтобы она впитывала излишки тепла которые текстолит не успевает впитать, но при этом не закрывала сам текстолит.

* - именно термоклей а не китайские термосопли в прутиках...









Если говорить об апгрейде, то я сменил бы системную плату, еще видеокарту на вариант с 8-16 Гб памяти и ОЗУ на 2x16 ГБ модули.

Процессор пока устраивает меня, блок питания тоже, система охлаждения модифицированная справляется.

Единственное еще можно добавить SSD, но это чисто под операционную систему, чтобы меньше тратить времени на загрузки во время тонкой настройки и тестирования разгона.

А если просто пользоваться ПК, то я его не выключаю никогда, только в спящий режим отправляю если не нужен чтобы был включен, потому для меня SSD не критичен до сих пор.

Но объем ОЗУ для меня критичен, т.к. я не использую подкачку, в любом случае при серьезной нехватке ОЗУ подкачка не спасет, ибо десятки гигабайт сверху для подкачки слишком много будет... даже SSD в таких случаях не спасет от сильного падения производительности.

Кстати, как раз отсутствие подкачки и помогает мне получать стабильные результаты тестов...





На этом пожалуй все, спасибо за внимание.