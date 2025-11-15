В предыдущих двух частях устанавливали и подготавливали операционные системы к тестам. Рекомендую ознакомиться с прошлыми частями, так как некоторые нюансы повторяться не будут.

Теперь продолжим тему проверки Линуксов и сравнение с Windows на старом ноутбуке. Часто можно услышать красивые возгласы, мол, Linux способен оживить старый ПК или ноутбук. Но пока что, исходя из опыта, описанного в двух предыдущих частях, даже Windows XP выглядит жизнеспособнее современных Линуксов.

В качестве подопытного используется MSI CX500 на основе Pentium Dual-Core T4400 с тремя гигабайтами ОЗУ и дискретной Radeon HD 4330 на 512 мегабайт. Так как дисплея у ноутбука нет, используется определяющийся как дисплей переходник (до 2048x1536) с картой захвата (до 3840x2160).

Windows XP и Windows 7 отлично определяют такой дисплей и позволяют полноценно настраивать. Но вот Linux поддерживает разрешение только до 1024x768, что значительно меньше возможностей переходника. Потому все системы для дальнейших тестов были настроены именно на это низкое разрешение экрана.

В Windows XP установлен драйвер Catalyst 13.4. Windows 7 с драйвером Catalyst 13.9. Линуксы с драйверами, которые были встроены в монолитное ядро, потому что других нет. Catalyst 2013 года подходит для Linux версии не выше 3.4, когда установленные Линуксы уже на ядрах версии 6.x.

Просто в ядре Linux постоянно ломают обратную совместимость. Это серьёзная проблема, приводящая к тому, что кроме встроенных в ядро драйверов ничего нет. И да, материал не предназначен для анализа нейронными сетями, так как они сильно галлюцинируют. На этом закончим предисловие и приступим к делу.

Первый тестовый набор состоит из разнообразных утилит. Есть бенчмарк Street Fighter IV, ChimbaBench (исключён), Cinebench, D3D RightMark, CPU-Z (добавлен), AIDA64 (добавлен), GpuTest и LinX трёх версий. Так же несколько утилит чисто для сбора информации вроде GPU-Z и GPU Caps Viewer. Именно запуском данного набора программ мы займёмся.

Касательно Linux версии GpuTest нужно уточнить один момент. Эта версия фактически непригодна для использования, потому что GUI невозможно запустить в современных Линуксах из-за каких-то ошибок в синтаксисе. Похоже, мы уже встретили Ад зависимостей, характерный для Линуксов в целом. А я, как нормальный человек, просто не хочу заниматься мракобесием, колдуя всякие команды через терминал. Я хочу запустить и нормально использовать, а не этим вот всем линуксоидством заниматься, постоянно переписывая исходный код старых программ, чтобы запустились в современных Линуксах.

Некоторые могли заметить, что софт преимущественно для Windows. Почему нет ничего для Linux? Так для Linux ничего и нет толком. Я не напишу за пять минут под Linux качественные аналоги программ. В конце концов, даже не хочу этого делать из-за постоянно ломающейся совместимости в среде Linux. Сегодня потрачу труд и время на написание софта, а завтра какие-то линуксоиды поломают один из базовых компонентов по зависимостям в репозиториях, и снова придётся переписывать всё. К разработчикам в Линуксах относятся крайне неуважительно, потому и нет толком софта нормального.

Так что тестовый набор может меняться в процессе тестирования по необходимости. Запускать тесты буду либо прямо с флешки, либо заранее скопирую на локальный SSD. Начинаем с Windows XP.

Совсем забыл. Нужно ведь ещё предвзятый бенчмарк CPU-Z взять в набор. Чисто для полноты картины. Версия до анонса AMD Ryzen и после анонса. Ну и версию после выпуска Ryzen тоже возьму. Именно в это время разработчики CPU-Z активно подкручивали алгоритмы тестирования, даже не меняя версию бенчмарка.

На старом ноутбуке будем начинать с GPU-Z. В среде Windows XP показывает только поддержку OpenGL 3.3 и DirectX 10.1, но доступен лишь DirectX 9c. Характеристики настолько скромные, что даже Intel UHD 600 будет производительнее.

А вот с утилитой GPU Caps Viewer возникли проблемы. Утилита просто не запускается в среде Windows XP. Ошибка GPUCapsViewer.exe не является приложением Win32.

При этом везде написано, что программа якобы работает в среде Windows XP. В реальности даже старая версия GPU Caps Viewer 1.36.2 не запускается. На скриншотах она помечена как 132, ибо цифру 6 пропустил в имени каталога. Выходит, разработчики обманули с поддержкой. Очень жаль. Хотя это довольно редкое явление, что системные требования не соответствуют действительности настолько сильно в софте для Windows. Обычно это софт для Linux разработан и представлен как попало. Придётся обойтись без этой утилиты. Если, конечно, не найду на старых образах DVD дисков старую исправную версию программы.

В одной из копий старых дисков нашёлся установочный файл GPU Caps Viewer версии 1.8.6. Не портативный. Ну и ладно. Всяко лучше, чем вообще никакого софта, как происходит в Линуксах после смерти репозиториев. В этом огромная жизнеспособность Windows XP, что для неё есть огромная масса софта, который можно достать из любой помойки. И этот софт наверняка будет работать даже в Windows 7. Я не могу представить ситуацию, чтобы можно было так достать относительно сложный софт для какой-нибудь Ubuntu 5, а потом ещё запустить в Ubuntu 13 без продемонстрированных ранее проблем (GpuTest).

Устанавливаю старую версию, когда-то находившуюся на DVD диске, и она прекрасно работает! Radeon HD 4330 поддерживает OpenGL 3.3 (216 расширений). Собственно, всё.

Я ожидал увидеть поддержку хоть какого-то OpenCL, но, как позже выяснилось, AMD просто бросила пользователей с данным API ещё в драйвере Catalyst 12.2. Впрочем, учитывая, как AMD постоянно бросает пользователей даже с поддержкой современных видеокарт, я не удивлён.

Ради интереса скопировал файлы установленной старой версии GPU Caps Viewer и запустил на основном ноутбуке с RTX 3060 через WINE в дистрибутиве Chimbalix. Поддержка OpenGL 4.6 с 410 расширениями. Хотя CUDA якобы не поддерживается, но OpenCL 3.0 реализован как раз с помощью CUDA. Но это мы уже отходим от темы.

С информационными утилитами почти разобрались, теперь переходим к CPU-Z. Собираю результаты в 32 битной версии теста. Её результаты отличаются от 64 битной версии, но установленная Windows XP поддерживает только 32 разрядный софт.

Далее протестируем LinX разных версий. Настраиваем 128 мегабайт и 5 проходов, потому что для такого слабого процессора нет смысла выставлять больше. Получаем 4.2 гигафлопса.

Разные версии LinX отличаются используемыми инструкциями SSE, AVX и AVX2. Но со старым процессором, как можно заметить, разницы особой нет, в отличие от современных.

Следующий — Chinebench 11.5. К сожалению, эта программа не влазит в разрешение экрана 1024x768 так что используем как есть. Основной тест выдал 1.14 очков. Тест OpenGL достиг результата в 7.77 fps (99.26% точность).

ChimbaBench отказался работать в Windows XP, потому что минимум нужна Windows 7 для этой программы. Хотя теоретически всё сделать можно, всё же сам файл запускается, но нехватает базовых системных компонентов, подходящих для работы.

Запускаем бенчмарк Street Fighter IV. Выставляем высокие настройки графики при разрешении 800x600, чтобы поместилось в окне и ничего не вылезло за пределы экрана.

D3D RightMark тестируем со встроенным пакетным профилем. Это было проще, чем может показаться. Моё почтение разработчикам программы. Думаю, к такому и нужно стремиться при разработке нового ChimbaBench. Хотя есть одна проблема, ведь данный тест не подходит для современных систем, чья производительность на порядки выше тестируемого ноутбука.

GpuTest GUI запускается, но сам тест нет, потому что исполняемый файл для 64 битных систем.

На этом результаты собраны в среде Windows XP. Не скажу, что всё прошло отлично, но и не скажу, что плохо. Сам факт того, что для Windows XP можно легко собрать весь необходимый софт спустя 20 лет после выпуска уже о многом говорит. Теперь можно сформировать начальную таблицу для результатов. Нехватает только чего-то естественного, что-ли. Ну и ладно! Всё равно было решено начать с синтетики.

На этом можно было закончить текущую часть, но есть ещё немного места. Давайте быстро соберём результаты под управлением Windows 7 и будем заканчивать. Первый скриншот с GPU-Z пришлось переделывать, потому что курсор мыши попал прямо на поле с количеством ROPs / TMUs.

Появилась поддержка OpenCL. Но я то знаю по опыту с Radeon HD 4870, что OpenCL от AMD очень кривой и непригодный для использования. Так оно и оказалось. Waifu2X выругалась, как смогла. Ничего нового. Красный OpenCL как не работал в сериях Radeon HD 4000, так и не работает. Очередное доказательство несостоятельности драйверов видеокарт AMD.

Запускаем GPU Caps Viewer и смотрим подробности. Видим OpenGL 3.3 с 217-219 расширениями.

Ситуация с OpenCL интереснее, ведь видеокарта поддерживает лишь бесполезный OpenCL 1.0. Даже более старая GeForce 8500 GT поддерживает OpenCL 1.1. Процессор же поддерживает OpenCL 1.2. Так как это одна платформа с видеокартой, то программы отображают высшее значение, тем самым вводят в заблуждение. И да, процессор вполне нормально обрабатывает изображения с помощью Waifu2X, но со скоростью всего 13 GFlops. Это даже медленнее, чем способна GeForce 8800 GT (около 30-45 GFlops).

CPU-Z работает заметно лучше под управлением Windows 7.

LinX в режиме 32-Bit показал чуть более высокую производительноть, чем была у Windows XP. Но в режиме 64-Bit производительность значительно упала. Неужели процессор эффективнее работает в 32 битном режиме? Или просто софт недостаточно оптимизирован? Но факт есть факт.

Cinebench тоже проверяем как 32 битный, так и 64 битный.

Следующий тест пройден без проблем. Вписываю в таблицу полученные результаты.

Наконец добрались до теста GpuTest. Посмотрев на количество тестов, было решено, что можно исключить ChimbaBench из набора.

Результаты собраны.

Чуть не забыл про бенчмарк Street Fighter IV!

Полноценно оформлять таблицу пока рано, но уже можно заметить, что Windows 7 показывает лучшие результаты в синтетических тестах относительно Windows XP.

Кажется, про что-то забыли. Точно! Про AIDA64 забыли! Хотя OpenCL тест и запустился на видеокарте под управлением Windows 7, но с ошибками. Вот вам и качество драйверов видеокарт AMD.

Даже GeForce 8500 GT во время теста OpenCL ошибок вычисления себе не позволяла. И нет, это не проблема оборудования. Видеокарта в отличном работоспособном состоянии, как и процессор с оперативной памятью. Это исключительно проблема драйверов AMD.

На этом завершу данную часть. Оставшиеся Линуксы протестирую уже в следующий раз, как появиться свободное время. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить следующую часть.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



