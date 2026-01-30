Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Boeing сообщил о новой проблеме с двигателем GE9X у разрабатываемого пассажирского самолёта 777-9
Пассажирский самолет использует самые большие двигатели из когда-либо созданных. Они даже больше, чем фюзеляж Boeing 737

Первоначально ввод в эксплуатацию нового самолета семейства Boeing 777X (Triple-7) был запланирован на 2019 год. Как известно, этого не произошло. С восьмилетней задержкой новый 777-9 будет введен в эксплуатацию не раньше 2027 года.
Изображение: нейросеть qwen.aiЭто связано с тем, что в ходе текущих испытаний выявились новые проблемы с двигателями. Boeing обнаружил новую аномалию долговечности во время проверок двигателя GE9X. Boeing пока не раскрыл точную причину неполадок.

Американский производитель самолетов сейчас работает с производителем двигателей GE над расследованием того, как можно решить эту проблему. Boeing ожидает, что запланированный ввод в эксплуатацию 777-9 состоится в следующем году, как и было запланировано.

Может быть интересно

Несмотря на намерение Boeing придерживаться графика запуска, не удивительно, если ввод в эксплуатацию нового Triple-7 снова будет отложен. Эта последняя проблема с двигателем дополняет серию предыдущих технических проблем, особенно с GE9X.

Турбовентиляторный двигатель GE9X от General Electric — самый большой двигатель, когда-либо созданный для коммерческого самолета. Диаметр вентилятора составляет 3,4 метра. Диаметр всего двигателя — 4,4 метра, что делает его больше, чем фюзеляж Boeing 737.

Ожидается также, что GE9X установит новые стандарты эффективности, расхода топлива и тяги. Несмотря на свои размеры и высокую производительность, General Electric утверждает, что двигатель исключительно тихий. Двигатель GE9X в прошлом сталкивался с многочисленными проблемами. Еще до первого полета Boeing 777X в 2020 году были замечены проблемы с двигателями. В 2022 году проблемы с температурой привели к временной приостановке летных испытаний. В 2024 году были обнаружены повреждения креплений двигателей, что вынудило снова остановить испытательные полеты.

777-9 считается преемником четырехдвигательного Airbus A380 и легендарного Boeing 747. Эти два более старых самолета считаются устаревшими и больше не производятся. 777X предлагается в двух основных вариантах: 777-9 может перевозить от 414 до 426 пассажиров в двухклассной конфигурации и имеет дальность полета около 13 500 километров. Меньшая версия 777-8 вмещает 395 пассажиров, но способна преодолевать значительно большие расстояния, превышающие 16 000 километров. Размах крыльев обеих моделей 777 составляет 71,75 метра.

#авиация #самолеты #boeing
Источник: airdatanews.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская компания UMG изготовила опытный образец 24-тонного бульдозера
1
Представлен концепт Mercedes-Benz с обеспечивающим запас хода в 12000 км в год покрытием кузова
+
Удачливый покупатель приобрёл RTX 5070 Ti за пятую часть её реальной цены
2
Вышла новая доступная по цене портативная игровая консоль Pocket 1 с модульной конструкцией
+
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
2
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Американские учёные представили сочетающую УЗИ и фотоакустику технологию 3D-сканирования тела
+
Литва откладывает закупку самолётов Embraer C-390 из-за пересмотра оборонных приоритетов
+
YouTube-канал NJ Tech сравнил игровую производительность ПК на Ryzen 5 5600X с 16 и 32 ГБ ОЗУ DDR4
1
Popular Mechanics сообщает об открытии меняющем представления о размножении хрящевых рыб
+
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
8
Дания отправила в Гренландию бывший советский паром «Константин Симонов»
+
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
21
В сети появилось первое детальное фото полноразмерного макета сверхдальнобойной ракеты КНР PL-17
+
Песков: переговоры делегаций России, США и Украины запланированы на 1 февраля в Абу-Даби
+
Elbit Systems впервые продемонстрировала перехват FPV-дронов с помощью активной защиты Iron Fist
1
На стоянке людей древности в Китае обнаружили сложные каменные орудия возрастом до 160 000 лет
+
В КНДР провели испытания модернизованной 600-мм РСЗО KN-25
+
ТАСС: Российский математик нашел решение считавшейся нерешаемой почти два века задачи
1

Популярные статьи

Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
10
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
3
Апгрейд офисной связки до околоигровой
47
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
2

Сейчас обсуждают

dimkahon
16:43
Ога идеальный комп из б\у гавна и палок... проезд, жилье, одежду, хавчик тоже из этой суммы оплачивал? Или мамочка сыночке-корзиночке помогала? Не свисти мне тут, что значит на хотелки зарабатывать, с...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
16:41
Исповедь давно закончена. Я вас понял, не нужно продолжать (:
Апгрейд офисной связки до околоигровой
IRanPast
16:40
Колготки стрелочница заштопай. Свободна баба, а от мозгов так на всю жизнь
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
16:38
Самокритично, однако. Бывает...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Евгений Величко
16:38
У КПРФ часто более-менее нормальное видение ситуации в стране. Но к сожалению они не у власти и там в ближайшее время не будут
РИА Новости: Депутаты от КПРФ предложили запретить блокировку соцсетей и мессенджеров
IRanPast
16:34
Ты очередной Напалеон из дурки, который очень баХатый, с очень боХатой сборкой. Тьфу! Не сайт а пристанище умалишённых и балаболов
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Tzeentch
16:29
Хуже Боинга самолёты не делает никто, реально страшно на них летать, все пердят и трясутся при взлёте и посадке, кажется что сейчас развалятся. При покупке билетов всегда смотрю чтоб был какой угодно ...
Boeing сообщил о новой проблеме с двигателем GE9X у разрабатываемого пассажирского самолёта 777-9
lighteon
16:27
Хех. Сударь. Отпускаю вам ваши грехи, аминь
Апгрейд офисной связки до околоигровой
IRanPast
16:26
Выйди на улицу и там покидайся словами, воин интернетный, а то охренел уже совсем. Ты себя бессмертным только не посчитай, а то прихлопнут на улице
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
16:24
А кто вы такой, чтобы мне рот закрывать? Часом не из палаты пишите в ПНД?)
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter