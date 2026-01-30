Пассажирский самолет использует самые большие двигатели из когда-либо созданных. Они даже больше, чем фюзеляж Boeing 737

Первоначально ввод в эксплуатацию нового самолета семейства Boeing 777X (Triple-7) был запланирован на 2019 год. Как известно, этого не произошло. С восьмилетней задержкой новый 777-9 будет введен в эксплуатацию не раньше 2027 года.

Изображение: нейросеть qwen.aiЭто связано с тем, что в ходе текущих испытаний выявились новые проблемы с двигателями. Boeing обнаружил новую аномалию долговечности во время проверок двигателя GE9X. Boeing пока не раскрыл точную причину неполадок.

Американский производитель самолетов сейчас работает с производителем двигателей GE над расследованием того, как можно решить эту проблему. Boeing ожидает, что запланированный ввод в эксплуатацию 777-9 состоится в следующем году, как и было запланировано.

Несмотря на намерение Boeing придерживаться графика запуска, не удивительно, если ввод в эксплуатацию нового Triple-7 снова будет отложен. Эта последняя проблема с двигателем дополняет серию предыдущих технических проблем, особенно с GE9X.

Турбовентиляторный двигатель GE9X от General Electric — самый большой двигатель, когда-либо созданный для коммерческого самолета. Диаметр вентилятора составляет 3,4 метра. Диаметр всего двигателя — 4,4 метра, что делает его больше, чем фюзеляж Boeing 737.

Ожидается также, что GE9X установит новые стандарты эффективности, расхода топлива и тяги. Несмотря на свои размеры и высокую производительность, General Electric утверждает, что двигатель исключительно тихий. Двигатель GE9X в прошлом сталкивался с многочисленными проблемами. Еще до первого полета Boeing 777X в 2020 году были замечены проблемы с двигателями. В 2022 году проблемы с температурой привели к временной приостановке летных испытаний. В 2024 году были обнаружены повреждения креплений двигателей, что вынудило снова остановить испытательные полеты.

777-9 считается преемником четырехдвигательного Airbus A380 и легендарного Boeing 747. Эти два более старых самолета считаются устаревшими и больше не производятся. 777X предлагается в двух основных вариантах: 777-9 может перевозить от 414 до 426 пассажиров в двухклассной конфигурации и имеет дальность полета около 13 500 километров. Меньшая версия 777-8 вмещает 395 пассажиров, но способна преодолевать значительно большие расстояния, превышающие 16 000 километров. Размах крыльев обеих моделей 777 составляет 71,75 метра.