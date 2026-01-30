Сайт Конференция
Global_Chronicles
РИА Новости: Депутаты от КПРФ предложили запретить блокировку соцсетей и мессенджеров
РИА Новости сообщает - депутаты Госдумы от фракции КПРФ подготовили законопроект, который запрещает блокировку социальных сетей и мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp, для обычных пользователей.

Парламентарии от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который может изменить подход к ограничению доступа к интернет-сервисам. Документ, с которым ознакомилось РИА Новости, предлагает законодательно запретить полную блокировку социальных сетей для широкой аудитории. 

Здание Госдумы РФ. Архивное фото - РИА Новости

Согласно тексту инициативы, ее цель — закрепить мораторий на отключение таких платформ, как Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*). Авторы законопроекта считают, что массовые блокировки граждане справедливо воспринимают как ограничение своих конституционных прав. При этом, по мнению депутатов, надзорные органы часто не разъясняют публично причины таких решений.

При этом парламентарии не предлагают полностью отказываться от регулирования. Вместо полного отключения сервиса они видят другой механизм. Надзорные органы должны получить возможность точечно пресекать правонарушения — блокировать конкретную противоправную информацию, но не ограничивать работу всей социальной сети или искусственно замедлять её скорость.

В пояснительной записке к документу указано, что законопроект нацелен на сохранение свободы слова и цифровых прав. Авторы хотят гарантировать пользователям возможность свободного выбора мессенджеров и соцсетей в зависимости от личных предпочтений. Инициативу могут внести на рассмотрение палаты сегодня – 30 января.

* Meta — материнская компания Facebook, WhatsApp и Instagram. Признана экстремистской и запрещена на территории РФ

#telegram #whatsapp #госдума #законопроект #блокировка #соцсети #риа новости #кпрф #мораторий
Источник: ria.ru
