Предисловие

Недавно был выпущен Installer-SH версии 1.9, был переработан исходный код, улучшено определение операционной системы и рабочего окружения, начато введение системы оповещений при возникновении нештатных ситуаций и ошибок, и прочие доработки.

Следом был собран автономный установочный пакет браузера Mozilla Firefox 128.4.0 ESR в формате Installer-SH, там же кратко были расписаны проблемы обычных линуксоидных способов распространения программ, почему собственно я решил разработать свой установочный пакет.

Мне просто нужны были приложения для Linux, чтобы находились всегда под рукой, и не приходилось после каждой переустановки линукса полагаться на ненадёжные репозитории и прочие несостоятельные способы распространения софта, ведь в линуксах я не знаю ни одного действительно адекватного способа распространять приложения, ну, по крайней мере до выпуска Installer-SH.

Всевозможные DEB пакеты нежизнеспособны за пределами конкретного установленного дистрибутива, нельзя просто взять пакет из кэша и установить на другой ПК, это зачастую приводит к аду зависимостей, даже если установлен такой же "линукс", "портативные" способы вроде AppImage тоже оказались несостоятельными в реальном использовании.

Ну а обычные архивы слишком сложны для интеграции в систему, ведь линуксы зачастую не умеют даже создавать нормальные ярлыки на рабочем столе, как это умела делать Windows более 20 лет назад, нет, в линуксах обычно это делается через символические ссылки, что порой ломают логику программы, буквально делая её неработоспособной (технические особенности символических ссылок виной тому, использование инструмента не по назначению).

Хотя стоит заметить, в дистрибутиве Linux под названием Chimbalix эта проблема была исправлена специальным скриптом, позволяющим в один клик через контекстное меню создать полноценные ярлыки:

Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте

Теперь же, пришло время провести тестирование нового формата Installer-SH за пределами дистрибутива Chimbalix.

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Выбор дистрибутивов для тестирования

Изначально планировалось взять пачку разнообразных линуксов, ну и протестировать...

Однако вариаций "дряхлого пингвина" настолько много, что мне видится невозможным протестировать каждую вариацию, а потому подошёл к решению проблемы с другой стороны, и взял основной дистрибутив Debian, именно на его основе построено большинство других линуксов... Второе сверху, самое массивное древо это и есть Debian:

В итоге были загружены версии Debian начиная с 5.0.10, и заканчивая 12.0, важно заметить, приоритет будут иметь первые версии, то есть 7.0.0 выпущенная в 2013 году приоритетнее 7.11.0 выпущенной в 2016 году.

Это относится и к архитектуре, x86_64 приоритетнее чем x86, потому из 32 разрядных дистрибутивов были собраны только XFCE версии Debian, ведь это DE я считаю наиболее адекватным из существующих в линуксах.

Потому все варианты рабочих окружений помимо XFCE собраны только для начальной версии x86_64 архитектуры, кроме Debian 6.0, там упаковано вместо нормальных ISO образов в IMG, с которым VirtualBox не умеет работать...

Чтобы лишний раз не запутаться - было решено отсортировать образы, итого в основной папке оказалось 47 образов Debian 7.0.0 - 12.0.0, в другой 14 образов, они будут на подхвате, возможно даже не пригодятся вообще, в текстовых файлах сохранены оригинальные MD5 контрольные суммы, так что при возникновении спорных ситуаций я всегда могу сверить MD5 хэш образа с оригинальным, тем самым исключив вероятность ошибки по вине передачи данных при скачивании:

Вообще если так подумать - 47 образов это довольно большой объём работы, тем более без автоматизации, но почему бы и нет? Интересно же, как будет работать Installer-SH, не каждый день ведь провожу такие тесты, больше собранной информации - больше выявленных недостатков.

Еще для тестов планировалось собрать архив Arch линукса разных версий, но увы, эта поделка непригодна для какого-либо использования "из коробки", там просто голый терминал без рабочего окружения:

Может быть потом найдётся какой-нибудь адекватный дистрибутив на основе Arch с большой историей как у Debian, чтобы из коробки было рабочее окружение, и вообще запускался по-человечески, а не красноглазым терминалом, но пока что Arch пролетает мимо, ибо там по сути нечего поддерживать, не могу себе представить нормального человека, который бы "это" пытался использовать в настольном сегменте...

Прочие линуксы тоже остались за бортом, ведь они в большинстве случаев основаны на Debian, а если в среде Debian работает, то и в производных скорее всего будет работать.

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Подготовка

Тестировать будем в порядке убывания, и к сожалению, официально не существует загрузочного диска 32 битной версии Debian 12, так что 32 битная версия установщика не будет проверена здесь:

Так же нужно подготовить специальную флешку, именно на ней буду переносить установочный пакет в формате Installer-SH между разными дистрибутивами, и тут начинаются проблемы, ведь используемая на основной тестовой флешке файловая система BTRFS хоть и живучая, но крайне непрактичная, даже линуксы 2015 года отказываются с ней работать, а ведь мне нужно будет проверить линуксы 2013 года:

Даже линуксоидная EXT4 имеет проблемы совместимости со старыми линуксами, и это притом, что EXT4 используется по умолчанию в дистрибутиве на следующем скриншоте (Debian 7), но флешку форматированную в эту файловую систему не воспринимает:

О чём это говорит? Правильно, линуксоиды и тут в очередной раз поломали обратную совместимость, как всегда...

А потом негодуют, почему это линуксы никому и даром не сдались на обычных компьютерах. Даже не знаю... Как бы сказали неадекватные - это всё пользователь тупой и неправильный, но не линуксы! Наверное документацию нужно почитать чтобы заработало всё, ага, конечно...

Так что не стесняясь форматирую флешку в старую добрую NTFS, увы, но в линуксах только NTFS адекватно работает, как бы странно это не звучало, но это факт:

Я не знаю ни одной линуксоидной файловой системы, которая бы нормально работала везде и не уступала NTFS значительно, такой наверное не существует попросту...

В качестве тестового приложения будет использован недавно собранный браузер Mozilla Firefox 128.4.0 ESR, он как раз в формате Installer-SH последней версии (v1.9), так как не во всех линуксах есть встроенный архиватор способный распаковать ZIP архив (да, такое тоже бывает) - я предварительно распаковал архивы:

Найти этот установочный пакет можно в репозитории GitHub (Chimbalix-Software-Catalog), там же и сам Installer-SH разрабатывается:

https://github.com/Shedou/Chimbalix-Software-Catalog

Ну что, вроде всё подготовили, осталось провести тесты.

Debian 12.0 (XFCE)

Запускаю дистрибутив, подключаю флешку и устанавливаю приложение прямо с флешки (если это возможно), если же установить прямо с флешки нельзя - буду сначала копировать файлы в домашний каталог, а после устанавливать:

К сожалению, я установил флешку в медленный USB порт, потому встроенная проверка целостности архивов заняла некоторое время, но всё целое, и установилось нормально, при следующем тесте нужно будет установить флешку в более производительное USB гнездо:

Проверяю ярлык на рабочем столе и в меню, так же запускаю браузер, всё работает отлично, причём важно заметить, доступ к интернету заблокирован, установка приложения происходит когда система полностью изолирована от интернета, это важнейшее условие для установочного пакета, ведь прочие линуксоидные способы установки, как правило, без интернета ни на что не способны:

Проверяю и "программу" удаления приложения из системы, никаких проблем, всё просто и интуитивно понятно, никакой возни с центрами приложений, что без интернета даже не запускаются порой, просто удалил и всё, программы больше нет:

Именно эта простота установки/удаления приложений мне и нужна была, именно этого мне не хватало в линуксах буквально всё их существование...

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Debian 12.0 (KDE)

Далее переходим к KDE версии дистрибутива, загружалась она очень долго по сравнению с XFCE, слишком уж "тяжёлое" это рабочее окружение...

В общем устанавливаю браузер:

Вот и первая неприятность - меню KDE по умолчанию не умеет во вложенные категории, а значит будет помойка при наличии множества установленных приложений, ну кроме ярлыков предназначенных для удаления, ведь они всегда начинаются с "Удалить/Uninstall", а значит должны сортироваться отдельно от других имён...

Благо в KDE есть альтернатива стандартному меню, которая поддерживает вложенные категории, но проблема в том, что это нужно знать где ковыряться, в общем мелкий незачёт для KDE:

В остальном проблем не заметил:

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Debian 12.0 (GNOME)

Ну что, сразу приступим к худшему (по моему мнению) рабочему окружению из известных, да, это тот самый нефункциональный и ужасный GNOME! В котором даже часы невозможно по-человечески настроить без плагинов, позорище...

К сожалению, дистрибутив с этим ужасным рабочим окружением даже не запустился, на мониторе просто чёрный экран, а на скриншоте сделанном виртуальной машиной даже видно верхнюю "панель", но так GNOME и завис, мне пришлось сменить графический адаптер на VMSVGA, чтобы этот кривой ужас хоть как-то запустился:

Это просто худшее рабочее окружение по моему мнению:

В любом случае начинаю установку браузера, но ярлыка на рабочем столе нет, ведь у GNOME по сути нет рабочего стола, вместо полноценного рабочего стола у них новомодные "Activity", брр:

Так же меню автоматически не обновилось после установки, GNOME это не делает сам, а я не особо горю желанием поддерживать это уродство, потому придётся выйти из системы и войти заново, чтобы принудительно обновить меню:

И да, забыл показать, меню GNOME не поддерживает вложенные категории по стандарту XDG, потому там всегда будет помойка как можно было наблюдать на первых скриншотах, тем не менее, установленный браузер с помощью Installer-SH отлично работает:

В остальном не обнаружил особых проблем.

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Debian 12.0 (Cinnamon)

Следующее рабочее окружение мне не очень по нраву, тем не менее оно работает, и гораздо приятнее предыдущего недоразумения, одного только понять не могу, какого огурца стандартный фон терминала имеет белый фон, это какой-то новый способ поиздеваться над пользователями?

Похоже зря я решил оставить оформление Installer-SH на усмотрение линуксов...

Меню обновилось автоматически, но не поддерживает вложенные категории, и настроек не нашлось, чтобы сделать меню полноценным, увы, но Cinnamon способствует разведению помойки:

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Debian 12.0 (MATE)

Ещё одно рабочее окружение с низким рейтингом, и снова изврат с белым фоном терминала:

Хотя меню MATE поддерживает вложенные категории, что даёт ему преимущество перед предыдущим DE:

Но мне не давал покоя белый фон терминала, вдруг это я накосячил при разработке Installer-SH? Но нет, это не моя вина, терминал действительно так настроен по умолчанию, брр, линуксоиды реально решили поиздеваться над людьми:

Так что да, в следующей версии Installer-SH мне нужно будет жёстко взять оформление в свои руки, ибо это лютое мракобесие...

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Debian 12.0 (LXDE)

Ещё одно сомнительное рабочее окружение, по умолчанию используется UXTerm, размер окна автоматически не подстроился под контент, даже при наличии специального костыля выполняющего эту задачу, ну хотя бы без выжигающего глаза белого фона обошлось, и на том спасибо:

В остальном нет претензий, хотя было бы удивительно, если бы современные версии LXDE отработали плохо в плане меню, ведь в Installer-SH даже обновление панели предусмотрено для данного DE, ибо оно позволяет это делать правильно, так что "застрявшее" меню, как в GNOME, тут вряд ли выйдет встретить:

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Debian 12.0 (LXQT)

Последнее рабочее окружение на сегодня, лично у меня оно имеет плохую репутацию, но обычно я имел дело со старыми версиями, вдруг современная будет на голову лучше?

Хм, не знаю почему, но при открытии терминала появилось две строки текущего каталога, ну и файлу пришлось вручную устанавливать галочку "исполняемый", и она установилась, хотя файл находится в файловой системе NTFS, а там нет поддержки линуксоидных прав доступа, что в целом очень странно:

Тем не менее приложение установилось, хотя разделы меню не появились, о чём кстати установочный скрипт предупредил, что такое может произойти:

К сожалению, сессия оказалась заблокирована паролем, и мне пришлось угадывать пароль, ведь он нигде не написан, скажу сразу, пароль от Debian 12 LXQT это "live":

Да, дикость, но меню заработало после выхода и повторного входа, браузер тоже работает:

Я не знаю что делать с LXQT, ведь панель этого рабочего окружения не имеет функции перезапуска, чтобы принудительно обновить "застрявшее" меню, а писать костыли весьма утомительно, особенно когда перезапущенная LXQT панель отказывается монтировать накопители, ибо теряются "связи"...

Короче есть проблема в данном рабочем окружении, а нормального решения нет, увы.

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Продолжение следует...

На этом завершим данную часть тестирования, слишком уж много материала будет для одной статьи.

Здесь будет ссылка на следующую часть.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.