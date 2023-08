За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Предисловие

Моя основная тактика поиска пригодного для нормального использования дистрибутива Linux проста и банальна, качаю дистрибутивы и проверяю лично, у меня тут кстати набрался с десяток новых образов для проверки:

Но я не буду сейчас впадать в безумство устанавливая каждый дистрибутив и писать на них обзоры... Ещё недавно это имело смысл, однако я так дальше не продвинусь, рутина поглотит меня если буду наобум проверять что попало.

Да, обзор Wubuntu следовало бы продолжить, тем более есть люди которым это было бы интересно, например установить нормальный драйвер на видеокарту:

Казалось бы, просто заблокировать кривой Open Source драйвер и установить нормальный от NVIDIA, но как посмотрел в поисковой системе "ответы" за 2011-2013 год, так сразу перехотелось... Вроде 10 лет прошло, а критические косяки с драйверами в дистрибутивах Linux так и остались, причём совершенно непонятно, сработают устаревшие на 10 лет решения выколупанные из сообщений форумов, или всё пойдёт прахом:

Есть конечно инструкция к российскому дистрибутиву Red OS, но там я вижу действия зависимые от доступа к интернету, и не факт что инструкция подойдёт к другому дистрибутиву. В любом случае разработчики Red OS молодцы, хоть что-то делают, даже исправили некоторые косяки на своём сайте, вполне возможно со временем они даже хороший дистрибутив сделают.

Правда сейчас Red OS меня не интересует, увы, но я не могу нормально пользоваться системой, в которой даже формат даты и времени невозможно настроить по-человечески, хотя мне однозначно нужно будет сделать новый обзор на дистрибутив Red OS, ибо первый получился не очень...

В общем не буду сейчас устанавливать драйвер видеокарты в дистрибутиве Wubuntu через пляски с бубном, может быть потом и займусь этим, но не факт, так что простите если не оправдал ожиданий с установкой драйвера и повторным тестированием...

Ранее я проверял дистрибутивы Linux на пригодность для нормального использования, но у меня не было списка конкретных требований, пожалуй пришло время сформировать конкретные требования к дистрибутивам Linux, а то они там уже якобы конкурируют с Microsoft Windows и Mac OS:

Ну что я могу сказать, раз полезли в чан, значит и требования будут соответствующие, доводы в стиле "дистрибутив не для таких задач" сразу идут лесом как несостоятельные, ибо дистрибутивы для ПК и ноутбуков в той или иной степени выставляют себя как нечто прекрасно работающее, дружелюбное к пользователям и вообще Windows больше не нужна!

Я не буду при формировании требований брать в пример именно Microsoft Windows 11, она по моему мнению стала даже хуже Windows 10 в некоторых деталях... Я буду брать лучшее от всех ОС которые знаю, даже от Windows 7 и дистрибутивов Linux.



Оффтоп Оффтоп Да, несмотря на все старания Microsoft по принудительному переводу пользователей на самые новые версии Windows, в том числе засылая пользователям "устаревших ОС" вредоносные обновления, Windows 7 всё ещё занимает значительную долю "пирога"... Если кто-то скажет что Windows 7 максимально устарела и в ней ничего хорошего нет для заимствования, этот кто-то определенно говорит глупости: Напомню, Windows 7 была выпущена в далёком 2009 году (не считая Windows Vista), в 2011 году она уже начала доминировать над Windows XP, в 2015 году вышла Windows 10 с агрессивной политикой Microsoft по принудительному переводу пользователей в новенькую ОС... Практически там же начали выходить чипсеты Intel Z170/H110 требующие специфические драйверы USB, нужные чтобы операционная система могла увидеть SATA накопители, хотя казалось бы, какая связь между USB и SATA? Этих специфических драйверов естественно не было в составе Windows 7, в итоге производителям системных плат пришлось самим выпускать специальные утилиты для внедрения драйверов, чтобы установить Windows 7 на современные системы. Однако несмотря на все подлости, Windows 7 продолжала доминировать вплоть до 2017-2019 года, и к текущему моменту Windows 7 вообще не установить на современные системы, ибо процессоры в "гонке технологий" потеряли совместимость даже со стандартами ACPI. Тем не менее Windows 7 лишь в начале 2023 года начала откровенно сдавать позиции по статистике statcounter, это впечатляет если учесть агрессивность Microsoft и производителей "железа": Живучесть Windows XP тоже впечатляет, но кроме Microsoft ей никто преднамеренно не вставлял "палки в колёса", и то у корпорации не было рычагов давления на пользователей через центры обновлений, нельзя было принудить к установке обновлений или тайком заслать "особый пакет обновлений", как это делали в Windows 7 если пользователь не отключил автоматические обновления, и делают в Windows 10/11, ибо у пользователя вообще отобрали возможность полностью отказаться от обновлений.

Требования

Здесь я и начну перечислять свои требования к дистрибутивам Linux, именно их я буду в дальнейшем использовать проверяя дистрибутивы, потому постараюсь затронуть наиболее важные нюансы.

Чтобы исключить недопонимание я сейчас конкретизирую некоторые вещи.

Внимание! Под "дистрибутивом" подразумевается конкретная версия операционной системы включая номер версии!

Fedora Workstation и Fedora KDE считаются разными дистрибутивами, так как это разные операционные системы построенные на одной основе, они имеют разное пользовательское окружение и софт, следовательно, это разные дистрибутивы.

Недопустимо указывать Fedora Workstation 37-1.7 и Fedora Workstation 38-1.6 просто как Fedora Workstation, так же недопустимо указывать дистрибутив имеющий альтернативные редакции просто как "Fedora", обязательно должна указываться полная и конкретная версия дистрибутива!

Внимание! Дистрибутивы работающие в режиме командной строки по очевидным причинам не считаются полноценными дистрибутивами для ПК и ноутбуков, они не могут участвовать в сравнении так как это может быть мошенничеством по отношению к полноценным дистрибутивам при получении оценки.

1) Запуск

У системы не должно быть технических проблем с запуском как на современных ПК/ноутбуках, так и на устаревших, и это общее требование.

Как пользователь оценит всю крутость дистрибутива если не может его даже запустить?

Да, Windows 7 не запустить без головной боли на современных ПК и ноутбуках, но стоит ли равняться на такие случаи? Вот Windows 10 в большинстве случаев прекрасно запускается как на самых современных системах, так и на старых, мне даже не нужно демонстрировать это, многие и без меня прекрасно знают.

Я решил ввести оценочную систему для дистрибутивов, этот вариант мне показался самым конкретным и оптимальным, в любом случае посмотрим что из этого выйдет.

Perfect: Это высшая оценка для дистрибутива, она означает что дистрибутив способен запуститься как на самых современных системах, так и на древних, вероятно такую оценку получат немногие. Good: Дистрибутив запускается как на современных системах, так и на старых, например старые б/у системы купленные для работы с документами, просмотра фильмов и т.п., такой дистрибутив способен занять основную массу пользовательских систем, и даже больше. Normal: Не хорошо, но и не плохо, поддержка актуального и старого оборудования в наличии, а значит не будет проблем с запуском на большинстве домашних и офисных систем. Bad: Проблемы с запуском на актуальных или старых системах, такой дистрибутив уже не выйдет запустить без лишних телодвижений одновременно и на домашнем ПК с актуальным "железом", и на старом офисном ноутбуке. Retro: Дистрибутив отлично запускается на очень старых системах и ноутбуках. Retro+: Данную оценку может получить только дистрибутив без проблем запускающийся как на древнем "железе", так и на актуальном.

Внимание! Так как современные системы постоянно уходят в разряд актуальных, а некогда актуальные превращаются в старые, таблицу следует применять только при указании даты проведения теста, даты выпуска основных комплектующих системы (ЦП / видеокарта) и даты выпуска дистрибутива.

Внимание! Так как для полноценного тестирования нужно иметь как старые, так и современные системы, сложность тестирования может быть очень высокой, потому данное требование может быть проигнорировано в случаях, когда нет возможности запустить дистрибутив на конфигурациях разной степени старости. Вероятно данная таблица будет полезна в случаях, когда пользователи делятся своими результатами работоспособности дистрибутива на той, или иной конфигурации ПК/ноутбука.

Оценка ПК / Ноутбук ---- Современный Актуальный Старый Древний Perfect +++ +++ +++ +++ Good +++ +++ +++ . Normal . +++ +++ . Bad . ~ ~ . Retro . . . +++ Retro+ . +++ +++ +++

Описание обозначений Современный ПК или ноутбук на комплектующих не старее 1 (одного) года. Актуальный ПК или ноутбук на комплектующих не старее 10 (десяти) лет. Старый Начиная с Socket AM2 / LGA 775 DDR2 и производные в ноутбуках.

Видеокарта начиная с GeForce 6xxx (NV4x) / Radeon X1000 (RV5xx). Древний Начиная с Socket 462 / Socket 370 и производные в ноутбуках.

Видеокарта начиная c GeForce 256 (NV10) / Radeon 7xxx (R100).

Работа с более старым оборудованием приветствуется. +++ Нет проблем с запуском. ~ Есть нюансы или проблемы с запуском. . Не имеет значения.

2) Пароли и шифрование

Установочные образы должны быть без предустановленных паролей, так же недопустимо чтобы система принуждала пользователя к установке пароля/шифрованию.

Дистрибутив Slackware наглядный пример, я уже не помню какой там пароль нужен для авторизации, а без пароля не запустить установочный образ, да и на сайте в разделе загрузок ничего не сказано про пароль.

Туда же и Drauger OS, но эту систему я ещё не проверял толком, однако у них хватило ума хотя бы в процессе скачивания рассказать про какой-то пароль "toor", что бы это значило? Я не знаю, однако это плохая практика:

Особой "чести" заслуживают дистрибутивы принуждающие пользователя не только устанавливать пароль учётной записи, но и шифровать диск на который устанавливается система, учитывая что дистрибутив может поломаться от какой-нибудь мелочи, вероятно, шифровать данные далеко не лучшая идея:

Перейдём к таблице оценок.

Good: Именно пользователь решает, устанавливать пароль учётной записи/шифрование или нет, и если хочет установить пароль/шифрование, то сам решает как именно это сделать. Такой дистрибутив удовлетворит как самых требовательных к "безопасности", так и людей, которых раздражает лишняя возня с паролями. Normal: Нельзя выбрать что именно шифровать, вероятно такой дистрибутив не сможет удовлетворить самых требовательных к "безопасности" людей. Bad: Пользователя как-либо ограничивают, например принуждают установить пароль учётной записи, предъявляют минимальные требования к паролю, на установочный образ операционной системы установлен пароль и т.п.

Оценка Пароли и шифрование Good 1) Пароль учётной записи:

- Нет минимальных требований к длине и наличию каких-либо символов в составе.

- Можно создать учётную запись без пароля.

- Есть настройка "Автоматически входить в систему без подтверждения паролем".

2) Шифрование:

- Есть выбор, шифровать диск целиком, только домашнюю папку пользователя или отказаться от какого-либо шифрования.

- Нет минимальных требований к составу и длине пароля при шифровании диска целиком. Normal - Нет выбора между вариантами шифрования, однако всегда есть возможность отказаться от какого-либо шифрования. Bad Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- Нельзя создать учётную запись без пароля ИЛИ нельзя создать учётную запись с паролем.

- Нельзя отказаться от шифрования файловой системы и/или папки пользователя.

- Заданы минимальные требования к паролю (на длину, наличие каких-либо символов в составе и т.п.), такие требования допустимы только в виде предупреждения.

- Нет настройки "Автоматически входить в систему без подтверждения паролем".

- Установочный образ дистрибутива заблокирован паролем от разработчиков, даже если очень простым и очевидным, даже если пароль был показан пользователю перед скачиванием установочного образа.

3) Root

Пользователь должен сам решать, будет он королём в системе, или замученным шутом с которого требуют root пароль при любом движении.

В среде Windows можно легко отключить назойливый и надоедливый UAC, это такая штука спрашивающая разрешение на выполнение некоторых действий в системе, и она очень даже хорошо настраивается:

В дистрибутивах Linux тоже есть нечто подобное, правда ни один известный мне дистрибутив не даёт ссылку на раздел панели управления, где эти назойливые запросы root пароля можно было бы отключить, даже больше, я вообще не видел настроек позволяющих отключить этот назойливый функционал:

В общем опять забыли пользователя спросить...

Дистрибутив обязан предоставлять пользователю возможность легко отключить любые запросы root пароля, например как это делает Windows, иначе это принуждение к функционалу, который вполне может даже раздражать.

Любители "безопасности" пусть хоть утонут в паролях и ключах, это их предпочтение, и нечего такие предпочтения навязывать всем. Если пользователь хочет быть хозяином системы без возни с бесконечными запросами root пароля, значит это его выбор, и операционная система обязана предоставить такую возможность без танцев с бубном.

Сюда же отнесу такие проблемы как "user is not in sudoers file.", когда пользователь пытается решить проблему, но не может, ведь для решения проблемы нужны root права, скверная ситуация:

Перейдём к оценкам:

Good: Пользователь сам решает, какие действия требуют подтверждения root паролем. Всегда можно отключить запросы максимально простым способом и пользоваться системой без ограничений. Normal: Пользователь не может решать какие именно действия требуют подтверждения root паролем, однако всегда есть возможность отключить запросы и пользоваться системой без ограничений. Bad: У пользователя могут быть разнообразные проблемы с правами в системе, нельзя простыми способами отключить запросы root пароля, так же дистрибутив может предъявлять условия, каким должен быть пароль и т.п.

Оценка Root права Good 1) Если root пароль и пароль учётной записи не установлены:

- Пользователь по умолчанию имеет полный доступ и возможности в системе, можно изменять любые файлы, беспрепятственно выполнять любые команды и т.п.

2) Если root пароль задан при создании учётной записи:

- Пользователь сам решает какие действия в системе требуют подтверждения паролем.

- Любые запросы root пароля можно полностью отключить одной легкодоступной настройкой, пользователь должен получить все права в системе при отключении запросов root пароля.

3) Если дистрибутив не позволяет установить root пароль отдельно от пароля учётной записи:

- Root пароль должен повторять пароль учётной записи, если пароль учётной записи не задан, значит выполняется пункт под номером 1. Normal - Нет быть выбора, какие именно действия в системе требуют подтверждения root паролем. Bad Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- Как-либо принуждают установить root пароль, в том числе через пароль учётной записи.

- Пользователь имеет какие-либо ограничения в правах если root пароль не задан.

- Заданы минимальные условия для пароля (на длину, особые символы и т.п.).

- Запросы root пароля невозможно отключить, либо отключение требует неоднозначных или сложных действий со стороны пользователя (командами в терминале и т.п.).

- Есть какая-либо проблема вроде "user is not in sudoers file.".

- У пользователя есть какие-либо проблемы с правами в системе если root пароль не задан.

4) Обновления

Автоматические обновления это прекрасно, если конечно с разрешения пользователя, а не втихаря где-то фоном выкачивают гигабайты обновлений захламляя интернет канал:

Да, в таких дистрибутивах как Ubuntu и Fedora по умолчанию включено автоматическое выкачивание обновлений без разрешения пользователя, и в Ubuntu полностью отключить центр обновлений невозможно, можно только до уровня назойливых уведомлений "выключить", а уведомления очень даже назойливые, они даже без доступа к интернету оказывают психологическое давление на пользователя:

Операционная система обязана спросить пользователя, начиная с процесса установки, а нужны ли автоматические обновления? А то крайне неприятно выходит, когда устанавливаю дистрибутив Linux, а он без разрешения начинает захламлять мобильный интернет канал гигабайтами трафика.

В качестве хорошего примера приведу Windows XP и Windows 7, они сразу после установки спрашивают пользователя насчёт обновлений, именно так должна поступать любая адекватная ОС, должна предоставить выбор пользователю прежде чем что-либо скачивать:

Кому-то лишний 1 мегабайт обойдётся бесплатно за чужой счёт, а кому-то по неосторожности в 20$, и если дистрибутив втихаря с таким тарифом начнет выкачивать полтора гигабайта обновлений, это вполне может обойтись в "лишних" ~30 тысяч долларов непредвиденных расходов, весьма неприятная ситуация:

Тем более не стоит забывать, что с обновлениями вполне спокойно могут прилетать и вирусы (при подмене пакетов в репозиториях), так и обновления способные что-нибудь поломать (привет от зависимостей).

Good: У пользователя есть полный контроль над обновлениями ещё до того, как что-либо будет загружено. Подходит как людям с тарифицируемым/медленным интернетом (каждый мегабайт на счету), так и любителям автоматически устанавливать самые последние обновления. Weird: Обновления по умолчанию не будут скачиваться и устанавливаться без разрешения пользователя, однако нельзя отключить уведомления о выходе новых обновлений, таким образом дистрибутив оказывает психологическое давление на пользователя. Bad: Дистрибутив без разрешения загружает обновления со всеми вытекающими последствиями. Такой дистрибутив может привести ко множеству проблем, например большие непредвиденные расходы трафика, перегруженный интернет канал которым невозможно нормально пользоваться с других устройств, порча операционной системы в случае конфликтов или проблем в обновлениях.

Оценка Обновления Good 1) Можно настроить автоматические обновления на этапе установки:

- Все настройки должны произойти до того, как дистрибутив начнёт что-либо загружать.

- Есть выбор между вариантами получения/отказа от обновлений.

- Можно полностью и навсегда отказаться от любых обновлений.

- Можно отключить любые уведомления о новых обновлениях.

2) Если нельзя настроить "центр обновлений" на этапе установки:

- Любые автоматические обновления по умолчанию должны быть отключены, в том числе предварительная загрузка каких-либо пакетов обновлений.

- В процессе установки "до рабочего стола" израсходовано менее 2 МБ трафика.

- У пользователя есть доступ к настройкам "центра обновлений" не расходуя как-либо трафик. Weird Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- Нельзя отключить уведомления о новых обновлениях, в том числе после установки операционной системы (навязчивость).

- Попытки навязать или принудить пользователя к обновлениям какими-либо методами. Bad Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- Автоматические обновления по умолчанию включены, при этом нет возможности их отключить на этапе установки дистрибутива.

- Происходит интенсивная фоновая передача данных без разрешения пользователя (более 20 МБ трафика), за исключением случаев когда пользователь явным образом разрешил загрузку обновлений и/или стороннего ПО.

5) Зависимости

Если дистрибутив не способен нормально установиться и работать без выкачивания зависимостей из интернета, значит это однозначно плохой дистрибутив, тут и говорить нечего:

Windows 11 тоже в последнее время страдает такой проблемой, само собой для "форточек" никаких исключений, такое поведение однозначно плохо, но Microsoft хотя бы удосужились предупредить об этой подставе, непонятно только почему корпорация не компенсируют расходы пользователям за доступ к интернету, ведь Windows 11 невозможно запустить после установки когда нет доступа к сети:

Особенно отмечу предустановленный софт в некоторых дистрибутивах Linux, вроде бы и есть приложение, а использовать невозможно без выкачивания порой очень массивных зависимостей из интернета, причём нельзя локально подсунуть необходимые для работы файлы/образы, это плохо, так быть не должно:

Good: Цельный и самодостаточный дистрибутив, можно без проблем установить и использовать на автономном ПК/ноутбуке, предустановленные приложения уже готовы к нормальной работе "из коробки", "тухлые" или мёртвые репозитории не помешают установить и использовать дистрибутив. Weird: Дистрибутив можно установить на автономный ПК/ноутбук, однако предустановленные приложения могут неправильно работать "из коробки" без скачивания дополнительных зависимостей, могут усугубить ситуацию тухлые, слишком обновлённые или нерабочие репозитории. Bad: Даже если и выйдет установить такой дистрибутив без интернета, рано или поздно даже с интернетом будут проблемы, ведь репозитории рано или поздно умрут, а без них невозможно загрузить зависимости для ОС/приложений, а значит и работать нормально ничего не будет.

Оценка Зависимости Good Независимо от наличия доступа к интернету:

- Можно без проблем установить и использовать операционную систему.

- Предустановленные приложения готовы к полноценному использованию "из коробки" без загрузки зависимостей из интернета, приложения вроде эмуляторов Android умеют запускать локальные файлы образов предоставленные пользователем. Weird - Какие-либо предустановленные приложения не работают нормально без загрузки зависимостей из интернета. Bad Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- Есть какие-либо проблемы на этапе установки/настройки дистрибутива без доступа к интернету.

- Какое-либо предустановленное приложение без доступа к интернету падает с ошибкой, функционал независимый от интернета оказывается недоступен, например, недоступно удаление установленных приложений когда падает центр приложений.

6) Драйверы

Часто говорят что у дистрибутивов Linux всё прекрасно с драйверами на видеокарты AMD, это в принципе звучало неплохо, ровно до тех пор, пока я лично не установил Linux Mint на систему с AMD Radeon R9 290...

Первая "мята" вообще полностью сломалась при попытке установить нормальный драйвер видеокарты, потом я переустановил "мяту" и не трогал больше драйверы, просто любовался такими вот весёлыми градиентами по вине кривого Open Source драйвера, видеокарте уже было почти 10 лет с момента выпуска, однако адекватных драйверов для видеокарт AMD я так и не увидел:

И да, я смотрел в панель управления, в тот самый раздел драйверов, ни-че-го для AMD Radeon R9 290:

Прошло некоторое время, я установил Manjaro на ПК с видеокартой GTX 1070, я даже не пытался устанавливать официальный драйвер от NVIDIA, просто зашёл в панель управления, выбрал предложенный дистрибутивом драйвер, ну чтобы наверняка ничего не поломалось, и установил:

Собственно на этом и закончилась короткая жизнь очередного дистрибутива Linux...

А ведь нормальные драйверы нужны не только для видеокарт, но и для всех остальных комплектующих ПК, и операционная система должна иметь хоть какие-то рабочие "заглушки" для устройств, например драйвер известный многим под названием "стандартный vga графический адаптер", знакомо, не правда ли?

Увы, но у дистрибутивов есть серьёзные проблемы в области драйверов:

Внимание! Данное требование не всегда возможно полноценно проверить при работе дистрибутива в виртуальной машине! Если при тестировании дистрибутив работал в виртуальной машине, это должно быть явным образом отмечено!

Good: Можно предварительно скачать автономные установочные пакеты всех необходимых драйверов для конкретного ПК и установить без доступа к сети, есть функциональный "диспетчер устройств", предложенные системой драйверы в панели управления имеют особую метку если требуют доступ к интернету для установки. Такой дистрибутив может быть пригоден для нормальной установки и использования на большинстве устройств. Weird: Драйверы которые нельзя установить без доступа к сети не имеют особой метки говорящей пользователю о том, что для установки нужен доступ к интернету. Так же может не быть функционального "диспетчера устройств", который бы позволил управлять драйверами устройств, но такой дистрибутив позволяет устанавливать драйверы из автономных установочных пакетов. Bad: Могут быть проблемы как при установке драйверов из автономных установочных пакетов, так и при установке предложенных системой драйверов через панель управления. Вероятно не стоит рисковать выбирая подобный дистрибутив для установки на реальный ПК/ноутбук.

Оценка Драйверы Good - Если предложенный системой драйвер в панели управления требует загрузку зависимостей через интернет, такой драйвер должен иметь особую пометку предупреждающую пользователя о том, что драйвер невозможно установить без интернета. Weird Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- Нет "диспетчера устройств", или есть в неполноценном виде.

- Нет особой пометки для зависимых от интернета драйверов в панели управления. Bad Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- Есть какие-либо проблемы при установке совместимого драйвера из автономного установочного файла.

- Есть какие-либо проблемы при установке предложенных системой драйверов через панель управления.

7) Часы

Одному человеку нравиться дата/время в формате "Aug 14 07:48", другому "07:48 - 14.08.2023", третий предпочитает формат по международному стандарту ISO8601 "2023-08-14 - 07:48", так к чему это я?

Всё просто, человека может раздражать дата/время в местном формате "Aug 14 07:48", и если дистрибутив принуждает к такому формату даты, это однозначно плохой дистрибутив, представьте у вас аллергия на кофе, но вас принуждают каждый день выпивать минимум одну кружку крепкого напитка:

Good: Пользователь может настроить формат даты/времени по своему желанию, часы в панели задач хорошо читаемы, нет проблем с отступами или очень маленькими шрифтами. Большинство пользователей скорее всего будет удовлетворено возможностями дистрибутива при настройке часов. Normal: Вероятно пользователю нужно будет потратить некоторое время и усилия на настройку формата часов, однако такие часы, вероятно, смогут удовлетворить многих, но это не точно... Bad: Вариант на любителя, без дополнительных "плагинов" нельзя настроить часы даже по международному стандарту ISO8601, могут быть визуальные проблемы, например слишком маленький шрифт, строки сливаются между собой и т.п.

Оценка Часы Good - Есть свободный выбор формата даты/времени, среди выбора присутствует формат по международному стандарту ISO8601 (YYYY-MM-DD - hh:mm).

- Можно произвольно настроить формат даты/времени, для этого есть специальное поле ввода или "конструктор".

- Нет проблем с изменением текущей даты/времени и часового пояса, даже без доступа к интернету, синхронизацию времени можно легко отключить. Normal Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- Нельзя произвольно настроить формат даты/времени, есть только выбор из заготовленных вариантов, среди которых присутствует ISO8601.

- Нет готовых вариантов формата даты/времени для выбора, однако есть специальное поле или "конструктор" позволяющий пользователю настроить формат по своему усмотрению. Bad Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- Нельзя настроить формат даты/времени по международному стандарту ISO8601.

- Есть неустранимые, или сложно устранимые проблемы, которые затрудняют чтение/восприятие текущей даты и времени, например слишком маленький размер шрифта, дата и время визуально сливаются между собой, и т.п.

- Есть проблемы не позволяющие настроить текущую дату/время, часовой пояс, или отключить/включить синхронизацию времени.

8) Клавиатура

У любой полноценной клавиатуры есть цифровой блок, зовут его NumPad, и меня, как пользователя, очень расстраивает когда дистрибутивы Linux забывают его включить, либо намеренно отключают:

Почему важно чтобы NumPad всегда был включен при запуске системы? Может я кого-то шокирую, но при отключенном NumLock цифровой блок клавиатуры просто дублирует стрелки расположенные чуть левее, Home, End и т.п., это делает цифровой блок бесполезным, именно поэтому важно, чтобы операционная система загружалась со включенным NumLock.

Даже в настройках BIOS практически всегда есть пункт "Bootup NumLock State", даже у современных систем, проверьте если не верите, и как правило, NumLock по умолчанию включен, и то что дистрибутивы Linux его отключают назвать иначе как извращением я не могу:

Ещё меня очень расстраивают кривые языковые панели не позволяющие переключить язык по стандартному сочетанию Alt+Shift, это очень расстраивает, и даже может довести до матерных слов в адрес разработчиков такого извращения:

Good: Стандартно настроенная клавиатура, в случае возникновения неудобств можно легко настроить клавиатуру и состояние NumLock. Такой вариант скорее всего сможет удовлетворить большинство пользователей. Normal: NumLock работает как положено, все необходимые настройки на месте, однако языковая панель может быть скрыта при наличии всего одной раскладки, что затруднит доступ к настройкам клавиатуры, ничего серьёзного. Bad: По умолчанию установлена паршивая языковая панель, NumLock отключен при наличии полноценной клавиатуры с цифровым блоком, скудные или невнятные настройки, в наличии могут быть различные неприятные проблемы.

Оценка Клавиатура Good - NumLock по умолчанию включен при наличии полноценной клавиатуры с цифровым блоком.

- В настройках клавиатуры можно настроить начальное состояние NumLock.

- Если стандартное сочетание для переключения раскладки Alt+Shift не задано по умолчанию, значит можно легко и без проблем его настроить, как и любое другое удобное для пользователя сочетание. Normal - Языковая панель по умолчанию скрыта при наличии всего одной раскладки. Bad Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- Нельзя установить стандартное сочетание Alt+Shift для переключения раскладки клавиатуры.

- NumLock по умолчанию отключен при наличии клавиатуры с цифровым блоком.

- Настройка состояния NumLock недоступна в настройках клавиатуры, либо доступ к этой настройке затруднён как-либо.

- Есть какие-либо значительные проблемы с настройками или работой клавиатуры.

9) Интерфейс

У нормальных современных операционных систем иногда могут быть проблемы с интерфейсом при низком разрешении экрана, это нормально, как-никак время идёт, прогресс, все дела, хотя мониторы с низким разрешением никуда не исчезли, основное место обитания таких мониторов это офисы и барахолки.

Но совсем другое дело когда проблемы всплывают буквально на каждом шагу, куда не плюнь, везде что-то сломано:

И ладно если бы самая современная Windows 11 тоже имела проблемы при низком разрешении экрана, нет, у неё адаптивный интерфейс отлично работает даже при разрешении 800x600, именно такое разрешение является стандартным в виртуальной машине VirtualBox, и с этим нужно считаться.

Да и бывает что невозможно растянуть/сжать окно за верхнюю границу, это очень напрягает независимо от разрешения монитора...

Особый котёл в адских равнинах приготовлен для разработчиков дистрибутивов, которые заставляют пользователя ловить пиксель границы окна через микроскоп, иначе растянуть/сжать окно просто невозможно, ибо хрен попадёшь по нужному пикселю чтобы появился курсор растяжения, особенно когда у пользователя в руках дешёвая/недостаточно точная мышка для ловли отдельных пикселей:

Конечно, проблемы с панелью задач и меню Пуск следовало бы вынести в отдельную категорию, однако это всё части интерфейса, и будут оцениваться именно как "интерфейс":

Good: Интерфейс операционной системы хорошо себя чувствует как при низком разрешении, так и при высоком, скорее всего пользователь не заметит никаких проблем с интерфейсом "из коробки". Weird: Интерфейс явно ломается при разрешении 800x600, при разрешении 1280x720 могут быть незначительные проблемы, однако при более высоких разрешениях, вероятно, пользователь не заметит никаких проблем с интерфейсом "из коробки". Bad: Такой интерфейс скорее непригоден, чем пригоден для нормального использования, пользователь вероятно захочет вернуться в настоящую Microsoft Windows... Базовые приложения: Текстовый редактор (блокнот), просмотрщик изображений, файловый проводник, калькулятор.

Оценка Интерфейс Good - Пригоден для использования при стандартном разрешении 800x600, иногда возможны незначительные проблемы с интерфейсом операционной системы.

- Нет проблем с интерфейсом ОС и базовых приложений при разрешении 1280x720 (HD) или выше. Weird Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- Есть проблемы с интерфейсом при разрешении 800x600.

- Есть какие-либо незначительные проблемы с интерфейсом ОС и базовых приложений при разрешении 1280x720 (HD) или выше.

- При высоком разрешении с активным масштабированием интерфейс заметно искажён или размыт. Bad Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- Есть значительные проблемы с интерфейсом при разрешении 1280x720 (HD) или выше, включая интерфейс базовых приложений.

- Невозможно растянуть/сжать окно за какую-либо грань.

- Чтобы появился курсор растяжения/сжатия, нужно "через микроскоп" искать нужный пиксель на границе окна.

- При высоком разрешении с активным масштабированием интерфейс сильно искажён или размыт.

- Прочие значительные проблемы с интерфейсом.

10) Проводник

Проводник без преувеличений является важнейшим приложением в составе любой операционной системы, без проводника невозможен адекватный доступ к файлам в накопителе, даже смартфон без проводника зачастую ощущаются как кусок говна который хочется выбросить в мусорку...

Однако сейчас речь идёт не про смартфоны, и меня очень расстраивает когда у проводника нет панели подробной информации о выделенном файле, либо есть, но панель сделана настолько косяк наперекосяк, что даже Windows 11 в ужасе от подобного:

Good: Проводник может удовлетворить как любителя древней классики Ctrl+C/V, так и любителя продуктивной работы через стрелки и Ctrl/Shift+Insert не отрывая вторую руку от мышки. Так же у проводника в наличии есть информативная и правильно работающая панель подробной информации о выделенном файле. Weird: Проводник позволяет продуктивно перемещаться по файловой системе и работать с файлами, однако панель подробной информации имеет проблемы снижающие пользу от панели. Такой проводник будет раздражать пользователей привыкших сразу видеть как на ладони всю информацию о выделенном файле. Bad: Есть проблемы даже с сочетаниями клавиш, проводник мягко говоря на любителя.

Оценка Проводник Good 1) Правильно работают стандартные сочетания клавиш:

- Ctrl/Shift+Insert - копировать/вставить файл/папку, Backspace - вернуться в предыдущий каталог, стрелки - навигация по файлам/папкам в текущем каталоге, Delete - удалить файл/папку в корзину, Shift+Delete - Удалить безвозвратно файл/папку, Enter - открыть/запустить выделенный файл/папку.

- Вышеуказанные сочетания могут выполнять иные действия при условии, если можно вручную настроить сочетания в настройках проводника.

2) Мышь:

- Можно переименовать выделенный файл одним кликом мыши без контекстного меню, нужно нажать на имя файла/папки не раньше одной (1) секунды после выделения.

3) Панель подробной информации:

- Есть панель подробной информации о выделенном файле, её можно включить/отключить в настройках проводника, она может быть отключена по умолчанию.

- Панель можно растянуть/сжать до нужного размера.

- Панель можно разместить как в нижнем положении, так и сбоку.

- Панель отображает информацию только о выделенном файле, она не должна показывать информацию о файлах находящихся под курсором мыши. Weird Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- Панель подробной информации о выделенном файле либо отсутствует, либо закреплена сбоку без возможности размещения в нижнем положении.

- У панели подробной информации есть какие-либо проблемы с информативностью, оформлением, элементы панели страдают гигантизмом/карликовостью, масса пустого места которое могло быть занято информацией и т.п. Bad Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- У проводника есть какие-либо значительные проблемы с интерфейсом/функционалом, они явным образом мешают использовать проводник по назначению.

- Не работают, или работают неправильно стандартные сочетания клавиш (Ctrl/Shift+insert, Backspace, Delete, Shift+Delete, Enter), при условии если нельзя вручную настроить сочетания в настройках проводника, или в настройках нельзя настроить сочетания стандартным образом.

11) Терминал

Казалось бы, ну что может быть не так с терминалом? Это же святая святых любого "линукса"! Однако может, и очень даже может! А значит есть основания выдвинуть требования к терминалу:

Надеюсь фанатики Linux обойдутся без глупых оправданий в стиле "терминал не нужен пользователям!"...

Good: Терминал нормально работает и легкодоступен, не знаю что ещё придумать, большего от терминала обычно и не нужно. Weird: У терминала есть проблемы с доступностью или оформлением, чтение информации может быть затруднено. Bad: Есть проблемы с терминалом, например сразу же закрывается при вызове и т.п.

Оценка Терминал Good - Терминал нормально работает.

- Терминал можно вызвать из проводника, стартовый путь должен соответствовать каталогу из которого вызывался терминал. Weird - Терминал нельзя вызвать из проводника,либо стартовый путь не соответствует тому, из которого вызывался терминал.

- Есть явные проблемы с оформлением терминала, например тёмно-синий шрифт на темно-фиолетовом фоне... Bad Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- При вызове из проводника окно терминала открывается и сразу же пропадает.

- Прочие критические проблемы в работе терминала.

12) Запуск приложений

Ещё одно важное требование к любой операционной системе, это адекватная работа с исполняемыми файлами... Не вижу ничего хорошего, когда при открытии исполняемого файла происходит все что угодно, но не запуск приложения:

В идеале система должна спросить разрешение у пользователя при запуске неизвестных/подозрительных исполняемых файлов:

Good: Дистрибутив может спросить у пользователя разрешение на запуск исполняемого файла, но проблем с запуском исполняемых файлов нет, в том числе при запуске 32 разрядных приложений в 64 разрядной ОС. Weird: У 64 разрядного дистрибутива есть проблемы с запуском 32 разрядных приложений. Bad: Есть какие-либо проблемы с запуском исполняемых файлов, нужно вручную устанавливать права на запуск, в случае *nix дистрибутивов может не быть адекватной поддержки OpenGL 2.x и 3.x. Такой дистрибутив на любителя, есть сложности с запуском исполняемых файлов, а приложения независимые от "DE" и сторонних библиотек вроде Qt возможно не смогут нормально работать. DE: Desktop environment, среда рабочего стола, например KDE, Xfce, GNOME и т.п.

Оценка Запуск приложений Good - Система может спросить разрешение на запуск исполняемого файла, при согласии происходит запуск, в дальнейшем конкретный исполняемый файл запускается без дополнительных уведомлений.

- Нет проблем и сложностей при запуске исполняемых файлов. Weird Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- 64 разрядная ОС не может запустить 32 разрядное приложение. Bad Если какое-либо из перечисленных условий выполняется:

- Исполняемый файл открывается как угодно, но не как исполняемый файл.

- Нужно вручную устанавливать права на запуск исполняемого файла.

- Нет поддержки OpenGL 2.x и 3.x, либо поддержка реализована криво/неполноценно, что приводит к проблемам при запуске независимых от какого-либо "DE" приложений, условие применимо только к *nix системам ввиду большого разнообразия.

Заключение

Наконец у меня появились некоторые конкретные требования к дистрибутивам Linux, теперь я смогу проводить тестирование и сравнение дистрибутивов на основании конкретных требований, а не "как попало".

На этом пожалуй хватит для начала, я бы мог ещё с десяток требований выдвинуть к дистрибутивам, однако нужно проверить что уже есть в наличии, возможно некоторые требования нужно будет доработать или исправить, а узнать это можно только проверив всё в деле.

Тут собралось некоторое количество дистрибутивов, и мне хотелось бы их проверить, например дистрибутив Green Linux:

На официальном сайте дистрибутива говорят, что Green Linux защищенная от санкций операционная система для ПК/ноутбуков, то есть она "из коробки" уже пригодна для использования:

Как раз отличная возможность проверить свои требования в действии, если вы желаете предложить свой вариант дистрибутива для тестирования помимо Green Linux, тогда добро пожаловать в комментарии.

Я планирую проверить следующие дистрибутивы на соответствие требованиям:

1) greenlinux-21.1.0-xfce-64bitso.

2) greenlinux-21.2.0 Pro-cinnamon-64bit.

3) "Будет определён на основе комментариев".

Если в комментариях не будет уместных предложений, тогда я выберу третий дистрибутив для тестирования на своё личное усмотрение.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.