На церемонии The Game Awards 2024 разработчики представили дату выхода ремастера The Last of Us Part II. Эта версия игры обещает новые возможности для поклонников, желающих насладиться мрачной атмосферой и напряженным сюжетом на ПК.

The Last of Us Part II Remastered, без сомнения, является лучшим способом насладиться превосходной игрой ужасов на выживание от Naughty Dog, благодаря добавлению удивительно веселого режима Roguelike No Return, вырезанным уровням Lost Levels, комментариям разработчиков и двум режимам отображения для надлежащего разрешения 4K. Мрачная история основной кампании остается такой же противоречивой, как и при запуске оригинальной игры на PlayStation 4, но под ней скрывается одна из лучших игр ужасов на выживание, когда-либо созданных.

Несмотря на то что оригинальная игра вызвала множество споров, ее качество остается неоспоримым. Владельцы PlayStation 5 Pro уже оценили расширенную версию, и теперь ПК-игроки смогут испытать этот шедевр. Однако остается вопрос о том, как новая версия справится с проблемами, которые возникли у первой части на ПК.