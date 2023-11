RoboCop: Rogue City

Дата выхода 2 ноября

Платформы: ПК, X-Box Series X/S и One, PS5

Русский язык субтитры

Разработчик: Teyon

Жанры: Шутер от первого лица, Приключенческая игра, Adventure

Издатель: Nacon

Движок: Unreal Engine 5

Режим: Однопользовательская игра

RoboCop: Rogue City — предстоящий шутер от первого лица, разработанный Teyon и изданный Nacon . В игре представлена оригинальная сюжетная линия, основанная на фильмах о Робокопе , а действие игры развернётся в старом Детройте, в период между второй и третьей частями одноименного фильма.

Играя за Робокопа , игрок должен очистить город от преступников, проводить расследования, а также может выдавать штрафы за парковку. Игрока сопровождает Энн Льюис, полицейский партнер Робокопа из фильмов.

Если Вы подумали что перед нами очередная стрелялка, то это не совсем так. На протяжении всей игры игроку предоставляются различные побочные квесты, и он может выбирать, как их решать, например, выбирая различные варианты диалога. Исход этих квестов зависит от выбора игрока. Например, игрок может выбирать между применением насилия или мирным подходом при получении информации от подозреваемых. Общая сюжетная линия и финал также изменяются в зависимости от решений, принимаемых игроком. Рейтинг общественного доверия Робокопа можно повысить за счет взаимодействия с гражданами, что также влияет на игровой процесс.

Основное оружие игрока — пистолет Робокопа Auto 9 с неограниченным боезапасом. Оружие, брошенное врагами, также может быть подобрано игроком и использовано в течение ограниченного времени. Предметы в игровой среде, такие как взрывающиеся бочки и телевизоры, также можно разбрасывать. Из-за металлического внешнего вида Робокопа он получает лишь минимальный урон от выстрелов. Игрок может восстановить потерянное здоровье или использовать врагов в качестве живого щита от огня.

Игрок также начинает с несколькими способностями, включая ночное видение и ударную волну светошумовой гранаты. Время также можно ненадолго замедлить, чтобы убить врагов и быстрее очистить территорию. Эти способности, как и Аuto 9, можно со временем улучшать. Игрок также может использовать способность сканирования для поиска врагов, правонарушений, таких как нарушение правил дорожного движения, и хулиганства.

RoboCop: Rogue City была разработана с использованием Unreal Engine 5 . Оригинальный актер «Робокопа» Питер Уэллер вернулся, чтобы предоставить свой голос и образ для игры. Несмотря на то что перед нами шутер от первого лица, в силу того что мы играем за Робокопа, в игру были включены его медленные движения. Директор игры - Петр Латоча, сказал, что достижение баланса в движениях Робокопа было одной из самых больших дизайнерских задач в проекте.

Игра про Робокопа должна была выйти в октябре, но что то видимо не заладилось у разработчиков и релиз был перенесён на 2 ноября. Все желающие могут ознакомиться с демо-версией, которая была выпущена для персональных компьютеров и доступна через Steam 4 октября 2023 года.

Jumanji: Wild Adventures

Дата выхода: 3 ноября 2023 г.

Жанры: Платформер, Файтинг, Adventure

Платформы: PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Xbox Series X|S

Русский язык не поддерживается

Разработчик: Cradle Games

Издатели: Outright Games, Namco Bandai Games America Inc.

Режим игры: Одиночная игра Кооператив (общий экран)

Ещё одной игрой, основанной на известной кинофранчизе будет Jumanji: Wild Adventures. Конкретней, на создание игры разработчиков сподвигли фильмы "Джуманджи: Зов джунглей" (2017) и "Джуманджи: Новый уровень" (2019) в главных ролях которых сыграл небезызвестный актёр Дуэйн Джонс.

Jumanji: Wild Adventures — экшен, приключения, РПГ (ролевая игра) от студии Cradle Games Inc. Игра предлагает нам погрузиться в опасный мир и отправиться в захватывающее приключение, чтобы отыскать украденную драгоценность «Глаз ягуара» и найти дорогу домой. Выберем одного из героев — Смолдера Брэйвстоуна, Руби Раундхаус, «Мышь» Финбара или Шелли Оберона — и исследуем неизведанные территории, полные свирепых хищников, враждующих группировок и коварных ловушек, которые легко могут помешать нам следовать, по верному пути домой.

Отправиться в незабываемое приключение игроки смогут 3 ноября на всех доступных платформах.

EA Sports WRC

Очередной спортивный симулятор от небезызвестной Electronic Arts. В этой игре нам предстоит сесть за руль спортивного автомобиля мировой гоночной серии World Rasing Car и сразиться с известными гонщиками в борьбе за титул чемпиона мира.

Согласно предыдущим утечкам, в игре будет более 16 видов автомобилей различных классов действующей мировой серии, а также 68 знаменитых раллийных автомобилей прошлых лет.

Игра, по слухам, возьмёт многое от серии DIRT. По сообщениям издания GI.biz, новая лицензия между EA и WRC была подписана в 2020 году и продлится с 2023 по 2027 год — таким образом, ежегодно компания сможет выпускать по одной полноценной игре и нескольким DLC.

Ранее было подтверждено, что для графики в игре будет использоваться технологическая платформа Unreal Engine 5 в сочетании с развитием физики DiRT Rally 2.0 для управления машиной. Основная причина использования Unreal, в отличие от собственного Ego разработчика Codemasters, заключается в создании более масштабных раллийных трасс. В новой игре будет более 18 локаций общей протяженностью более 600 км и более 200 допов. Теоретически самые длинные допы значительно больше, чем самая длинная трасса предшественника DiRT Rally 2.0, составлявшая ~ 13 км, что фактически вдвое превышает его протяженность.

Как и ожидалось, Electronic Arts сделала шаг навстречу новым игрокам в данном жанре, так команда разработчиков сделала управление с помощью геймпада более простым. Также в игре присутствует система динамического управления, которая по сути означает симуляцию физики машины DiRT Rally 2.0, которая многим очень понравилась, но в данной части она доведена до совершенства.

Для новичков в игре были добавлены дополнительные вспомогательные средства, в том числе контроль тяги для уменьшения пробуксовки колес, ограничитель дроссельной заслонки, чтобы пилоты не слишком быстро нажимали на газ, и контроль устойчивости, чтобы остановить резкие скольжения вбок.

Будут доступны две системы темпов, вызываемые вашим штурманом. Традиционная числовая система отображает оценку скорости для каждого поворота, тогда как более доступная система описывает серьезность предстоящего поворота.

Все эти нововведения направлены на привлечения внимания к игре новых игроков.

Дебютный трейлер WRC можно посмотреть ниже. Релиз игры назначен на 3 ноября 2023 года, а покупатели по предзаказу получат доступ к гонке за 3 дня до ее полноценного запуска.

The Invincible

Дата выхода: 6 ноября 2023 г.

Русский язык субтитры

Разработчик: Starward Industries

Режим: Однопользовательская игра

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК

Жанры: Адвенчура

Издатель: 11 bit studios

The Invincible — сюжетная приключенческая игра, основанная на научно-фантастическом романе «Непобедимый» 1964 года. Сами разработчики из студии Starward Industries описывают свою игру как интерактивный триллер от первого лица с сюжетом, меняющимся в зависимости от действий игрока.

Главная героиня — астробиолог Ясна, член экипажа космического корабля, приземлившегося на планете Регис III. Ей предстоит исследовать незнакомый мир далёкой планеты, чтобы найти своих пропавших коллег и выяснить, что произошло с ними на самом деле.

Starward — польская студия, основанная выходцами из нескольких других компаний, в том числе CD Projekt RED и Techland. Издателем The Invincible выступает 11 bit studios, авторы творения «Frostpunk».

Игра появится на полках виртуальных магазинов 6 ноября. Релиз состоится на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Football Manager 2024

Дата выпуска: 6 ноября 2023 г.

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК Windows, Mac OS

Разработчик: Sports Interactive

Серия: Football Manager

Жанры: Спортивный симулятор, Симулятор, Стратегическая игра, Игровое моделирование, Strategy, Sports

Издатели: Sega, SEGA of America

Очередной ежегодный футбольный менеджер от разработчиков Sports Interactive

Как и было обещано ранее, главным нововведением игры станет возможность переносить свой прогресс из Football Manager 2023 — об этой функции фанаты просили на протяжении нескольких десятков лет. Геймеров ждут улучшенный трансферный рынок, доработанные механики прокачки футболистов и другие нововведения. Ранее глава Sports Interactive Майлс Джейкобсон заявил, что Football Manager 2024 станет наиболее отполированным и самым разнообразным релизом в истории серии.

В общем перед нами очередная игра в которой мы возьмём на себя роль тренера-менеджера футбольной команды для того чтобы вместе с ней покорить вершины соревнований и собрать как можно больше трофеев.

Stronghold: Definitive Edition

Дата выпуска: 6 ноября 2023 г.

Русский язык озвучка и субтитры

Разработчик: Firefly Studios

Жанры: Стратегическая игра, Симулятор

Режимы игры: одиночный, совместный, онлайн

Платформа: Windows

Серия: Stronghold

Издатель: Firefly Studios

Stronghold: Definitive Edition — ремастер оригинального Stronghold от Firefly Studios вышедшей в 2001 году.

Stronghold — стратегия в реальном времени, в которой игрок управляет средневековым английским лордом. В его распоряжении есть замок, армия и множество подданных.

Властитель обязан поддерживать хорошую репутацию среди граждан, обеспечивать их продовольствием и удовлетворять другие потребности. Поэтому он строит здания и жилые дома, обучает новых солдат и добывает ресурсы вроде железа и древесины.

Кроме экономики лорд занимается военными вопросами. Он должен освободить короля из плена варваров и отвоевать Англию у баронов.

От других стратегий Stronghold отличается тем, что игрок в основном осаждает и захватывает замки, а не сражается на открытых пространствах.

Полюбившаяся многим игром серия игр Stronhold, обзаводится уже вторым по счёту перевыпуском.

Что же изменилось в переиздании Definitive Edition

В игру добавили новую сюжетную кампанию. В 14 заданиях игроки будут сражаться с войсками баронов Крысы и Кабана. Дополнительные миссии создали авторы оригинальной Stronghold и соучредители FireFly Studios Саймон Брэдбери и Эрик Уэлетт.

Еще в игре появятся 10 отдельных сценариев серии «Тропа замков». В сюжетные кампании они не входят.

В ремастере полностью обновили текстуры, анимации и музыкальное сопровождение. Модели персонажей и окружения стали более четкими и качественными, героев переозвучили, а саундтрек перезаписали для современных аудиосистем.

Кроме того, Definitive Edition поддерживает 4K-разрешение и широкие мониторы.

10 августа студия-разработчик FireFly Studios выпустила демоверсию, которую могут опробовать все желающие. В ней есть обучение для новичков, а также четвертая и одиннадцатая миссии из сюжетной кампании.

Call of Duty: Modern Warfare 3

Дата выпуска: 8 ноября 2011 г.

Русский язык полный перевод

Платформы: PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Windows, Классическая Mac OS

Разработчики: Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer Games, Raven Software

Режимы: Многопользовательская игра, Однопользовательская игра

Издатель: Activision

Если курица несёт золотые яйца значит… Долгоживущая популярная франчиза Call of Duty: Modern Warfare 3 снова окунёт игроков в боевые операции многонационального элитного подразделения 141 во всех уголках земного шара.

Игровой процесс Modern Warfare III будет аналогичен предыдущей части и другим играм серии. В дополнение к обычным линейным уровням, в кампании будут представлены «Открытые боевые миссии», позволяющие игрокам самим выбирать методы достижения цели.

В многопользовательской игре будут представлены все шестнадцать карт из оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 года. Вернётся возможность голосовать за следующую карту, а также мини-карта, позволяющая отследить врагов на своём радаре при стрельбе из оружия без глушителя Классические игровые режимы, такие как «Убийство подтверждено» ( Kill Confirmed) и «Горячая точка» (Hardpoint), вернутся вместе с новым — «Cutthroat», в котором друг с другом сражаются три команды из трёх игроков. Кроме того, возвращаются режимы «Наземная война» (Ground War) и «Война» (War). Было подтверждено появление двенадцати новых многопользовательских карт

Ну и конечно же в игру также будет включён режим с открытым миром под названием «Зомби», полюбившийся многим игрокам.

Dungeons 4

Дата выпуска: 9 ноября 2023 г.

Русский язык субтитры

Жанры: Симулятор, Стратегическая игра, Приключенческая игра

Разработчик: Realmforge Studios

Платформы: PlayStation 5, Nintendo Switch, Windows, Xbox Series X|S

Серия: Dungeons

Издатель: Kalypso Media

Очередной симулятор владычицы подземелий.

По сюжету после событий предыдущей части Абсолютное Зло и «верная» ему тёмная эльфийка Талия готовы вновь дать бой и одержать победу над силами добра.

Игрокам предстоит возвести коварное и надёжное подземелье для своих подданных с непроходимой защитой и хитрыми ловушками, а также отправлять существ в надземный мир и сеять там хаос и разрушения.

Разработчики обещают сюжетную кампанию на 20 миссий и с поддержкой кооператива (два игрока), увеличенный Внешний мир и подземелья, новую систему умений для Талии и возможность менять Руку Зла для владыки.

Релиз Dungeons 4 ожидается в 2023 году на PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch, а также в сервисе Game Pass (PC и Xbox). Заявлен текстовый перевод на русский язык.

The Day Before

Дата выпуска: 10 ноября 2023 г.

Русский язык полный перевод

Жанры: Массовая многопользовательская онлайн-игра, Шутер, Приключенческая игра, Massively Multiplayer, Adventure

Разработчик: Fntastic

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows

Издатель: MyTona

Режим: Многопользовательская игра

Напомним, события "The Day Before" развернутся в охваченной пандемией Америке, наводнённой кровожадными заражёнными зомби. Игрокам предстоит искать ресурсы, отбиваться от монстров и участвовать в восстановлении общества. Наряду с толпами зомби, игрокам также предстоит сражаться с другими игроками за ценные ресурсы.

Изначально игра была анонсирована в январе 2021 года, а премьера была намечена на июнь 2022-го. Однако в мае прошлого года разработчики объявили о переносе игры из-за смены движка на Unreal Engine 5. Проект планировалось выпустить 1 марта 2023 года, однако и к этой дате разработчики не успевают, к тому же у них возникли проблемы с торговой маркой "The Day Before". Новая дата выхода — 10 ноября 2023 года. Очень хочется верить что у разработчиков получилось сделать достаточно качественный продукт и переносов больше не будет.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Дата выпуска: 17 ноября 2023 г.

Русский язык субтитры

Жанры: Стратегическая игра, Экшен, Strategy

Разработчик: Frontier Developments

Платформы: PlayStation 5, Windows, Xbox Series X|S

Издатель: Frontier Developments

В игре представлены четыре уникальные фракции, но главную роль в ней сыграют Грозорождённые Вечные - сверхлюди и почти бессмертные воины, неустанно сражающиеся с силами хаоса.

Помимо Грозорождённых Вечных, в игре будут представлены воинственные орки крулы и найтханты. Последней четвёртой фракцией в игре будут Ученики Тзинча.

В дополнение к кампании игра предлагает игровой режим Conquest, основанный на процедурно генерируемой карте. При каждом новом прохождении здесь будут появляться новые приключения. В режиме Conquest придется столкнуться с неожиданными трудностями, адаптироваться или погибнуть.

В многопользовательском режиме будет таблица лидеров для соревнующихся стратегов и казуальный режим. В игре могут участвовать до четырех игроков (2 против 2), но любое их количество можно заменить на компьютер.

Предусмотрен редактор карт, который обещает удобное управление и широкие возможности для создания поля боя своей мечты.

С помощью него игроки смогут использовать инструменты, аналогичные разработчикам, для создания многопользовательских карт для игры, создавая свои собственные поля битвы в диком Царстве Гур. От рисования и формирования ландшафта до размещения реквизита, листвы, воды и игровых объектов — игроки смогут создавать свои идеальные поля сражений, а затем наслаждаться ими в индивидуальных многопользовательских онлайн-матчах. Они также смогут делиться своими творениями с помощью кроссплатформенной внутриигровой мастерской, где сообщество сможет загружать, играть и оценивать их карты.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin выйдет 17 ноября для ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Last Train Home

Разработчик: Ashborne Games

Платформа: Windows

Дата выпуска: 28 ноября 2023 г.

Русский язык субтитры

Жанры: Стратегия в реальном времени, Strategy

Режим: Однопользовательская игра

Издатель: THQ Nordic

Режим игры: однопользовательский

“Первая Мировая закончилась, но бой продолжается. Игрокам предстоит управлять эшелоном чехословацких солдат, что пытаются вернуться домой в разгар Гражданской войны. Ваша цель — переправить солдат Чехословацкого легиона на бронепоезде до Владивостока, чтобы они смогли отправиться домой”.

Мы окажемся в центре событий и должны будем распоряжаться теми немногими ресурсами, которые есть в нашем распоряжении, и поддерживать боевой дух наших солдат.

Место действия - Россия, охваченная гражданской войной между двумя великими армиями: Красной и Белой

Нам придется выживать в далеких сибирских болотах, борясь с холодом. Миссии выполняются в реальном времени, и мы должны постоянно планировать свои действия, выбирая, какие цели преследовать. Мы также можем экипировать солдат, чтобы улучшить их. Поезд также будет одним из наших союзников, и мы должны будем его модернизировать и поддерживать.

В основе игры Last Train Home лежит история Чехословацкого легиона и его борьбы во время Первой мировой войны.

К слову, в Steam уже можно скачать демоверсию Last Train Home и составить первое впечатление об игре.

Asterix & Obelix Slap Them All! 2

Платформы: PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Windows, Xbox Series X|S

Дата выпуска: 30 ноября 2023 г.

Русский язык не поддерживается

Жанры: Экшен, Файтинг

Разработчик: Mr Nutz Studio

Издатель: Microids

По сюжету игры в тихую деревенскую жизнь Астерикса, Обеликса и их соседей врывается Простопникс, которому срочно нужна помощь. Он сообщает, что его отец, Океаноникс, оказался в тюрьме за кражу, которой не совершал...

Орел Лютеции — драгоценный золотой символ римских легионов — украден, и ни в чем не повинного человека бросили в тюрьму! Астерикс обещает во всем разобраться и приказывает Простопниксу тихо сидеть в родной деревне. Наши закадычные друзья-галлы отправляются в Лютецию — выяснить, в чем дело, и расспросить кое-кого, кто куда больше знает и лучше разбирается в интригах большого города... И, разумеется, на своем пути в поисках ответов друзьям-галлам не раз придется щедро раздавать тумаки!

Asterix & Obelix – Slap them all! 2 — игра в жанре Beat’em Up с оригинальным сюжетом, где не будет недостатка в тумаках. Впереди множество самых разных мест: заброшенные развалины в чаще мрачного леса, самый большой римский лагерь и даже Лютеция... Отправившимся в дальний путь героям предстоит преодолевать различные виды местности, встречаться с многочисленными персонажами и, конечно же, раздавать тумаки налево и направо! Все это сопровождается оригинальными анимационными роликами, оживляющими историю!

Asterix & Obelix – Slap them all! 2 переводит сражения на новый уровень: больше врагов, больше боссов, множество новых возможностей и улучшенный геймплей. Помимо своих уникальных «усиленных» приемов, в более динамичных и подвижных боях Астерикс и Обеликс могут пользоваться режимом «Ярость» и разрушительной Абсолютной атакой. А ведь еще есть возможность уничтожать определенные элементы окружения и швырять в бою бочки или менгиры!

Римлянам и другим врагам стоит поостеречься!

Головокружительный экшен с любимыми персонажами будет доступен на всех ключевых платформах 30 ноября.