CD Projekt работает над продолжениями The Witcher и Cyberpunk 2077
Адам Кичиньский, руководитель CD Projekt RED, заявил в новом интервью, что студия занята новыми проектами во вселенных The Witcher и Cyberpunk 2077. Никаких подробностей, разумеется, он раскрывать не стал — в ближайшей перспективе игры явно ожидать не стоит. Ранее аналитики польского ресурса ресурс Stockwatch.pl предполагали, что The Witcher 4 выйдет ориентировочно в четвертом квартале 2025 года. Кичиньский отметил, что в студии на данный момент трудится около шестисот человек. Основная часть сотрудников работает над обновлениями и новым контентом для Cyberpunk 2077. Порядка сотни человек занято Gwent и еще несколько десятков человек делает AR-экшен The Witcher: Monster Slayer.
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Представители компании не раз подчеркивали, что в будущем планируют развивать только две свои основные франшизы — The Witcher и Cyberpunk 2077. При этом после провального и скандального релиза Cyberpunk 2077, обрушившего акции CD Projekt и нанесшего колоссальный репутационный урон, у студии теперь новое отношение к анонсам. Следующие игры CD Projekt не будет анонсировать слишком рано. Вместо этого компания уделит время полировке проектов и контролю качества. В конце июня, напомним, Cyberpunk 2077 наконец вернулась в магазин PS Store и продается там по сниженной цене. Данные о продажах в PS Store CD Projekt до достижения определенных показателей раскрывать не готова.
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