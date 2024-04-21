Пресет качества обозначен как Ultra Plus.

Cyberpunk 2077, хотя и вышла не так давно, продолжает оставаться одной из самых визуально впечатляющих игр с открытым миром на сегодняшний день. В этом заслуга не только похвальной поддержки игры разработчиками после выхода, но и постоянных усилий модеров, направленных на улучшение и без того впечатляющих эффектов игры.

Недавнее видео в разрешении 8K, созданное Digital Dreams, демонстрирует Cyberpunk 2077 с модом Ultra Plus Better Path Tracing, который признан одним из лучших графических модов. В последней версии этого мода, вышедшей всего несколько дней назад, появились различные новшества, включая улучшенное отражение освещения для большей реалистичности и возможность установки 20Gb VRAM.

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Пока CD Projekt Red сосредоточилась на других проектах, таких как грядущие части серий The Witcher, в будущем могут появиться новые визуальные улучшения. Последняя версия NVIDIA DLSS 3.7 обещает более четкое изображение и уменьшение бликов благодаря новой предустановке под названием "E". Это усовершенствование было показано в сравнительном видео в начале текущего месяца.

Cyberpunk 2077 в настоящее время доступна почти на всех платформах, включая ПК, Sony PlayStation и консоли Microsoft Xbox.