Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Исследования показывают, что при столкновении с астероидом на Земле образовался редкий вид алмазов
Столкновение с астероидом может вызвать образование алмазоподобных материалов с неожиданными физическими и химическими свойствами.
анонсы и реклама
3070 Gigabyte дешевле 60 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

реклама

Столкновения с астероидами обычно рассматриваются как катастрофические события, поскольку один из таких эпизодов около 65 миллионов лет назад стер с лица Земли динозавров. Помимо разрушений в месте падения астероида, возникает экстремально высокая температура и давление, в результате чего появляются новые алмазы. Новое исследование, любезно предоставленное экспертами из колледжа Лондона, предполагает, что столкновение с астероидом также может вызвать образование алмазоподобных материалов с неожиданными физическими и химическими свойствами.

Выводы, опубликованные в «Proceedings of the National Academy of Sciences (Трудах Национальной академии наук)», подробно описывают расширенный анализ минерала под названием лонсдейлит, найденного в железном метеорите Canyon Diablo. До сих пор ученым было известно, что гексагональная геометрия лонсдейлита отличает его от кубической геометрии обычных алмазов, но новый анализ показал, что рассматриваемый минерал также имеет «графеноподобные сростки». И поскольку здесь происходит два типа роста кристаллов, этот относится к категории минералов, называемых диафитами.

Природа диафита придает ему невиданные ранее спектроскопические свойства. Уникальные структуры, наблюдаемые в образце лонсдейлита, рассматриваются как "ворота" для создания материалов, которые являются чрезвычайно твердыми с высокой электропроводностью. Это значит, что их свойства можно регулировать в зависимости от требований любого конкретного применения в науке. Ученые также надеются, что более глубокий анализ структуры алмазно-графитового композита поможет им лучше понять экстремальные условия температуры и давления, возникшие в месте падения астероида.

Бриллианты на самом деле не редкость

Ученые предполагают, что такие передовые материалы «могут найти новые применения, начиная от абразивов, электронике и заканчивая наномедициной и лазерными технологиями». Возвращаясь к лонсдейлиту, названному в честь знаменитого кристаллографа Кэтлин Лонсдейл, в исследовании 2016 года, опубликованном в журнале Nature, упоминается, что сильные столкновения метеорита и астероида могут привести к синтезу алмаза и лонсдейлита путем самопроизвольного сжатия графита. Исследование помогло объяснить, почему кристаллы лонсдейлита обычно находят вокруг мест падения метеоритов.

В рамках вышеупомянутого исследования, ученым удалось создать лонсдейлит в лаборатории с помощью мощных лазерных лучей, имитирующих условия при ударе астероида с Землей. Российский алмазный кратер – одно из крупнейших алмазных месторождений в мире — также образовался в результате удара астероида, который образовал кратер размером около 97 км в диаметре. Огромное давление и тепло, образовавшиеся во время происшествия, превратили чешуйки графита в алмазы на расстоянии примерно 12 км от места столкновения.

анонсы и реклама
3060 за копейки в Регарде, смотри
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b>
Рухнула цена i9 12900K - смотри
В ДВА раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

Однако алмазы образуются не только в местах ударов, но и находятся глубоко внутри самих планет. Также по данным НАСА , электронно-микроскопический анализ метеорита Саттерс Милл выявил крупные алмазы в его структуре. В другом исследовании  2020 года, опубликованном в PNAS, упоминается, что алмазы также образуются, когда маленькие планеты в первые дни своего существования сталкиваются друг с другом или с астероидом. Также считается, что планета Cancri 55e состоит в основном из алмазов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#астероид #земля #алмаз #диафит #лонсдейлит
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выступая на ПМЭФ-2022 президент РФ заявил о предстоящих изменениях в мире
Учёные обнаружили процесс формирования строительных блоков жизни на ранней Земле и, возможно, на Марсе
Китай попробует отклонить астероид с траектории, направленной на Землю
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае RTX 3060 стоит оптом 20 тыс руб, а RTX 3080 от 40 тыс руб
20
Блогер нашёл простой способ запуска новых игр на старых видеокартах – GeForce GTX 1050 снова в строю
31
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks в магазинах РФ – 6 недорогих моделей от 6200 рублей
8
Первые тесты подтвердили 2-кратное преимущество GeForce RTX 4090 над NVIDIA GeForce RTX 3090
24
Поклонники оригинальной Half-Life собираются побить рекорд игры по онлайну в Steam
1
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в магазинах РФ почти вернулись к рекомендованным
12
14 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили глобальную и европейскую стабильную MIUI 13
+
GeForce RTX 4090 на 30% быстрее в 3D Mark TimeSpy Extreme по сравнению с RTX 3090 Ti
16
Какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в 4К – 5 самых быстрых моделей в магазинах РФ
14
Цены на Ethereum и Bitcoin восстанавливаются
13
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
109
СМИ: российские блогеры потеряли до 90% дохода
28
Стоимость CD Projekt упала на 75% с момента запуска Cyberpunk 2077
9
СМИ: после ухода Autodesk и Dassault Systemes технические вузы массово переходят на российское инженерное ПО
6
Специалисты оценили влияние фоновой нагрузки на 6- и 8-ядерные процессоры в играх
17
Игровые процессоры в РФ дешевеют – Ryzen 7 5800X стоит на 12 000р дешевле рекомендованной цены
5
Minisforum выпускает мини-ПК NUCX17 и NUCX15 с процессорами Intel Core i7-11800H
+
В предварительном выпуске Windows 10 19044.1862 улучшили производительность операций ввода-вывода
1
Цены на процессоры в магазинах РФ пошли вниз на фоне укрепления курса рубля
11
Майнеры из Украины незаконно добывали Эфир на сотнях видеокарт в прифронтовой зоне возле Харькова
24

Популярные статьи

Агрессивное DRM-порабощение началось: Microsoft Pluton запрещает работу ОС Linux
36
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
25
О влиянии типа SSD накопителя в играх
200
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
20
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
69
Проект платформы "Северный полюс" вышел на финальный этап
29
Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
29
Обожествление Биткоина набирает обороты
7

Сейчас обсуждают

Арсений Иголкин
15:56
лучше с рамдиском бы сравнили - было бы еще нагляднее, что накопитель уже не узкое место начиная с самых первых сата-ссд
О влиянии типа SSD накопителя в играх
RED
15:55
Я писала именно об этом часа 3 тому назад. Подождите немного, биток снова упадет до 16-18 и закупитесь на всю котлету. Сейчас момент, когда просто не надо ничего делать :) Фиксироваться тоже бессмысле...
Криптозима рядом – рост цен на Биткоин и Эфир вызван спекуляциями, а майнеры распродают накопления
Андрей Маликов
15:55
"Intel столкнулась с переизбытком запасов своей продукции на складах". "Чтобы подтолкнуть партнёров к увеличению объёмов закупаемых партий и освободить свои хранилища". "потребность "очистить" запасы ...
Intel повышает цены на свои процессоры
Chimbal
15:53
Будь у тебя хоть капелька разума в голове, ты бы удосужился прочитать статью и посмотреть на массу результатов, но ты не читатель, ты писака тупых комментариев, соболезную ))) Старайся сильнее коммен...
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Аналоговнет
15:52
сложность состоит в том что каждый знает кусок чего-то своего , но люди не могут склеить все "кусочки" знаний в единую универсальную теорию. теория Т.М. эфира очень похожа на универсальную теорию, но ...
Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
SANEKS
15:52
12156 и 12359, разница в почти в 2 процента - это просто смешно, нормальный бенч не показывает равные результаты никогда! И из-за 2 % вся эта вонь? PS скрины ты так и не научился делать?
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Аналоговнет
15:50
это всё игры теоретиков, лучше не лезть туда
Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
Муж_ЗАГЛOTA
15:48
ШЕША об этом пару недель назад писал и как обычно СЛИЛСЯ мамкин майнер и БОЕЦ :D
Криптозима рядом – рост цен на Биткоин и Эфир вызван спекуляциями, а майнеры распродают накопления
Зеновий Радеонович
15:46
Откуда дровишки о последовательном чтении в играх? Игра дергает файлы из разных областей диска. Даже чисто логически при телепортах в открытых мирах будет случайное чтение.
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Chimbal
15:45
"CPU-z - бенчмарк? что вы курите?" - Внимательно прочти в конце статьи "для особо одаренных", посмотри на официальный ресурс CPUID, и осознай какую глупость только что написал, или не осознавай и прод...
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем