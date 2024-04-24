Под мантией Луны скрывается твёрдое внутреннее ядро.

Недавние исследования расставляют точки над "и" в загадке ядра Луны.

Новое обширное исследование раскрыло важное открытие о внутреннем ядре Луны, разрушив долгие дебаты относительно ее состава. Под руководством астронома Артура Брио из Французского национального центра научных исследований данное исследование глубоко проникает во внутренности лунного тела, проливая свет на его истинную природу.

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Вопреки предыдущим предположениям, исследование подтверждает, что внутреннее ядро Луны не является расплавленной массой, а скорее представляет собой твердую сферу, подобную по плотности железу. Это ключевое открытие готово революционизировать наше понимание лунной эволюции и, следовательно, более широкие динамики Солнечной системы.

Брио и его команда тщательно анализировали сейсмические данные, собранные с различных космических миссий и экспериментов лазерного дальномера на Луне, чтобы раскрыть тайны, скрытые в глубинах спутника Земли. Исследовав такие факторы, как гравитационное деформирование, изменения расстояния до Луны и паттерны плотности, они составили всеобъемлющий профиль лунного интерьера.

Их результаты подчеркивают наличие активных процессов переворота мантии внутри Луны, где более плотные материалы мигрируют к ядру, а более легкие компоненты поднимаются – явление, имеющее ключевое значение для пояснения происхождения лунной вулканической активности.

Более того, исследование раскрывает удивительные параллели между лунным и земным ядрами, делая акцент на внешний жидкий слой, охватывающий твердое внутреннее ядро.

Интересно, что это открытие эхом отозвалось о предыдущем исследовании, проведенном в 2011 году под руководством планетарного ученого NASA Маршалла Рене Вебера, которое также выявило твердое внутреннее ядро внутри Луны.