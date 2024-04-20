НАСА выбрало шесть новых авиационных миссий, которые включают внутренние и международные исследования облаков, вызванных пожарами, изменения прибрежных зон Арктики, качества воздуха, опасности оползней, сокращения ледников и выбросов с сельскохозяйственных земель

НАСА объявило о выборе шести новых воздушных миссий, включающих исследования облаков, вызванных пожарами, изменения береговой линии Арктики, качества воздуха, опасности оползней, сокращения ледников и выбросов с сельскохозяйственных угодий. В этих миссиях, финансируемых в рамках программы Earth Venture, используются приборы, установленные на самолетах, для получения результатов измерений с более высоким пространственным разрешением и в более короткие сроки, чем это возможно на многих спутниках. Миссии, отобранные на конкурсной основе, призваны дополнить спутниковые наблюдения и внедрить инновационные методы измерений.



Общий объем финансирования, выделенного на эти шесть миссий, составляет около 120 миллионов долларов, а их развертывание запланировано на период с 2026 по 2029 год. Каждой миссией руководят три исследователя, один из которых должен быть начинающим ученым. Процесс отбора научных групп в полном составе и дополнительных инструментов будет проведен в ближайшие месяцы. Эти изменения в процессе отбора были внесены для содействия разнообразию, справедливости и вовлеченности в работу команд.



Барри Лефер, руководитель программы, который руководил отборочными комиссиями Earth Venture в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне, подчеркнул приверженность агентства воспитанию следующего поколения ученых. В этом цикле миссий особое внимание уделяется привлечению новых специалистов к планированию миссий и выполнению руководящих функций.