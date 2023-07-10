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Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути

Фил Спенсер снова решил показать, кто в доме хозяин. Странная череда решений. Закапывание консоли и игровых подписок собственными руками больше не удивляет
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-37 000р на iPhone 14 Pro Max
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43" TV Philips дешевле 20 тр
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За последние 12 месяцев Фил Спенсер окончательно уничтожил подписку Xbox Game Pass. Куча денег, брошенных на рекламу и продвижение, были слиты в унитаз глупыми решениями. Сегодня вспомним 7 (почти девять) решений Microsoft за последние 12 месяцев, что привели к плачевным результатам.

Предисловие

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Мне все время кажется, что у поклонников Xbox память как у золотой рыбки. Три дня прошло и они все забыли. Можно начинать сначала. Но речь идет не о развитии длиной в 10 лет. Рассматривать будем исключительно период с августа 2022 по июль 2023 года. Один год. Короткий период.

Прелюдия

30 января 2021 года. Это выходит за обозначенные нами рамки. Microsoft официально объявляет о повышении стоимости подписки Xbox Live Gold. Новость продержалась ровно сутки. Многие ее не заметили. Значимость события многим непонятна. Существует пласт геймеров, которые берут консоль для одной единственной игры. Либо спортивные симуляторы, либо стрелялки в онлайне. Им больше ничего не надо. И таких людей примерно 40% от всех активных пользователей. Точные цифры никто не скажет. По примеру PlayStation на 90 млн активных пользователей было около 50 млн участников подписки PS+, в большинстве своем - пользователи платного онлайна.

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17 января 2022 года Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard.

В мае 2022 года многие ведущие блогеры поставили вопрос о целесообразности покупки Xbox Game Pass. Оплата есть, а новых классных игр на весь 2022 год нет.

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С января 2021 года никто не обновлял число подписчиков в 25 млн активных пользователей.

В апреле 2023 года Сатья Наделла озвучил цифру в 1 млрд $, что подписчики приносят Xbox за год

Это краткие вводные, чтобы можно было делать некоторые выводы.

Отмена подписки

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Абьюз системы (использование недоработок) в Xbox существовал с незапамятных времен. В магазине регулярно появлялись игры за 0 (ноль) рублей или со скидкой в 99%. Ошибки быстро исправляли, но никогда не забирали игры. Купил с хорошей скидкой? Умничка. Это твое вознаграждение. Уже писал об одном таком случае. Прошла волна отмены подписок на 3 года полученных через активацию нескольких подписок в правильном порядке и сочетаниях.

Легендарная распродажа в Xbox Game Store 

За 2022 год Microsoft забанила более 17 млн аккаунтов Xbox

Новость прошла мимо многих пользователей. Но суть проблемы - воровство кредитных карт и бан консолей. Если ты покупал игру с ворованной кредитной карты, то твоя консоль попадала в черный список. На барахолках полным-полно таких устройств. Но хитрость состоит не в защите кредитных карт, а в том, что у Microsoft не стоит настроенный Антифрод (инструмент для борьбы с мошенниками), который изначально бы не допускал такие операции. На Amazon подобная проблема с покупками, на ebay подобная проблема с покупками, но гайки закрутили нелепым образом только на Xbox. Тему освещал ранее

Microsoft забанила 

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Отменена подарков для жителей Южной Америки и Турции

Первый звоночек. В октябре 2022 года запретили делать подарки между аккаунтами. Вопрос коснулся стран с низкой региональной стоимостью. И в сети пошли оправдания: "Ну, вы все еще можете покупать там подписки, это только у барыг проблемы". Цены на барахолках подросли. Появились новые услуги с активацией на аккаунт. Снова мелочь.

Увольнение сотрудников Microsoft

В январе 2023 года официально объявили о сокращении 10 000 сотрудников Microsoft. Многие работали в игровом подразделении Xbox. Очень странное сокращение. С одной стороны, хотят нанять 50 000 сотрудников из Activision Blizzard, а с другой, не ценят собственные кадры.

Увольнения в Microsoft 


Ложь в суде

Все врут. Это нормально. Большие люди - хозяева своего слова. Захотели — слово дали, захотели — забрали. Call of Duty for 150 million more players. Десять лет паритета по контенту, ценам, функциям, качеству и удобству воспроизведения. Обещание  перед монопольными органами Великобритании. Они на полном серьезе рассказывали, что на стриминг платформах и Nintendo Switch игры ничем не будут отличаться от вариантов для PlayStation и Xbox.

Настоящий балаган 


Отмена пробной подписки за 1$

Очередной абьюз системы. Январь 2023. При некоторых условиях можно было активировать 3 месяца подписки Xbox Game Pass Ultimate. Странное и непонятное решение. С одной стороны, Microsoft работает на перспективу, а с другой убирает пробник.  Кстати, пробник подписки у Sony раздается бесплатно. Снова мелочь.

Семейная подписка

Март 2023 года. Некоторое время нам рассказывали, что стоимость подписки не будет подниматься. А потом нам представляют новую, более дорогую подписку. Тут стоит уточнить. Один аккаунт Microsoft поддерживает до 10 устройств. Одну подписку могло использовать 10 человек. Одновременно играть только двое. Необходимости в семейном доступе не было вовсе.

Поднятие стоимости подписки XGP

Июнь 2023 года. Нарушая свои обещания, компания Microsoft поднимает стоимость подписок в большинстве стран мира. Южной Америке и Турции достается сильнее всего. К этому моменту перекрыты все основные способы абъюза системы. Из варианта - купить за копейки, получаем "Фулл прайс". Возмущение? Ха-ха.... Терпилы успокаивают и себя и других.  

Конвертация подписок

Очередной абьюз подписки. Июль 2023 года. Ранее можно было купить 3 года Xbox Live Gold, активировать 1 месяц Xbox Game Pass Ultimate и получить 3 года Xbox Game Pass Ultimate. Эту конвертацию перерабатывали несколько раз. Вводили разные коэффициенты для получения конечного срока действия. Но, с июля 2023 года абьюз закончился. Теперь в расчете участвует стоимость каждого из варианта имеющейся подписки, а конечный результат будет соизмерим по цене.


Финал истории

Xbox Game Pass продвигали как народный вариант для широкого круга. В каждой новости или материале выскакивал десяток фанатов и рассказывал, как они абьюзят систему и не надо в расчетах указывать 180$ за годовую подписку. Подорожание - это вопрос времени. Три года везде и каждому говорил, что абьюз прикроют и будете платить как все. Но слепые котята кричали и держали хвост пистолетом.

Что дальше?

А теперь поговорим о математике и сделке на 67 (75) млрд $.

За год все подписки Xbox приносят компании 1 млрд $. В эту сумму входят пользователи Xbox Live Gold b Xbox Game Pass. Выручка Activision Blizzard за 2021 год составила 8,8 млрд $ за год. Выкинем мобилочки, доход с прочих платформ (WoW) и останется примерно 3,5 млрд $, которые надо будет заработать по подписке. 

Внимание, вопрос: сколько надо подписчиков, чтобы доход с 1 млрд $ сегодня вырос до 4,5 млрд $ завтра (при той же доходности Activision Blizzard при добавлении всех ее игр в подписку) - 100 млн? 

Второй вопрос: есть ли шансы у Microsoft нарастить базу подписчиков до 100 млн активных пользователей добавлением CoD в игровую подписку?

Для меня, как человека занимающегося аналитическими раскладами - ответ очевиден. А для вас?

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