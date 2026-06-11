Долгожданная демонстрация геймплея Fable без купюр и рекламных вставок продемонстрировала весь потенциал будущего хита от Microsoft. Передовая графика. Следование канону. Невероятный живой мир и амбициозные возможности – именно то, о чем мечтает каждый геймер и поклонник Xbox. Сотни восторженных возгласов и дифирамбов. Удивительное сочетание технологического прогресса и понимания рынка. Никогда ранее я не был впечатлён столь качественной работой маркетингового отдела и заливанием мусора в уши обывателя.

Источник: Промо-материалы Fable II – Портрет Героя Глуши

Предисловие

Удивительное и невероятное совпадение. Год назад вышла игра Avowed с жесткой критикой мира прибитого гвоздями к полу и низкой вариативностью. В этом году нам активно навязывают мнение, что будущая Fable – полная противоположность прошлому «хиту». Возможно, это обычное совпадение и PR-отдел повторяет методички из Starfield. Тысячи различных NPC, как тысячи планет в легендарной игре – огромное разнообразие и возможность развлекаться годами. Но речь сегодня не про механики в игре, а про графическую составляющую. Про визуальный тупик, которого достигли небольшие студии Microsoft. Про неумение создавать приятную картинку и отсутствие вкуса.

Графика в фильмах киновселенной Marvel

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Начну немного издалека и приведу наглядный пример на общедоступном и понятном факте. Кто-то может сказать, что киноделы обленились, экономят на своем конвейере, не вкладывают денежку в визуальную составляющую и будет отчасти прав. Например, в последнем сериале «Железное сердце» зритель впадает в полный диссонанс, когда вместо фильма видит дешевый мультик. Вместо дорогой богатой картинки выделяется дешевый пластик и не пойми что.

Источник: Кадр из сериала Ironheart – Официальный трейлер Marvel Television

Все бы ничего, но вот вам более старый шедевр, где графика на два порядка хуже. Только нет чувства «дешевого пластика». Между картинками разница двадцать пять лет. Между технологиями – три поколения. Но одно – «дорого-богато», на другое смотреть страшно.

Источник: кадр из фильма «Последняя фантазия: Духи внутри» (2001) / Square Pictures

Нюанс восприятия изображения обычным человеком состоит в том, что человек не видит само изображение, он лишь интерпретирует имеющийся у него опыт. Если опыта нет, то он додумывает реальность. А вот если опыт есть, он сопоставляет все до последнего пикселя.

Человеческий опыт и восприятие окружающего мира

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Другой вариант, также имеющий широчайшее хождение в широких массах, – изображение иероглифов из Абидоса. Стоит ли мне говорить, что подавляющее число читателей данного материала не знакомо с древнеегипетскими иероглифами и додумывает изображение на фреске. Тут вам и вертолет, и самолет, и подводная лодка. Так как база знаний недостаточна, читатель додумывает и сопоставляет наиболее подходящие варианты.

Источник: «Абидосские иероглифы» в храме Сети I, Египет

Подобное происходит постоянно. Любой объект мозг додумывает, чтобы понимать происходящее вокруг более точно. И чем изображение ближе к реальности и имеющемуся жизненному опыту, тем меньше «додумываний» и интерпретаций.

Все китайцы на одно лицо

Еще один момент, показывающий, насколько человеческое зрение зависит от «узнаваемых» элементов окружения. Насколько наше восприятие жестко зависит от памяти и жизненного опыта. Житель европейского региона отлично различает людей с европеоидными чертами лица, но у него возникают трудности с идентификацией азиатов или темнокожих.

Это пример того, насколько чувствительно человеческое восприятие к знакомым образам. Лицо есть у азиатов и европеоидов, но обычный человек общается только с последними и способен запоминать черты до мельчайших подробностей. Но как только встречается что-то, чуть выходящее за рамки привычного, сенсор опознания и запоминания дает сбой.

Инстинкт выживания в дикой природе

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За миллионы лет эволюции организм человека выработал определенные способности опознания объектов в любой критической ситуации: в полумраке, в кустах или высокой траве, в воде или на большом удалении. Для продолжения своего рода человек обязан за доли секунды определять опасность вне зависимости от видимости.

Источник: открытые источники (изображение тигра в водоеме)

Мозг дорисует образ на основе уже имеющегося опыта за доли секунды и поможет принять судьбоносное решение. Вам не надо видеть весь объект с правильным освещением, чтобы его опознать и оценить опасность.

Эффект зловещей долины

В человеческом мозге больше всего информации связано с образом человека, его мимикой, движениями, физиологией, анатомией. Мозг интерпретирует увиденное, сопоставляя его со своей базой знаний и дорисовывает необходимые «фрагменты», чтобы опознать изображение.

В давние времена, когда пиксели были большими, а экраны маленькими, дорисовывать и фантазировать нужно было много. Расхождение увиденного и реального было колоссальным. Какие-то несовпадения нивелировались фантазией. Но прямо сейчас, в эпоху фотореалистичной графики, все сильно изменилось.

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Тридцать лет назад ученые определили эмоциональное восприятие увиденного, когда объект был похож на человека. Эксперименты происходили на роботах, но суть не изменилась.

Источник: график «зловещей долины» Масахиро Мори / IEEE Robotics & Automation Magazine (2012)

Чем больше объект похож на человека, тем критичнее к нему было восприятие. Любые мельчайшие изменения в образе при максимальном сходстве с реальным человеком, вызывали максимально отрицательное отношение. Движения, мимика, цвет кожи – чем больше похож, тем острее воспринимались расхождения.

Грация кошки, ловкость картошки

Создатели игры Fable решили удивить геймеров качественной картинкой. И вот интересная ситуация. В пререндеренном ролике они продемонстрировали главного антагониста. Возможно, вы не обратили внимания, но картинку накрыли десятками фильтров, чтобы образ не был четким, выразительным и на 100% идентифицируемым.

Источник: персонаж Изабель в Fable (2027) / Playground Games

Добавили правильное освещение, тени, полутона, расфокусировку. Нет ощущения тряпичной куклы. В голове нет диссоциации реальности и увиденного.

Playground Games и движок ForzaTech

В сети Интернет можно слышать сотни хвалебных отзывов про оптимизацию и высочайшее качество исполнения в играх Forza Horizon. Некоторые «диванные» специалисты считают, что анимация мимики живого человека и колес у болида – два похожих действия. Для них естественное взаимное движение десятков тысяч полигонов равняется статичному изображению твердого объекта. Помимо лица, еще есть скелетная анимация с миллионами различных движений.

Сами недостатки не являются критичными – Марио в играх на 8-битной консоли также не обладал продвинутой анимацией. Нюанс возникает из-за крайне высокой детализации изображения. Чем больше информации об объекте мы видим, тем меньше наш мозг дорисовывает картинку и фантазирует. Именно в этом месте и начинается «эффект зловещей долины».

Лучшее – враг хорошего

Пару лет назад нам продемонстрировали лицо главного героя и началась мировая тряска. Кривая, неестественная мимика и изображение пугали геймеров своей неоднозначностью.

Источник: протагонистка Fable (2027) / Playground Games

Высокополигональная модель в пререндеренной сцене не походила на свой прототип и выглядела ужасно. Но если удариться в сравнение, то с точки зрения пикселей картинки идентичны. Вопрос в нюансах и мельчайших несоответствиях. И наш мозг кричит: «Я не верю», «Это ненормально». Тот самый момент, когда наше восприятие ломается.

Источник: портретное фото актрисы Лили Никол / Independent Talent Group

Послесловие

На бумаге мы видим, что Playground Games проделала огромную работу с отображением фантастического мира: красивый свет, детализированные объекты, множество мелочей и неочевидных элементов. С другой стороны – упор сделан на «реализм», а не на «стилизацию». Движок ForzaTech не способен выдавать реалистичные человеческие движения и тонкие черты лица. Мозг входит в ступор и выдает жесткую отрицательную эмоцию. Человек не только видит, но и ощущает. Двадцать лет назад, с примитивной графикой, мы фантазировали и дорисовывали все необходимое, но теперь пространства для воображения не осталось. Наступает жесткий и беспринципный эффект зловещей долины.