Средне-Невский судостроительный завод вывел на испытания головной теплоход проекта А45-90.2 «Виктор Астафьев». Судно предназначено для пассажирских перевозок в Красноярском крае по маршруту Красноярск — Дудинка.

На предприятии Объединенной судостроительной корпорации завершили строительство головного судна нового проекта А45-90.2 «Виктор Астафьев». Теперь его проверяют в реальных условиях.

Фото сайта АО "ОСК"

Специалисты завода вывели теплоход на ходовые испытания в акватории Ладожского озера. Габаритная длина судна — 99 метров, ширина — 14,9 метра. Проверка займет несколько недель. Инженеры и представители классификационного регистра оценят работу энергетической установки, навигационного комплекса и палубного оборудования. Отдельно измерят вибрацию корпуса и параметры гребных валов.

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Для завода это первый опыт строительства почти стометрового пассажирского судна — раньше максимальная длина продукции не превышала 75 метров. В испытаниях участвуют около ста экспертов.

Теплоход рассчитан на 245 пассажиров. Он может проходить до 5 тысяч километров и находиться в автономном плавании 15 суток. Судно имеет ледовый класс МПР 3,0 и предназначено для работы в Арктической зоне. На трех палубах разместятся ресторан, бар, фитнес-комплекс с саунами, а также каюты разных классов, включая люкс и каюту для маломобильных пассажиров. На корме предусмотрен отсек для хранения быстроходного катера-тендера. Его спускают на воду с помощью специального крана, когда требуется высадить людей на берег, не имеющий причала.