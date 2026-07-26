Тестовый ПК оснастили процессором AMD Ryzen 5 5600X.

Видеобуфер объёмом 8 ГБ обеспечивает заметное преимущество в целом ряде современных игр, что продемонстрировал эксперт YouTube-канала NJ Tech, сравнив производительность 4-ГБ и 8-ГБ модификаций Radeon RX 6500 XT.

Источник фото: Amazon

Тестовая сборка, оснащённая процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, в разрешении 1080p под управлением Windows 11 25H2 обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1 % low:

Assassin's Creed Black Flag Resynced (низкие настройки, TAA Native): RX 6500 XT 4 ГБ – 32 fps/23 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 41 fps/30 fps

Forza Horizon 6 (средние настройки): RX 6500 XT 4 ГБ – 39 fps/32 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 56 fps/48 fps

Doom: The Dark Ages (низкие настройки, XeSS Ultra Quality): RX 6500 XT 4 ГБ – 17 fps/13 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 48 fps/35 fps

Resident Evil Requiem (самые низкие настройки): RX 6500 XT 4 ГБ – 48 fps/2 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 68 fps/60 fps

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (средние настройки, TSR Native): RX 6500 XT 4 ГБ – 34 fps/23 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 57 fps/42 fps

Crimson Desert (средние настройки, RT вкл.): RX 6500 XT 4 ГБ – 24 fps/17 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 29 fps/23 fps

Gothic 1 Remake (низкие настройки, TSR Native): RX 6500 XT 4 ГБ – 30 fps/23 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 42 fps/34 fps

Horizon Zero Dawn Remastered (низкие настройки, TAA Native): RX 6500 XT 4 ГБ – 46 fps/35 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 62 fps/52 fps

Death Stranding 2: On the Beach (низкие настройки, PICO Native): RX 6500 XT 4 ГБ – 34 fps/30 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 41 fps/37 fps

Mafia: The Old Country (низкие настройки, TSR Native): RX 6500 XT 4 ГБ – 25 fps/20 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 30 fps/28 fps

Counter-Strike 2 (средние настройки, MSAA 2x): RX 6500 XT 4 ГБ – 195 fps/76 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 196 fps/82 fps

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Как можно увидеть по результатам тестов, RX 6500 XT с 8 ГБ VRAM по средней частоте кадров опережает 4-ГБ модификацию в подавляющем большинстве игр, включая Mafia: The Old Country (+20 %), Death Stranding 2: On the Beach (+21 %), Crimson Desert (+21 %), Assassin's Creed Black Flag Resynced (+28 %), Horizon Zero Dawn Remastered (+35 %), Gothic 1 Remake (+40 %), Resident Evil Requiem (+42 %), Forza Horizon 6 (+44 %), LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (+68 %), Doom: The Dark Ages (+182 %), и лишь в Counter-Strike 2 сохраняется паритет.

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