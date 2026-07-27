Оглавление

Вступление

При сборах в поездку или путешествие приходится думать о том, как заряжать мобильные устройства и различные гаджеты. Некоторые из устройств поддерживают беспроводную зарядку, что иногда может выручить, когда кабель потерялся или повредился при эксплуатации.

Несмотря на то, что разъём USB Type-C относительно живучий, кабель всё равно со временем портится и приходит в негодность. Также бывают проблемы с самим разъёмом, а заменить его оперативно не всегда можно, да и в целом почему бы не пользоваться именно беспроводной зарядкой, если она поддерживается устройством. Медленно? Да, но не всем нужно заряжать быстро, особенно если делать это в пути или во время сна. Сейчас стали появляться устройства, которые называют внешним аккумулятором. Это, по сути, тот же пауэрбанк, но только небольшой, компактный и предназначенный для непосредственной установки на устройство. Например, при помощи механизма MagSafe.

Такое устройство увеличивает продолжительность работы смартфона. Это может пригодиться для продолжительных съёмок или если возникла необходимость продлить время автономной работы при отсутствии возможности подзарядиться где-то локально. Я уже рассматривал несколько различных пауэрбанков, но похожего на внешний аккумулятор у меня не было. Хорошо, что есть компания Ugreen, у которой огромный ассортимент различных аксессуаров. Разумеется, такое устройство обнаружилось, модель называется Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable и позиционируется именно как внешний аккумулятор, потому что сделано максимально компактным для своей заявленной ёмкости.

Это не совсем бюджетная модель проверенного бренда, поэтому всё должно работать, как заявлено. Остаётся лишь проверить устройство в деле.

Официальный сайт Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable.

Упаковка и комплектация

Устройство поставляется в небольшой коробке из плотного картона с цветной полиграфией. Спереди можно заметить изображение модели. Выглядит она как небольшой плоский брусок. Нет никаких экранов, а только кружок с надписью Qi2. Также виднеется кабель, который тут встроен.

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Сверху можно заметить логотип компании. В левой части находится столбец с пятью пунктами. Из них мы можем узнать, что тут есть 15 Вт беспроводная зарядка, поддерживается проводной режим зарядки до 30 Вт, подходит для использования в самолётах, поддерживает iOS и Android устройства.

Снизу указана модель Ugreen MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable и уточняется, что это пауэрбанк со скоростной беспроводной зарядкой. Тут же приведена ёмкость данного устройства, которая составляет 10 000 мАч. В правом нижнем углу находится значок, который указывает на стандарт беспроводной зарядки Qi2. Напомню, что проводная зарядка доступна с максимальной мощностью 30 Вт.

Если коротко, то это Qi + MagSafe от Apple. Соответственно такой вариант отлично подходит для беспроводной подзарядки смартфонов Apple. Все основные характеристики и спецификация представлены с обратной стороны.

Модель Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable USB Type-C разъём/кабель вход, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 2.5 А, / 15 В, 2 А = 30 Вт Макс USB Type-C разъём/кабель выход, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 10 В, 2.25 А / 12 В, 2.5 А, / 15 В, 2 А = 30 Вт Макс Максимальная мощность беспроводного заряда 15 Вт Тип встроенного аккумулятора Литий-полимерный Расчётная ёмкость элементов 6 250 мАч (5 В, 3 А) Номинальная ёмкость 5 000 мАч (две ячейки) Номинальная энергия 39.2 Вт*ч (7.84 В, 5 000мАч) Номинальное напряжение заряда элементов 4.53 В Габариты 111.5 x 69.8 x 13.9 мм Масса 200 г

Устройство действительно компактное, по весу сопоставимо с самим смартфоном, но тут следует учитывать его ёмкость и поддержку беспроводного режима зарядки. В совокупности всё это влияет на габариты и вес. В карман устройство положить можно, но вот вместе со смартфоном будет проблематично.

Пора заглянуть внутрь упаковки. Снаружи представлена просто цветная оболочка, внутри которой скрывается настоящая картонная коробка.

Она достаточно плотная и обеспечивает хорошую защиту. Коробка сделана немного крупнее и в ней есть картонные разделители с пустотами. Это позволяет лучше защитить устройство, которое расположено ближе к центру.

Внутри коробки с одного бока находится разделитель, а с противоположного – коробка с аксессуарами. Под устройством находится пачка различных брошюр и инструкций. В комплекте есть короткий кабель USB Type-C – USB Type-C и серый бархатистый чехол.

Адаптера питания для зарядки нет. У меня был собственный адаптер от ноутбука на 65 Вт. Напряжение 20 В, сила тока 3.25 А, но он же поддерживает другие напряжения 5 и 9 В. Полная зарядка занимает около 1 часа.

Внешний вид

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Устройство представляет собой небольшой пластиковый брусок с одной-единственной кнопкой и поверхностью типа soft touch, с кружком и надписью Qi2. Также видно, что из корпуса кольцом торчит кабель. Он несъёмный, его коннектор фиксируется в углублении корпуса. Конструкцией предусмотрена магнитная фиксация этого внешнего аккумулятора к задней панели смартфона, поэтому поверхность сделана мягкой на ощупь.

Также кабель зафиксирован в корпусе, чтобы он всегда был под ругой и нигде не потерялся. В таком решении есть как плюсы, так и минусы. К последнему можно отнести то, что несъёмный кабель может мешаться. И он полностью не убирается внутрь корпуса, а только его коннектор. Получается петля, которую хочется использовать как ручку, но это опасно, потому что при сильном рывке можно повредить кабель или коннектор.

Качество изготовления хорошее, всё сделано максимально аккуратно. Габариты составляют 111.5 x 69.8 x 13.9 мм, масса – 200 г. Корпус изготовлен из твёрдого пластика, кроме поверхности соприкосновения для беспроводной зарядки устройств. Там она напоминает soft touch силикон. Это необходимо для того, чтобы не поцарапать смартфон. Однако может налипнуть песчинка и это всё же возможно.

Внутри корпуса встроены магниты, чтобы устройство могло монтироваться на заднюю поверхность iPhone. Я проверил и это действительно работает даже через защитный чехол. Также у меня под руками был смартфон Xiaomi 15 Ultra, который вообще не держался. Он заряжался, но вот надёжной фиксации не было.

Вся информация об устройстве Ugreen указана по трём торцам, на одном из которых находится небольшая кнопка.

На последнем четвёртом торце находятся пять индикаторов, порт USB Type-C, вывод кабеля с коннектором USB Type-C и в углу коннектор вставляется в корпус. Для фиксации предусмотрено специальное гнездо и уплотнения на корпусе коннектора.

Кабель в нейлоновой оплётке, длиной около 15 см. Держится он хорошо, но при сильном рывке есть шанс, что коннектор вылетит из гнезда, поэтому я бы не использовал его как ручку или кольцо для переноски.

Разъём USB Type-C и кабель с коннектором USB Type-C работают как на вход, так и на выход, что удобно.

Четыре индикатора отображают деления заряда или разряда. Когда идёт зарядка, то одно деление мигает, при завершении они просто горят все. При разряде индикаторы не мигают и со временем гаснут. Уровень отображается сразу после нажатия единственной кнопки.

Тестирование

Под руками ничего серьёзного не оказалось, кроме ноутбука и двух смартфонов. Со смартфонами всё просто – они заряжаются, но как работает беспроводная зарядка? iPhone 15 Pro заряжается без проблем. Причём фиксация с технологией MagSafe очень надёжная даже через защитный чехол. В отличие от изделия Apple, Xiaomi 15 Ultra не держится вообще.

Наконец я подключил к устройству ноутбук с номинальными характеристиками заряда 12 В, 3 А. Эту информацию можно было найти на наклейке, расположенной на нижней части корпуса устройства. Я думал, что заряд не будет работать, но в операционной системе увидел уведомление о том, что подключено слабое зарядное устройство, а сама зарядка шла, но медленно. В итоге ноутбук работал почти как от блока питания. При этом я думал, что расход энергии будет таять просто на глазах, по одному делению в минуту. Однако этого не произошло, и он держится достаточно долго.

В процессе эксплуатации сильного нагрева корпуса не отмечалось. В основном он происходит во время активной зарядки самого устройства или при его интенсивном использовании. Корпус может нагреваться местами до 43°C, что не является критичным. Тем не менее, нужно соблюдать правила его использования. Например, сильно не нагревать на прямых солнечных лучах.

Заключение

Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable – это действительно нечто похожее на внешний аккумулятор, но принцип у него примерно такой же, как у классического пауэрбанка, потому что он не работает напрямую по системе bypass, а заряжает встроенный аккумулятор смартфона. Поэтому честнее было бы его называть компактным пауэрбанком с возможностью беспроводной зарядки.

Кстати, заряжаются устройства даже без поддержки MagSafe, но с функцией беспроводной зарядки, что я проверил на своём Xiaomi 15 Ultra. Понятно, что по кабелю зарядка идёт быстрее, но для этого необходимо, чтобы заряжаемое устройство поддерживало быструю зарядку 30 Вт (15 В, 2 А или 12 В, 2.5 А), иначе беспроводной вариант зарядки может оказаться наиболее оптимальным. Поэтому сначала необходимо изучить характеристики своих устройств, чтобы понять, насколько оно подойдёт для быстрой зарядки. Ёмкость пауэрбанка Ugreen достаточно высокая, и это позволяет заряжать одно устройство несколько раз, что очень удобно.

Также эта модель поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi2. Я пробовал различные модели Apple iPhone и никаких проблем с ними не возникло. Смартфон достаточно сильно присасывается и удерживается при помощи магнитного поля даже через защитный чехол. Со смартфоном Xiaomi 15 Ultra такой фокус не прошёл. Притяжения нет вообще, но сама зарядка работает.

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Даже ноутбук заряжался в режиме 12 В, 2.5 А (30 Вт), но всплывало сообщение, что зарядное устройство слабое, ведь для полноценной работы нужен ток 3 А при том же напряжении. Полная зарядка iPhone 15 Pro в беспроводном режиме заняла около 1.5 часов, а кабелем – на 10 минут меньше. На мой взгляд, это отличный результат, который позволяет существенно увеличить мобильность своих устройств.

Официальный сайт Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable. Приобрести его можно на Ozon, в Wildberries, Technopark, Яндекс Маркете и AliExpress.

Андрей Понкратов aka wildchaser