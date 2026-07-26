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Обзор фильма «Обсессия»: это вовсе не ужасы, а нечто другое

Странные ныне стали снимать фильмы ужасов. Может современная молодежь стала излишне пугливой?
[ ] для раздела Блоги
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«Обсессия» («Obsession»), 2026

Изображение: ru.kinorium.com

«Обсессия — это навязчивые, непроизвольные мысли, идеи или образы, которые регулярно возникают в сознании человека, вызывают сильную тревогу или отвращение и неподконтрольны его воле.»

Вот! Это самое важное, что вам нужно знать о фильме. На этом бы можно и закончить…

Данный фильм собирает хорошую кассу и его просто облизывают критики и зрители. Но так ли это? Лучше ли этот фильм чем некая фантастика, где мужик в шлеме бегает с волшебным лягушонком? Я выскажу свое, субъективное мнение.

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Данный фильм позиционируют, как фильм ужасов. Не верите: сами посмотрите на специализированных ресурсах. И вот одно слово «ужасы» делает данный фильм просто отвратительным! Вас нагло обманывают! Вы в праве требовать назад деньги. Ибо это вовсе не то, за что пытаются выдать. Не ужасы это. Можете назвать мелодрама с мистическими нотками. Или просто драма с попыткой анализа человеческих отношений. Но не ужасы!

Я уже писал, что ужасы – это не про «кровищу» и различные способы умерщвления персонажей. Это АТМОСФЕРА!!! Она обязана быть в фильме ужасов. И ее часто в фильмах ужасов нет. Это правда. Но в данном фильме ее тоже нет! Есть ужасные моменты, но они просто противные, но и только.

Суть самого сюжета в том, что есть крайне неуверенный в себе молодой человек, который боится выразить свои чувства подруге.

Изображение: ru.kinorium.com

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Но «волшебная палочка» выполняет его желание и теперь девица любит его больше всего на свете. Буквально.

Разберем по фактам. Молодой человек, его зовут Бир, крайне отвратительная личность. Я даже не знаю, какое слово тут можно применить. Мямля, тюфяк, слизень, потенциальный подкаблучник. И вот это «тело» будет своими заиканиями бесить на протяжении всего фильма. Да, такие люди есть. Наверно. Но их куда больше в подростковом возрасте, когда та самая первая влюбленность и тому подобное. Но тут – уже вполне взрослый молодой человек. И такое поведение выглядит отвратительно.

Да, он влюблен. Но девушка его не любит.

Изображение: ru.kinorium.com

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Они знакомы давно, они друзья. Но «тело» не понимает, что он ей нафиг не нужен! Какая-то странная форма зацикленности на одном человеке. Такое тоже бывает, но это не нормально!

И вот, под действием «волшебства», теперь она вся его. Но он все равно «жует сопли». Практически никогда не может свою мысли выразить четко, понятно и утвердительно.

С девицей проще. Под «влиянием» она становится поистине ненормальной. Вытворяет черт знает что.

Изображение: ru.kinorium.com

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Фактически, мы понимаем, что ее сознание просто порабощено тем желанием, что ей навязано неведомой силой. И «любить Бира» она будет любой ценой, даже откровенно мерзкими способами.

Все это – не более, чем форма взаимоотношений двух людей. Тут нет никакого триллера. И тем более ужасов. Просто извращенная любовь, возведенная в абсолют.

Ну, может, фильм все же пугает? Нет. Ну есть «подводки» к такому, но до конца это не реализовано. Например, Бир просыпается среди ночи, а девица стоит в углу комнаты и просто смотрит на него. Попахивает типично японскими ужасами, ну там, где волосатая девочка, скрепя и кряхтя, выползает из темноты. Но уже в разговоре, весь намечающийся тремор полностью исчезает.

А вот реально противный момент есть. Парень уходит на работу, а «завороженная» так и осталась стоять, словно робот в режиме ожидания. А когда Бир вернулся, она была на том же месте. Но просто обгадилась по-большому и по-маленькому. Думаете, это пугает? Это выглядит мерзко!

Да, тут будут убийства, но не страшно. Ожидаемо. Банально даже.

Не буду говорить, что фильм не надо смотреть. Но лично меня обманули, назвав это ужасами. Дайте другое описание и все! Я не буду это смотреть и это будет честно со стороны создателей.

Я не знаю, какую цель ставил перед собой режиссер. Но снять ужасы он не смог. А ведь есть ужасы с подобным сюжетом! Кто достаточно взрослый, тот помнит серию фильмов, где некая злая сущность тоже исполняла желания. Тоже буквально. Там были ужасы. А тут – нет. А что поменялось за 29 лет? Выросло поколение «режиссеров», которые не умеют и не понимают. Вот и весь сказ.

Вот таков фильм «Обсессия» на самом деле. Хотите - смотрите. Но я вас предупредил.

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