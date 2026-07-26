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Wccftech: цены видеокарт Nvidia и AMD в Китае резко выросли на фоне дальнейшего ухудшения ситуации
Кроме того, повышение стоимости коснулось и Intel.
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Кризис на рынке DRAM продолжает негативно сказываться на стоимости компьютерных комплектующих, в частности видеокарт, пишет сайт Wccftech, проанализировав ситуацию на китайском рынке.

Источник фото: Wccftech

Как выяснили журналисты издания, за последние несколько дней ценники целого ряда видеокарт Nvidia в Китае заметно выросли — увеличение стоимости настигло не только флагманские GeForce RTX 5090D (+22,5 %) и RTX 5090D V2 (+12,8 %), но и другие модели, включая GeForce RTX 5080 (+4,8 %), RTX 5070 Ti (+21,8 %), RTX 5070 (+16,2 %), RTX 5060 Ti 8 ГБ (+15,6 %), RTX 5060 Ti 16 ГБ (+15,1 %), RTX 5060 (+15,1 %) и RTX 5050 (+13,2 %). Модели предыдущих поколений Nvidia также растут в цене — например, RTX 3050 стоит в среднем 2600-2700 юаней (385-400 долларов США), а бюджетная GeForce GT 1030 предлагается за 629 юаней (95 долларов), тогда как несколько месяцев назад стоила около 50 долларов.

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Сообщается, что заметно подорожали и видеоадаптеры AMD, в том числе Radeon RX 9070 XT (+16,6 %), RX 9070 (+18,1 %), RX 9070 GRE (+14,3 %), RX 9060 XT 16 ГБ (+28,8 %) и RX 9060 XT 8 ГБ (+22,4 %). Также повышение стоимости коснулось и Intel, в частности Arc B570, которая стала дороже на 5,0 %.

Стоит учесть, что речь идёт о сравнении новых и предыдущих ценников, тогда как сопоставление с рекомендованной ценой даёт ещё более плачевные результаты — например, RTX 5090D в таком случае подорожала более чем в два раза.

Производители видеокарт уведомляют своих партнёров о резком скачке цен — так, Colorful повышает стоимость ряда моделей серии RTX 50 на 11-59 % по сравнению с рекомендованной, а MSI увеличивает ценники на 9-20 % по сравнению с предыдущими. Чуть ранее Nvidia сообщала о повышении цен на модули памяти GDDR6 и GDDR7, что также негативным образом сказывается на ценообразовании.

Отмечается, что в настоящее время ситуация выглядит хуже, чем во время бума майнинга, и в будущем она будет только ухудшаться, так как в сегменте DRAM ожидается очередное повышение цен — на 50 % в третьем квартале текущего года и на 40 % в четвёртом. Дополнительно усугубляют ситуацию и продавцы, часть из которых, как сообщается, запасаются товаром, чтобы через несколько месяцев продать его дороже.

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#amd #nvidia
Источник: wccftech.com
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