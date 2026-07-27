В последнее время как-то вообще не тянет играть на ПК. Но иногда пытаюсь «жесткую меланхолию» побороть…

И бороться я начинал с использованием старых, но проверенных игр. Это «Crysis 2 Remastered» и «Far Cry 3: Blood Dragon». Не «классика», но сойдет. И вот как они сейчас воспринимаются?

«Crysis 2 Remastered»

Изображение: Epic Games

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Оригинальный «Crysis 2» вышел в 2011 году, как некое продолжение первой части. Я играл в нее, и она мне не особо понравилась. Причин тут несколько. Начнем с того, что игра совершено по-другому воспринимается! И дело не в «смене локаций». Сами враги стали другими, и это игру сделало более обычной. Если в первой части «кальмары» словно плавали в воздухе, замораживая все вокруг, создавали зоны пониженной гравитации, то во второй они облачились в человекоподобные экзоскелеты. Да и оружие стало другим. И от этого разница между ними и наемниками CELL стала минимальной. Это огромный минус игры. Кроме того, игра стала куда более линейной, особенно в некоторых заданиях.

И стала сильно походить на фантастическую «калофдутию». И это вообще не комплимент. Да и сюжет сделали очень спорным. Я знаю, что при создании игры были определенные проблемы, что и отразилось на многих аспектах игры. Но что есть, то есть. Игру я воспринимал, как худшую часть из трех.

То, что я играл в remastered роли не играет, я просто хотел посмотреть отличие в графике. По остальным параметрам игра не изменилась. И в 2026 году она воспринимается все также: студия Crytek пошла не в ту сторону. Да, играть можно, но того «вайба», что был в первой части вообще нет! Воспринимайте игру, как «тоже приключение солдата в супернавороченном костюме». И все. Только местами игра дает прежние положительные эмоции, но этого очень мало.

«Far Cry 3: Blood Dragon»

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А вот эмоции от «Far Cry 3: Blood Dragon» совершенно другие! Она как была безумным «дополнением» к третьей части «Далекого плача», так ей и осталась. Сюжет бестолковый со стороны, но идеально ложится на геймплей. Более в фантастическом шутере и не надо! Аванпосты и «лутинг» сделан в нужных кондициях, и не бесит, как в более поздних частях серии. И все приправлено шутками. Причем, тогда Юбисофт смеялись и над собой. Разнообразие прохождения игры довольно вариативно. Да, в основных миссиях не разгуляешься, но захватывать аванпосты можно тихо и с пинка. Выбор за вами. Ничего подобного «Crysis 2 Remastered» предложить не может. Сама игра короткая, но так правильно. Излишне растягивать безумный сюжет нет необходимости. За три вечере, особо не выматываясь, я ее полностью прошел. И был очень доволен снова.

Тестирование

А вот как воспринимается графика?

Тестовая система:

• Процессор: Intel Core i7–8700T;

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• Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;

• Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070;

• Операционная система: Microsoft Windows 10;

• Разрешение монитора: 1920х1080.

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Я напрямую сравнивал графику в «Crysis 2» и «Crysis 2 Remastered». И изменения положительные (в отличие от спорного ремастера первой части). И тени, и текстуры. Можно включить и трассировку лучей, но тогда требовательность к видеокарте сильно возрастает. Визуально ремастер (а это 2021 год) смотрится удовлетворительно. Мне глаза не режет, хотя играл я на таких настройках:

Оптимизация далека от идеала, во многих местах нагрузка на видеокарту сильно возрастает и уже фпс находится на грани 60 кадров.

А вот ситуация с «Far Cry 3: Blood Dragon» совершенно иная. Оригинальная игра «Far Cry 3» уже явно выглядит устаревшей. Да, графика тут имеется, но уже не то. А «Far Cry 3: Blood Dragon» выглядит лучше! Дело в том, что устаревшая графика сильно скрадывается визуальным стилем игры. Все это темно-красное оформление ландшафта и освещения не дает толком разглядеть текстуры, понять работу освещения.

И игра воспринимается не такой и устаревшей. Хотя, некоторые проблемы игра имеет. Все также бесит упор в одно ядро процессора и попиксельно появляющиеся текстуры вдалеке…

Играл я на максимальных настройках. Но большого запаса по фпс и тут нет.

Результат обоих тестовых забегов таков:

Вывод

Что можно сказать про эти игры, глядя на них из 2026 года?

Они неплохие, особенно изделие от Юбисофт. Играть в них можно и сейчас. Но особого удовольствия от «Crysis 2» не получите. А вот «Far Cry 3: Blood Dragon» просто шедевр! Я был такого мнения в 2013 году. И придерживаюсь его в 2026.