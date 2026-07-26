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Nacvark
Казахстан арестовал активы оператора месторождения Кашаган из-за штрафа почти на $5 млрд
Казахстанские власти утверждают, что оператор превысил допустимые объёмы хранения серы, наложив на него штраф
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Власти Казахстана начали принудительное взыскание с оператора крупнейшего нефтяного месторождения Кашаган – консорциума North Caspian Operating Company, заморозив его активы. Меры связаны с неуплатой экологического штрафа в размере около 2,3 триллионов тенге (примерно 5 миллиардов долларов), который был назначен компании за предполагаемые нарушения правил хранения серы.Источник изображения: Reuters
URL изображенияКазахстанские власти утверждают, что оператор превысил допустимые объёмы хранения серы, образующейся при добыче нефти с высоким содержанием сероводорода, что и стало основанием для многомиллиардного штрафа. Оператор же категорически отвергает предъявленные претензии и заявляет, что взыскание противоречит процедуре международного арбитража, который уже рассматривает спор между консорциумом и Казахстаном.

Несмотря на это, казахстанские власти предупредили оператора о возможных дальнейших мерах, вплоть до уголовного преследования, если он откажется исполнять решение.

North Caspian Operating Company управляет разработкой месторождения Кашаган – одного из крупнейших нефтяных проектов, открытых в мире за последние десятилетия. В консорциум входят такие международные энергетические компании, как Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Eni, китайская CNPC и другие партнёры.

#казахстан
Источник: reuters.com
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