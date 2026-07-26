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Global_Chronicles
Главком ВМФ России сообщил о скором возвращении крейсера «Адмирала Нахимова» в состав флота
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев подтвердил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» завершит испытания и войдет в состав флота в 2026 году.
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Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» находится на финальной стадии испытаний после масштабной модернизации. Главнокомандующий ВМФ России назвал сроки возвращения корабля в боевой состав флота.

 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка» заявил, что крейсер проходит полный цикл испытаний. Главком выразил уверенность, что корабль войдет в состав ВМФ в текущем году.

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Глава ОСК Андрей Пучков ранее отмечал, что модернизация значительно повысила боевые возможности крейсера. Устаревшие комплексы заменили на современные образцы вооружения. По характеристикам обновленный «Адмирал Нахимов» превосходит зарубежные корабли аналогичного класса.

#вмф россии #оск #адмирал нахимов #александр моисеев #атомный крейсер #военная приемка #андрей пучков #модернизация кораблей
Источник: kp.ru
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