Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев подтвердил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» завершит испытания и войдет в состав флота в 2026 году.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» находится на финальной стадии испытаний после масштабной модернизации. Главнокомандующий ВМФ России назвал сроки возвращения корабля в боевой состав флота.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка» заявил, что крейсер проходит полный цикл испытаний. Главком выразил уверенность, что корабль войдет в состав ВМФ в текущем году.

Глава ОСК Андрей Пучков ранее отмечал, что модернизация значительно повысила боевые возможности крейсера. Устаревшие комплексы заменили на современные образцы вооружения. По характеристикам обновленный «Адмирал Нахимов» превосходит зарубежные корабли аналогичного класса.