Документ из 23 страниц был найден в Национальном архиве Шотландии

Историк Питер Мур обнаружил в Национальном архиве Шотландии состоящий из 23 страниц документ. Из него следует, что офицер Королевского флота Томас Кокрейн во время войны 1812 года разработал секретный план применения токсичных паров против американских войск.

В рамках этого плана планировалось поджечь специальные суда с большим количеством серы и других горючих материалов. Образовавшиеся токсичные пары собирались направить к вражеским кораблям или позициям на берегу. Эти пары предназначались для выведения из строя и отпугивания противника. По мнению Кокрейна, подобное оружие смогло бы пройти сквозь укрепления и нейтрализовать позиции, которые по-другому было бы трудно захватить.

Изображение: arkeonews.net

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Идея возникла у Кокрейна после посещения в 1811 году Сицилии, где он увидел добычу серы и связанные с этим опасные газы. Своё предложение он представил секретному комитету из высокопоставленных военных чиновников и будущего короля Великобритании Георга IV.

Члены этого комитета опасались, что в будущем подобное оружие начнут применять против британских колоний. По этой причине проект приказали держать в секрете.

В 1812 году Великобритания вступила в войну с Соединёнными Штатами. Потенциальная операция могла быть направлена против Нью-Йорка, Балтимора или Нового Орлеана, но выбор в итоге не был сделан. Сам Кокрейн в 1814 году был осуждён по делу о крупном мошенничестве на Лондонской фондовой бирже. Его отстранили от военно-морской службы и лишили права вступить в Северо-американский флот.

Изображение: wikipedia.org

Ядовитые вещества в военных конфликтах применяли задолго до XIX века. Например, около 256 года сасанидские персидские войска сжигали серу и битум внутри осадного туннеля, выделяя пары, которые могли привести к удушению римских защитников.