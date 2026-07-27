Тесты проводились на ПК с RTX 3080 и RTX 5060.

Разработчики 007 First Light удалили Denuvo спустя два месяца после выхода игры, чем воспользовался эксперт YouTube-канала NJ Tech, сравнивший частоту кадров с DRM-защитой и без неё на видеокартах GeForce RTX 3080 12 ГБ и GeForce RTX 5060 8 ГБ.

Источник фото: Wccftech/IO Interactive

В разрешении 1080p тестовая сборка, снабжённая процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4, обеспечила следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

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GeForce RTX 3080

низкие настройки, DLSS 4.5 Performance: с Denuvo – 92 fps/71 fps, без Denuvo – 90 fps/71 fps

высокие настройки, DLSS 4.5 Performance: с Denuvo – 84 fps/65 fps, без Denuvo – 82 fps/63 fps

GeForce RTX 5060

низкие настройки, DLSS 4.5 Performance: с Denuvo – 86 fps/70 fps, без Denuvo – 92 fps/72 fps

высокие настройки, DLSS 4.5 Performance: с Denuvo – 81 fps/62 fps, без Denuvo – 84 fps/62 fps

Как показывают тесты, более современная GeForce RTX 5060 от удаления Denuvo выигрывает 7 % относительно средней частоты кадров при низких настройках и около 4 % при высоких, тогда как с RTX 3080 ситуация обратная — с DRM-защитой показатель fps выше на 2 %.