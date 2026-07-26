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crazycat21
Россия построит 500-тонный безэкипажный корабль для ВМФ
Соответствующее заявление сделал главком ВМФ Александр Моисеев.
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В России ведётся строительства нового безэкимпажного корабля водоизмещением 500 тонн, который будет предназначен для решения отдельных задач, таких как поиск подводных лодок противника и объектов. Соответствующее заявление сделал главком Военно-морского флота адмирал Александр Моисеев в интервью телеканалу «Звезда».

«Мы создаём корабль, который решает отдельные задачи, такие как поиск подводных лодок, объектов подводных. Это уже 500-тонный корабль, это достаточно серьезно», – отметил он.

Изображение: ТРК «Звезда»

Со слов главкома такой корабль уже относится к классу малого корабля. При таком водоизмещении он уже не является катером, а представляет собой самостоятельную боевую единицу ближней морской зоны.

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Моисеев отметил, что строительство этого безэкипажного корабля уже ведётся. Он заложен в текущую Государственную программу вооружений (ГПВ). Корабль станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем.

Для сравнения с перспективным БЭКом телеканал «Звезда» продемонстрировал противодиверсионный катер «Грачонок», который имеет длину 31 метр при водоизмещении около 140 тонн. Соответственно, строящийся безэкипажный корабль будет в 3 раза крупнее.

Для справки, малый ракетный катер проекта 1234 «Овод» имеет полное водоизмещение около 700 тонн. Основным вооружением являются 4 пусковых установки для противокорабельных ракет П-120 «Малахит». Модернизированная версия может нести сразу 12 ПУ для ПКР «Оникс».

Соответственно, при современном уровне развития технологий строящийся безэкипажный корабль с его водоизмещением будет представлять достаточно серьёзную боевую платформу.  С учётом отсутствия необходимости в помещениях для экипажа и провизии имеется достаточно места для размещения внушительного комплекса вооружения и соответствующего оборудования. 

#новости #армия #беспилотники #флот #корабли #вмф россии #безэкипажный катер #безэкипажный корабль
Источник: tvzvezda.ru
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