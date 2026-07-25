Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В Ейске строят двухмоторную версию самолета на 9 пассажиров на базе Ан-2
Компания «Технорегион» из Ейска разрабатывает двухмоторную версию легендарного биплана Ан-2. Самолет ТР-301/350 оснастили двумя турбовальными двигателями ГТД-350 и рассчитывают использовать для региональных перевозок с неподготовленных полос.
реклама

В Краснодарском крае идет работа над необычной модернизацией легендарного кукурузника. Вместо одного поршневого двигателя на новый самолет устанавливают два турбовальных. Так инженеры пытаются решить проблему устаревающего парка местной авиации.

 Изображение - ChatGPT

Проект получил обозначение ТР-301/350. Взлетная масса машины — 4,5 тонны, пустого самолета — 2,6 тонны. Биплан может брать на борт до 9 пассажиров и использоваться в районах, где нет бетонных взлетных полос.

реклама

Каждый из двух двигателей ГТД-350 выдает по 400 лошадиных сил. С ними самолет разгоняется до 300 км/ч, а крейсерская скорость держится в диапазоне 220–250 км/ч. Дальность полета достигает 1100 км.

Главное достоинство Ан-2 — способность садиться на неподготовленные площадки — сохранено. Длина разбега — около 400 метров, пробег при посадке — 300 метров. Запас топлива — 1200 литров, расход на крейсерском режиме — от 180 литров в час. Практический потолок — 5200 метров.

Разработка ведется на фоне задержек с государственной программой замены Ан-2. Сертификация и серийное производство нового ЛМС-901 «Байкал» в текущем году не начнутся. Компания «Технорегион» предлагает альтернативу, основанную на проверенной временем конструкции.

#самолет #байкал #ан-2 #лмс-901 #региональная авиация #ейск #гтд-350 #технорегион #тр-301
Источник: pkk-tr.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Microsoft подтвердили – каждый компьютер под управлением Windows можно отследить
Археологи рассказали о результатах изучения находок возрастом 1400 лет из монгольской гробницы
Физики нашли простое правило для предсказания результатов слияния чёрных дыр
Первый спутник найденный за пределами Солнечной системы ставит под сомнение определения планет и лун
Движение Солнечной системы по Млечному пути могло повлиять на появление континентов Земли
В Ивановской области открыто новое производство промышленных паровых котлов
Citizen выпустил дайверские часы Tsuyosa Shore тиражом 12 000 экземпляров с вращающимся безелем
Археологи представили золотые сокровища с затонувшего у берегов Хорватии византийского корабля
В США готовят федеральные стандарты для автомобильных ручек из-за Tesla
Российский ДВС выключает цилиндры поворотом на 90°, расширяя диапазон дизель-генератора до 25-100%
В России представили бульдозер с трансмиссией без гидравлики и масла
Секрет изготовления «несокрушимого» меча викингов раскрыт спустя тысячу лет
Ростех разработал высокочувствительный тепловизор «Сыч-3К» с дальностью распознавания до 2 км
Инженеры из США создали делающий объекты невидимыми для тепловизоров 3D-плащ
Poco F9 Ultra и Poco F9 Pro получили новые сертификаты и скоро поступят в продажу
NVIDIA повышает цены на комплекты памяти GDDR6 и GDDR7 для видеокарт
Латвийский Сейм запретил радиостанциям транслировать восемь песен Раймонда Паулса
КМЗ разработал дизель-генераторы для бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования
Bosgame выпустила доступный мини-ПК E6 ECO с возможностью вывода изображения на три 4K-монитора
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон назвал главное отличие россиян от американцев

Популярные статьи

«Грязные деньги»: новый фильм Гая Ричи, который совсем не похож на фильм от Гая Ричи
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 1. Холодный космос
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира
Полный разбор и восстановление ретро-ПК 1997 года выпуска
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter