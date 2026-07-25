Компания «Технорегион» из Ейска разрабатывает двухмоторную версию легендарного биплана Ан-2. Самолет ТР-301/350 оснастили двумя турбовальными двигателями ГТД-350 и рассчитывают использовать для региональных перевозок с неподготовленных полос.

В Краснодарском крае идет работа над необычной модернизацией легендарного кукурузника. Вместо одного поршневого двигателя на новый самолет устанавливают два турбовальных. Так инженеры пытаются решить проблему устаревающего парка местной авиации.

Изображение - ChatGPT

Проект получил обозначение ТР-301/350 . Взлетная масса машины — 4,5 тонны, пустого самолета — 2,6 тонны. Биплан может брать на борт до 9 пассажиров и использоваться в районах, где нет бетонных взлетных полос.

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Каждый из двух двигателей ГТД-350 выдает по 400 лошадиных сил. С ними самолет разгоняется до 300 км/ч, а крейсерская скорость держится в диапазоне 220–250 км/ч. Дальность полета достигает 1100 км.

Главное достоинство Ан-2 — способность садиться на неподготовленные площадки — сохранено. Длина разбега — около 400 метров, пробег при посадке — 300 метров. Запас топлива — 1200 литров, расход на крейсерском режиме — от 180 литров в час. Практический потолок — 5200 метров.

Разработка ведется на фоне задержек с государственной программой замены Ан-2. Сертификация и серийное производство нового ЛМС-901 «Байкал» в текущем году не начнутся. Компания «Технорегион» предлагает альтернативу, основанную на проверенной временем конструкции.