В Краснодарском крае идет работа над необычной модернизацией легендарного кукурузника. Вместо одного поршневого двигателя на новый самолет устанавливают два турбовальных. Так инженеры пытаются решить проблему устаревающего парка местной авиации.
Изображение - ChatGPT
Проект получил обозначение ТР-301/350. Взлетная масса машины — 4,5 тонны, пустого самолета — 2,6 тонны. Биплан может брать на борт до 9 пассажиров и использоваться в районах, где нет бетонных взлетных полос.
Каждый из двух двигателей ГТД-350 выдает по 400 лошадиных сил. С ними самолет разгоняется до 300 км/ч, а крейсерская скорость держится в диапазоне 220–250 км/ч. Дальность полета достигает 1100 км.
Главное достоинство Ан-2 — способность садиться на неподготовленные площадки — сохранено. Длина разбега — около 400 метров, пробег при посадке — 300 метров. Запас топлива — 1200 литров, расход на крейсерском режиме — от 180 литров в час. Практический потолок — 5200 метров.
Разработка ведется на фоне задержек с государственной программой замены Ан-2. Сертификация и серийное производство нового ЛМС-901 «Байкал» в текущем году не начнутся. Компания «Технорегион» предлагает альтернативу, основанную на проверенной временем конструкции.