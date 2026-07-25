Госкорпорация «Росатом» намерена в 2027 году начать активную фазу строительства атомной электростанции «Балхаш» в Казахстане.

Российская госкорпорация «Росатом» объявила о сроках строительства первой атомной электростанции в Казахстане. Активные работы на площадке «Балхаш» начнутся в следующем году, а запуск станции запланирован на середину 2030-х годов. Проект реализуется на основе межправительственных соглашений между двумя странами.

Скриншот видео «Известия»

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что в следующем году компания развернет строительно-монтажную базу и приступит к заливке первого бетона. Параллельно будет вестись подготовка технической документации для получения лицензий. Станцию планируют вводить поэтапно — с интервалом 8–10 месяцев между первым и вторым энергоблоками, чтобы к середине 2030-х годов объект вышел на полную мощность.





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Местом строительства выбран поселок Улькен на берегу озера Балхаш, где с августа прошлого года уже ведутся инженерные изыскания. Специалисты изучают сейсмику, геологию, гидрологию и температурные режимы. Проект получил одобрение на национальном референдуме в 2024 году, где его поддержали 71% граждан Казахстана.

Вот, что говорил по поводу строительства данной АЭС президент России Владимир Путин два месяца тому назад.





Финансирование строительства обеспечивается за счет российского государственного экспортного кредита. Предварительная стоимость оценивается в $14,4 млрд за два энергоблока и еще около 2 млрд на инфраструктуру. По словам Лихачева, проект выгоден обеим странам: Казахстан получит гарантию энергосуверенитета, а Российская Федерация укрепит кооперацию в рамках ЕАЭС и локализует компетенции с участием казахстанских компаний.