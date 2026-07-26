Теперь для комфортной игры потребуется 16 ГБ оперативной памяти и процессор, выпущенный не ранее 2020 года.

Разработчики Minecraft впервые с 2009 года пересмотрели минимальные и рекомендуемые характеристики компьютеров для игры. Это связано с переходом на современный графический API.

Изображение предоставлено Minecraft

Согласно новым требованиям, минимальный объем оперативной памяти вырос с 2 до 8 ГБ. Для процессора теперь нужна модель не старше 2020 года, например, Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 3100. Рекомендуемые характеристики еще выше: 16 ГБ ОЗУ, процессор уровня Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 5 5600 и видеокарта RTX 2060 или Radeon RX 5600 XT. В Microsoft предупредили, что старые компьютеры все еще смогут запустить игру, но производительность и качество картинки больше не гарантируются.

реклама

В будущем игра может вообще перестать работать на таком оборудовании. Причина — отказ от OpenGL в пользу Vulkan. Владельцам слабых ПК предложили перейти на версию Bedrock Edition, но там недоступны многие моды. По оценкам специалистов, игроки могут уложиться в 350–500 долларов США при покупке подержанного игрового ноутбука или ПК.