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Global_Chronicles
Minecraft впервые за 17 лет повысил системные требования: игрокам это будет стоить $350-$500
Теперь для комфортной игры потребуется 16 ГБ оперативной памяти и процессор, выпущенный не ранее 2020 года.
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Разработчики Minecraft впервые с 2009 года пересмотрели минимальные и рекомендуемые характеристики компьютеров для игры. Это связано с переходом на современный графический API.

Изображение предоставлено Minecraft

Согласно новым требованиям, минимальный объем оперативной памяти вырос с 2 до 8 ГБ. Для процессора теперь нужна модель не старше 2020 года, например, Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 3100. Рекомендуемые характеристики еще выше: 16 ГБ ОЗУ, процессор уровня Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 5 5600 и видеокарта RTX 2060 или Radeon RX 5600 XT. В Microsoft предупредили, что старые компьютеры все еще смогут запустить игру, но производительность и качество картинки больше не гарантируются.

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В будущем игра может вообще перестать работать на таком оборудовании. Причина — отказ от OpenGL в пользу Vulkan. Владельцам слабых ПК предложили перейти на версию Bedrock Edition, но там недоступны многие моды. По оценкам специалистов, игроки могут уложиться в 350–500 долларов США при покупке подержанного игрового ноутбука или ПК.

#microsoft #игры #обновление #пк #minecraft #системные требования #vulkan #opengl #java edition
Источник: tomshardware.com
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