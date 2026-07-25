Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Смартфоны могут стать шире: производители присматриваются к формату 16:10
Производители смартфонов могут перейти на более широкие экраны с соотношением сторон 16:10.
реклама

Тренд на широкие дисплеи, который набирает обороты в сегменте складных смартфонов, может добраться и до обычных моноблоков. По данным инсайдеров, один из крупных производителей изучает возможность выпуска аппарата с экраном 16:10.

 Изображение: Notebookcheck

Поводом для обсуждения послужил тизер-постер от известного инсайдера Ice Universe. Он изобразил предполагаемый Oppo Find W с необычно широким экраном и сначала заявил, что это шутка. Однако позже другой проверенный источник Digital Chat Station подтвердил, что Oppo действительно рассматривает подобный форм-фактор.

Изображение:  Notebookcheck   

реклама

Предполагается использование дисплея диагональю 6,3–6,4 дюйма с соотношением сторон 16:10. Это серьезное отклонение от нынешних вытянутых экранов с пропорциями 21:9, которые стали стандартом для большинства современных смартфонов. Ранее с 16:10 работали только некоторые складные модели, например, Oppo Find N2, который в 2022 году выделялся на фоне более узких конкурентов.

Изображение:  Notebookcheck   

По информации источника, массового производства таких аппаратов пока не планируется — это скорее изучение возможности. Однако сам факт того, что крупный бренд рассматривает возврат к более широким дисплеям, может повлиять на рынок. Пока неясно, как оценят такое решение пользователи — удобство работы с двумя приложениями одновременно может возрасти, но управление одной рукой станет сложнее. Пока что планов по серийному выпуску таких смартфонов нет.

#смартфоны #oppo #digital chat station #соотношение сторон #экран 16:10
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Microsoft подтвердили – каждый компьютер под управлением Windows можно отследить
Археологи рассказали о результатах изучения находок возрастом 1400 лет из монгольской гробницы
Физики нашли простое правило для предсказания результатов слияния чёрных дыр
Движение Солнечной системы по Млечному пути могло повлиять на появление континентов Земли
Первый спутник найденный за пределами Солнечной системы ставит под сомнение определения планет и лун
Российский ДВС выключает цилиндры поворотом на 90°, расширяя диапазон дизель-генератора до 25-100%
Citizen выпустил дайверские часы Tsuyosa Shore тиражом 12 000 экземпляров с вращающимся безелем
Археологи представили золотые сокровища с затонувшего у берегов Хорватии византийского корабля
В России представили бульдозер с трансмиссией без гидравлики и масла
В США готовят федеральные стандарты для автомобильных ручек из-за Tesla
Секрет изготовления «несокрушимого» меча викингов раскрыт спустя тысячу лет
Ростех разработал высокочувствительный тепловизор «Сыч-3К» с дальностью распознавания до 2 км
Инженеры из США создали делающий объекты невидимыми для тепловизоров 3D-плащ
КМЗ разработал дизель-генераторы для бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования
Poco F9 Ultra и Poco F9 Pro получили новые сертификаты и скоро поступят в продажу
Латвийский Сейм запретил радиостанциям транслировать восемь песен Раймонда Паулса
Bosgame выпустила доступный мини-ПК E6 ECO с возможностью вывода изображения на три 4K-монитора
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон назвал главное отличие россиян от американцев
SpaceX провела испытания сверхтяжёлой ракеты Starship после двух переносов
Обсуждение дизайна новых купюр евро вызвало в соцсетях волну язвительных комментариев и пародий

Популярные статьи

«Грязные деньги»: новый фильм Гая Ричи, который совсем не похож на фильм от Гая Ричи
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 1. Холодный космос
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира
Полный разбор и восстановление ретро-ПК 1997 года выпуска
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter