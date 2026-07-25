Производители смартфонов могут перейти на более широкие экраны с соотношением сторон 16:10.

Тренд на широкие дисплеи, который набирает обороты в сегменте складных смартфонов, может добраться и до обычных моноблоков. По данным инсайдеров, один из крупных производителей изучает возможность выпуска аппарата с экраном 16:10.

Изображение: Notebookcheck

Поводом для обсуждения послужил тизер-постер от известного инсайдера Ice Universe. Он изобразил предполагаемый Oppo Find W с необычно широким экраном и сначала заявил, что это шутка. Однако позже другой проверенный источник Digital Chat Station подтвердил, что Oppo действительно рассматривает подобный форм-фактор.

Изображение: Notebookcheck

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Предполагается использование дисплея диагональю 6,3–6,4 дюйма с соотношением сторон 16:10. Это серьезное отклонение от нынешних вытянутых экранов с пропорциями 21:9, которые стали стандартом для большинства современных смартфонов. Ранее с 16:10 работали только некоторые складные модели, например, Oppo Find N2, который в 2022 году выделялся на фоне более узких конкурентов.

Изображение: Notebookcheck

По информации источника, массового производства таких аппаратов пока не планируется — это скорее изучение возможности. Однако сам факт того, что крупный бренд рассматривает возврат к более широким дисплеям, может повлиять на рынок. Пока неясно, как оценят такое решение пользователи — удобство работы с двумя приложениями одновременно может возрасти, но управление одной рукой станет сложнее. Пока что планов по серийному выпуску таких смартфонов нет.