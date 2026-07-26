У человека пять чувств, и три из них можно использовать при просмотре фильмов или видеоигр. Музыкальное оформление играет такую же важную роль, как и визуальный ряд. Именно лучшие саундтреки из фильмов помогают прочувствовать атмосферу, запомнить фильм и спустя десятилетия возвращают к любимым сценам. Но в последние годы качественная музыка в кино встречается все реже. Сильные эмоции и эффект ВАУ превращают киноискусство в быстрый фастфуд. Сегодня решил вспомнить культовые фильмы и саундтреки, что моментально всплывают из глубин памяти, даря чувство тепла и ностальгии.

Источник: Арт с терминатором космодесанта от Games Workshop

Предисловие

Фильмы без души, с красивой картинкой и нулевым послевкусием – именно так можно охарактеризовать киноиндустрию последнего десятилетия. Любой желающий может открыть ТОП-100 самых кассовых фильмов всех времен и вспомнить, чем же была примечательна каждая картина. Кроме «Титаника» с Селин Дион, и вспомнить нечего. Исключительная коммерциализация.

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Вчера пересмотрел старую картину, и от вступительных титров прямо мурашки по спине забегали. Не от предвкушения, а от чувства ностальгии, разбуженного первоклассным саундтреком. Сегодня люди все реже обращают внимание на звук и музыкальное сопровождение. Как свита формирует имидж короля, так и музыка создает фон для отличной истории.

Саундтреки в российских фильмах

Они есть. Их много. Запоминающиеся и будоражащие. Я знаю несколько отличных вариантов «на все времена», но сегодня решил обойти их стороной. Расскажу потом, когда придет подходящее время.

Источник: Кадр с Сергеем Бодровым из фильма «Брат»

Marilyn Manson – Rock Is Dead и фильм «Матрица»

Моя жизнь и музыкальные вкусы делятся на «до» и «после» выхода первой части фильма «Матрица». До этого момента я негативно относился ко всей тяжелой музыке. Принципиально ко всей. Ни Iron Maiden, ни Rammstein, ни Scorpions не вызывали ни малейшей положительной эмоции. Непонятная какофония с кучей шумов. Но все изменилось с приходом братьев Вачовски. Именно этот фильм и трек Rock Is Dead заставили пересмотреть мои вкусы и предпочтения.

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С релиза фильма прошло больше 25 лет, а трек до сих пор «качает».

Источник: Музыкант Мэрилин Мэнсон на промо-фотографии авторства фотографа Перу

Antonio Banderas – Canción del Mariachi и фильм «Отчаянный»

Гитарные нотки и горячий темперамент Антонио Бандераса. Нетипичный на момент выхода подход к повествованию и постановке истории. Смесь «спагетти-вестерна» с современным боевиком, где гитара является рассказчиком истории и главным действующим лицом.

С релиза фильма прошло больше 30 лет, а переснять эту бюджетную ленту с малоизвестными актерами так и не смогли. Роберт Родригес создал свой лучший фильм, а саундтрек сделал его и всех актеров настоящими звездами.

Источник: Кадр с Антонио Бандерасом из фильма «Отчаянный»

Ray Parker Jr. – Ghostbusters и фильм «Охотники за привидениями»

У меня был выбор из нескольких фильмов со знаковой музыкой, и я решил остановиться на детской ленте. Песня, знакомая всем и каждому. Не имеет значения, сколько тебе лет, – ты будешь подпевать Ghostbusters в любое время дня и ночи. А песне, между прочим, уже сорокет.

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Обожаю фильм и песню. И вам советую пересмотреть картину из далекого 1984 года.

Источник: Промо-арт игры Ghostbusters: The Video Game

Survivor – Eye Of The Tiger и фильм «Рокки 3»

Самый мотивирующий трек в истории. Пробежка Сильвестра по утреннему городу и отрывки из боксерских матчей глубоко сидят в подкорке мозга любого любителя бокса и спорта. Фрагменты песни регулярно встречаются в различных нарезках и мемах. Блогеры обожают вставлять ремиксы этой композиции в свои ролики. И снова сорокет с момента выхода, а люди помнят и любят.

Источник: Кадр с Сильвестром Сталлоне из фильма «Рокки»

Inner Circle – Bad Boys (Theme from Cops) и фильм «Плохие парни»

Моя личная любовь и слабость. Во всем виноват Мартин Лоуренс. Обожал этого комика и смотрел все фильмы с его участием. Песня просто приклеилась. В моей библиотеке нет ямайского регги – это чуждый для меня жанр. Но легкость, теплота и веселое настроение постоянно заставляют переслушивать композицию холодными зимними вечерами.

Магия, а не музыкальная композиция, которая отлично передает настроение в любое время года.

Источник: Промо-постер фильма «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом от Columbia Pictures

Roy Orbison – Oh, Pretty Woman и фильм «Красотка»

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Тот случай, когда в список добавил не свою любимую песню. Я ее не слушаю, и у меня ее нет в плейлистах. Но ее популярность настолько огромна, что без напоминаний вспомнил о ней при составлении данного материала. Две крайности. Не мое, но добавить нужно. В отличие от трека Селин Дион, Pretty Woman не раздражает. Она просто есть.

Мама обожает этот фильм, и песенка регулярно крутится у нее на кухне. Что-то домашнее, как пирожки из печки и салатик на столе.

Источник: Кадр с Ричардом Гиром и Джулией Робертс из фильма «Красотка»

The Black Eyed Peas – Pump It и фильм «Такси 4»

Чистый адреналин, бешеная скорость и безумный драйв – переделанный и освеженный трек из «Криминального чтива». Два трека в одном, со слегка осовремененной стилистикой. Классика жанра, когда, слушая композицию, ты точно знаешь, из какого она фильма. Чистая квинтэссенция души и раскрытие потенциала. Именно такой музыки не хватает современному кино. Блокбастеры стали стерильными, без эмоций и привкуса кайфа.

Источник: Кадр с Бернаром Фарси (комиссар Жибер) из фильма «Такси 4»

Музыка в современном медиа и хайп в новостях

В ноябре 2026 года выходит Grand Theft Auto VI. Заметное событие в игровой индустрии. За полгода до релиза многие блогеры готовятся к выходу крупного проекта. Нюанс состоит в том, что им не важна сама игра. Их цель – срубить просмотры.

Когда человек заявляет, что играть в «шедевр» надо на старте, а не ждать выхода на ПК, его слова не состыкуются с действиями. Быстрое переобувание ради хайпа, когда за 5–10 лет творчества у создателя контента нет ни одного разбора или новости про такую же шедевральную Grand Theft Auto V, смотрится странно. То есть человек не лутал просмотры на предыдущей части, никогда ее не упоминал, не обозревал, но всем вокруг рассказывает, какой очешуительной будет будущая игра.

Современные медиа больше не смотрят на содержание – их интересует только оболочка. Больше никто не ищет душу, всем нужны лишь просмотры.

Послесловие

Хорошая музыка всегда была составной частью любого медиа, но в последние годы она исчезает. Качественных, стильных треков больше нет не только в кино, но и смежных нишах. Бывают исключения, но контент все больше похож на конвейер.

У пользователей больше нет времени остановиться и прочувствовать происходящее. Они с удовольствием потребляют фастфуд из новостей, роликов и хайпа. Быстрее, больше, громче. Но время все расставляет по своим местам. Ширпотреб забываются через пару месяцев, а качественные шедевры живут десятилетиями.



