Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Энтузиаст протестировал Radeon RX 590 и сравнил результаты с RX 580 в нескольких играх
Тестовая сборка была снабжена процессором Core i7-13700F.
реклама

Видеокарта Radeon RX 590 была выпущена AMD осенью 2018 года, обладая той же конфигурацией GPU, что и Radeon RX 580 (2304 потоковых процессора, 144 TMU и 32 ROP), но выделяясь рядом преимуществ по сравнению с предшественницей, включая повышенную энергоэффективность и увеличенную тактовую частоту, что достигалось за счёт 12-нм техпроцесса. Видеоадаптер поставлялся в версии с 8 ГБ VRAM, унаследовав от RX 580 чипы памяти GDDR5 и 256-битную шину.

Источник фото: Amazon

Энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD решил протестировать Radeon RX 590 в ряде популярных игр, чуть позже сравнив некоторые результаты с показателями Radeon RX 580. Тестовый ПК, оснащённый процессором Intel Core i7-13700F, видеокартой Radeon RX 590 и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, в разрешении 1080p обеспечил следующие значения средней частоты кадров/1% low:

  • Counter-Strike 2 (высокие настройки, MSAA выкл.) – 147 fps/118 fps
  • Palworld (низкие настройки, TSR) – 91 fps/68 fps
  • ARC Raiders (низкие настройки, TSR) – 63 fps/52 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (низкие настройки, SMAA 2TX) – 71 fps/57 fps
  • Red Dead Redemption 2 (эквивалентные настройки Xbox One X) – 73 fps/59 fps
реклама

Сравнение показателей видеокарт Radeon RX 590 и Radeon RX 580 при разрешении 1080p демонстрирует следующую картину:

  • Battlefield 6 (низкие настройки, TAA): RX 590 – 64 fps/54 fps, RX 580 – 57 fps/47 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (высокие настройки, TAA): RX 590 – 95 fps/83 fps, RX 580 – 91 fps/79 fps
  • Cyberpunk 2077 (низкие настройки, средняя плотность толпы): RX 590 – 59 fps/50 fps, RX 580 – 56 fps/47 fps

В целом, Radeon RX 590 обходит RX 580 в разрешении 1080p на 4-12 %, в зависимости от игры, обеспечивая высокие показатели fps. При этом следует учитывать, что обладатели RX 590 и RX 580 могут столкнуться с определёнными проблемами при попытке запуска ряда современных игр.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzfzmpdEqo, erid: 5jtCeReNx12oajzfzmpdEvC, erid: 5jtCeReNx12oajzfzmpdEvK

#radeon rx 580 #radeon rx 590 #core i7-13700f
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Microsoft подтвердили – каждый компьютер под управлением Windows можно отследить
Российский ДВС выключает цилиндры поворотом на 90°, расширяя диапазон дизель-генератора до 25-100%
В России представили бульдозер с трансмиссией без гидравлики и масла
Физики нашли простое правило для предсказания результатов слияния чёрных дыр
Археологи представили золотые сокровища с затонувшего у берегов Хорватии византийского корабля
Космический корабль Starship компании SpaceX вывел на орбиту спутники Starlink во время испытания
Денис Коломенцев: говорить о технологическом суверенитете промышленности и авиации в РФ пока рано
Ростех разработал высокочувствительный тепловизор «Сыч-3К» с дальностью распознавания до 2 км
КМЗ разработал дизель-генераторы для бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон назвал главное отличие россиян от американцев
SpaceX провела испытания сверхтяжёлой ракеты Starship после двух переносов
Латвийский Сейм запретил радиостанциям транслировать восемь песен Раймонда Паулса
Ugreen выпускает ультратонкую зарядку на 100 Вт, способную заряжать даже ноутбук
Bosgame выпустила доступный мини-ПК E6 ECO с возможностью вывода изображения на три 4K-монитора
Исследователи изучили плотины возрастом 4500 лет рядом с Красной пирамидой в Египте
Казахстан арестовал активы оператора месторождения Кашаган из-за штрафа почти на $5 млрд
Обсуждение дизайна новых купюр евро вызвало в соцсетях волну язвительных комментариев и пародий
В США почти 2000 человек заразились паразитом через салат
Двузначный рост стоимости процессоров Snapdragon поднимет цены на Android-устройства
Anthropic представила более экономичную модель ИИ Claude Opus 5 для решения повседневных задач

Популярные статьи

«Грязные деньги»: новый фильм Гая Ричи, который совсем не похож на фильм от Гая Ричи
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 1. Холодный космос
Полный разбор и восстановление ретро-ПК 1997 года выпуска
Обзор фильма «Обсессия»: это вовсе не ужасы, а нечто другое
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 2. Игры с разумом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter