Тестовая сборка была снабжена процессором Core i7-13700F.

Видеокарта Radeon RX 590 была выпущена AMD осенью 2018 года, обладая той же конфигурацией GPU, что и Radeon RX 580 (2304 потоковых процессора, 144 TMU и 32 ROP), но выделяясь рядом преимуществ по сравнению с предшественницей, включая повышенную энергоэффективность и увеличенную тактовую частоту, что достигалось за счёт 12-нм техпроцесса. Видеоадаптер поставлялся в версии с 8 ГБ VRAM, унаследовав от RX 580 чипы памяти GDDR5 и 256-битную шину.

Источник фото: Amazon

Энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD решил протестировать Radeon RX 590 в ряде популярных игр, чуть позже сравнив некоторые результаты с показателями Radeon RX 580. Тестовый ПК, оснащённый процессором Intel Core i7-13700F, видеокартой Radeon RX 590 и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, в разрешении 1080p обеспечил следующие значения средней частоты кадров/1% low:

Counter-Strike 2 (высокие настройки, MSAA выкл.) – 147 fps/118 fps

Palworld (низкие настройки, TSR) – 91 fps/68 fps

ARC Raiders (низкие настройки, TSR) – 63 fps/52 fps

Kingdom Come: Deliverance II (низкие настройки, SMAA 2TX) – 71 fps/57 fps

Red Dead Redemption 2 (эквивалентные настройки Xbox One X) – 73 fps/59 fps

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Сравнение показателей видеокарт Radeon RX 590 и Radeon RX 580 при разрешении 1080p демонстрирует следующую картину:

Battlefield 6 (низкие настройки, TAA): RX 590 – 64 fps/54 fps, RX 580 – 57 fps/47 fps

Grand Theft Auto V Enhanced (высокие настройки, TAA): RX 590 – 95 fps/83 fps, RX 580 – 91 fps/79 fps

Cyberpunk 2077 (низкие настройки, средняя плотность толпы): RX 590 – 59 fps/50 fps, RX 580 – 56 fps/47 fps

В целом, Radeon RX 590 обходит RX 580 в разрешении 1080p на 4-12 %, в зависимости от игры, обеспечивая высокие показатели fps. При этом следует учитывать, что обладатели RX 590 и RX 580 могут столкнуться с определёнными проблемами при попытке запуска ряда современных игр.

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