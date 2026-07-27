В прошлом блоге мы рассмотрели почти все недостатки шутеров с открытым миром, и для большинства современных геймеров главным из них является долгое время прохождения. Игр сегодня выходит очень много, а времени на них у нас все меньше и меньше. И лучше пройти несколько коротких игр, чем потратить десятки часов на очередной шутер-«песочницу» и так и не пройти его до конца.

Кстати, я забросил наполовину пройденные Far Cry 6, S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля и Mafia: The Old Country как раз по этой причине. Слишком много времени требуется на их прохождение, и игра успевает надоесть гораздо раньше, чем мы увидим финальные титры. К счастью, часть разработчиков не связывалась с большими открытыми мирами и продолжала делать привычные сюжетные шутеры с линейным сюжетом, с локациями, в которых не заблудишься, и адекватным временем прохождения, которое не потребует от вас морального подвига.

Изображение: Terminator: Resistance

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Но есть еще один нюанс, в котором стоит разобраться, прежде чем заносить какой-либо шутер в список линейных или с открытым миром — это масштаб локаций. Ведь есть несколько шутеров, которые поначалу успешно представляются игроку как использующие открытый мир, но на самом деле имеющие несколько огромных локаций, по которым мы движемся вслед за сюжетом. Одним из ярких представителей подобных шутеров является первая часть знаменитой франшизы Far Cry, вышедшая в 2004 году. А еще с нескольких подобных шутеров я и начну этот блог.

Metro: Exodus

Изображение: Metro: Exodus

Начав проходить Metro: Exodus, третью часть серии Metro, вышедшую в 2019 году, я поначалу подумал, что это игра с открытым миром, настолько огромны локации в ней. Но потом понял, что, несмотря на размеры, это практически линейный шутер и заблудиться в нем не получится. Metro: Exodus уводит серию из темных туннелей столичного метро на поверхность, на просторы постапокалиптической Земли.

Мы вместе с группой выживших отправляемся в путешествие на поезде «Аврора», исследуя заражённые радиацией земли, где природа постепенно отвоёвывает пространство у руин цивилизации. В игре грамотно сочетаются напряжённые бои с постоянной нехваткой патронов, элементы выживания и стелса, а также сложные моральные выборы, влияющие на концовку. Шикарная атмосфера, детально проработанный мир, красивая графика и захватывающий сюжет делают Metro: Exodus одним из лучших постапокалиптических шутеров на ПК.

Deathloop

Изображение: Deathloop

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С Deathloop, игрой 2021 года, я попал в ту же ловушку, что и с Metro: Exodus — локации на острове, где происходит действие игры, огромны, и сначала похоже, что это открытый мир. Плюс игра предлагает нелинейное исследование и широкую вариативность прохождения, но это не открытый мир в классическом понимании. Deathloop — это стильный иммерсив-сим, где мы управляем героем по имени Кольт, застрявшим во временной петле на загадочном острове.

Наша цель — устранить восемь «визионеров» за один цикл, пока Джулианна, охотница за головами, пытается нас остановить, и это чертовски сложная задача. Игра поощряет эксперименты: можно комбинировать способности, менять маршруты и использовать знания о действиях врагов из предыдущих циклов. Непредсказуемость, многослойный лор и кинематографичная подача создают уникальную атмосферу игры, и каждый забег ощущается как новая глава запутанного триллера.

Atomic Heart

Изображение: Atomic Heart

Шутер Atomic Heart от студии Mundfish, вышедший в 2023 году, показал, что наша игровая индустрия способна выпускать суперхиты, не уступающие по качеству лучшим западным играм. Локации в игре тоже очень велики, но назвать ее мир открытым нельзя. Atomic Heart погружает нас в альтернативный СССР, где научный прогресс обернулся катастрофой: роботы восстали против создателей, почти как во франшизе «Терминатор».

Главный герой, майор Нечаев, расследует инцидент на секретном объекте, где мы сталкиваемся с причудливым дизайном, сюрреалистичными врагами и мрачным переосмыслением советской эстетики. Боевая система сочетает огнестрельное оружие и экспериментальные гаджеты, а окружение наполнено отсылками к ретрофутуризму, почти как в серии игр «Fallout». Игра хорошо балансирует между экшеном и исследованием, предлагая мрачную сказку о цене технологического утопизма.

Wolfenstein (2009)

Изображение: Wolfenstein (2009)

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Рассказав в прошлом блоге про игру Wolfenstein: The New Order, как про перезапуск серии Wolfenstein, я совсем забыл, что в 2009 году вышла игра Wolfenstein, которая то и возвращает серию к корням: мы в роли Би Джея Бласковица проникаем в немецкий город Айзенштадт, где нацисты экспериментируют с мистическими силами. Игра сочетает классический шутер с элементами оккультизма — артефакты дают герою особые способности, а сюжет постепенно раскрывает зловещие планы врагов. Атмосферные локации, неплохая для своего времени графика, динамичные перестрелки и мрачный антураж создают ощущение напряжённой борьбы в сердце вражеской территории, где за каждым углом таится сверхъестественная угроза.

Bulletstorm

Изображение: Bulletstorm

Игра Bulletstorm, вышедшая в 2011 году, это быстрый адреналиновый быстрый, где поощряется изобретательность в уничтожении врагов, и за эффектные и необычные способы расправы мы получаем очки, которые можно потратить на улучшение оружия. Сюжет рассказывает о бывшем командире отряда наемников, оказавшемся на враждебной планете, полной мутантов и бандитов. Игра выделяется энергичным стилем, чёрным юмором и системой «скиллшотов», превращающих каждую перестрелку в зрелищный перформанс. Это адреналиновый экшен без лишних условностей и отвлекающих моментов, который сразу захватывает и не требует много времени на прохождение.

Warhammer 40,000: Space Marine II

Изображение: Warhammer 40,000: Space Marine II

В Warhammer 40,000: Space Marine II, шутере, вышедшем в 2024 году, мы берём на себя роль космодесантника Тита, защищающего Империум от орд тиранидов. Масштабные сражения, тяжёлая броня и разрушительное оружие подчёркивают эпичность конфликта. Да еще и графика в игре очень хороша, и каждый бой ощущается как битва титанов в мрачной вселенной Warhammer 40K. Игра делает упор на зрелищность и брутальность, сочетая кровавый «мясной» экшен с тактическими элементами. Атмосфера тотальной войны, где судьба галактики решается в кровавых схватках, придаёт игре особую атмосферу и пропустить ее нельзя, особенно почитателям вселенной «W40K».

Singularity

Изображение: Singularity

Игра Singularity вышла в 2010 году, и с тех пор я прошел ее уже пару раз, ведь подобных проектов на ПК, с управлением временем, совсем немного, и их буквально можно пересчитать по пальцам. Игра переносит игрока на секретный советский остров, где эксперименты со временем привели к катастрофе. Мы используем специальное устройство, позволяющее ускорять, замедлять или даже обращать время вспять — это влияет не только на врагов, но и на окружение.

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Например, ржавые механизмы вновь становятся рабочими, а обрушенные конструкции восстанавливаются. Жутковатый сюжет раскрывает мрачные тайны проекта «Сингулярность», где каждое решение меняет ход событий. Игра очень удачно объединяет механики управления временем с напряжённой стрельбой, да еще и сюжет у нее просто захватывающий.

Terminator: Resistance

Изображение: Terminator: Resistance

Начав прошлой осенью проходить шутер Terminator: Resistance, я не ждал от него многого. Но, тем не менее, не смог оторваться от него до самого финала, несмотря на то, что игра не новая, 2019 года. Этот шутер предлагает взглянуть на войну людей и машин глазами обычного солдата в постапокалиптическом будущем и не перегружена новомодными «фишками», это добротный шутер старой закалки с простым управлением.

Мы исследуем руины Лос-Анджелеса, избегая терминаторов и собирая ресурсы для выживания. В Terminator: Resistance царит атмосфера безысходности, роботы очень опасны и требуют тактического подхода, и часто выгоднее скрыться, чем вступать в открытый бой. Есть и элементы RPG, куда же сегодня без них, включая прокачку и взаимодействие с выжившими людьми, они добавляют глубины. А вот появление знаковых моделей терминаторов поначалу даже пугает, как в заправском хорроре. Локации в игре, кстати, тоже весьма обширные.

Max Payne 3

Изображение: Max Payne 3

Max Payne 3, шутер 2012 года выпуска, переносит культового героя в Бразилию, где постаревший и уставший Макс пытается оставить прошлое позади, но снова оказывается втянут в криминальные разборки. Игра сохраняет фирменный стиль серии — замедление времени делает перестрелки кинематографичными, а мрачная история создает довольно тяжелую атмосферу, но уже не настолько нуарную, как в первых частях игры. Реалистичная физика и напряжённые бои дают нам игру, где каждый шаг даётся с трудом, и проходить ее очень интересно.

Sniper Ghost Warrior Contracts

Изображение: Sniper Ghost Warrior Contracts

В 2019 году выходит еще один снайперский шутер — Sniper Ghost Warrior Contracts. Геймплей в нем фокусируется на тактике и точности: мы выполняем контракты в роли снайпера, планируя каждый выстрел с учётом ветра, дистанции и укрытий. Открытый дизайн миссий и крупные локации позволяют выбирать оптимальный подход — действовать скрытно, устранять цели издалека или вступать в ближний бой. Разнообразие гаджетов и улучшений даёт простор для экспериментов, а реалистичная баллистика делает игру просто захватывающей, таких шутеров на ПК немного. Это симулятор для хладнокровных геймеров, где успех зависит от терпения и расчёта.

Call of Duty: Modern Warfare II

Изображение: Call of Duty: Modern Warfare II

Modern Warfare II, очередная серия бесконечной франшизы Call of Duty, вышла в 2022 году. Она возвращает серию к реалистичному современному сеттингу, где спецподразделения ведут борьбу с террористическими угрозами по всему миру. Игра сочетает динамичные перестрелки с тактическими миссиями, а обновлённая система ИИ делает противников более опасными и непредсказуемыми. Масштабные сцены, проработанные локации и напряжённый сюжет создают ощущение участия в реальных военных операциях. Это интенсивный шутер, где скорость реакции решают исход боя. Признаюсь, я не фанат серии Call of Duty, но вот Call of Duty: Modern Warfare II прошел целиком.

Dead Space (2023)

Изображение: Dead Space (2023)

Ремейк игры Dead Space, вышедший в 2023 году, переосмысляет культовый хоррор, сохраняя мрачную, даже жуткую атмосферу оригинала, но добавляя при этом современные технологии и новые детали. Мы вновь оказываемся на борту корабля «Ишимура», где инженер Айзек Кларк сталкивается с эпидемией ужасных некроморфов. Улучшенная система расчленения, «режиссёр напряжения» и озвученный протагонист делают каждую встречу с ними более напряжённой и пугающей. Новый движок и отсутствие экранов загрузки усиливают эффект погружения, превращая игру в идеальный survival horror, который по-настоящему пугает.

Итоги

Думаю, каждый читатель найдет себе шутер по душе из тех 24-х, про которые было рассказано в первой и второй части блога. И это еще не конец, список шутеров еще на парочку блогов у меня уже приготовлен. В этой подборке требовательных игр нет, все их можно пройти на таких видеокартах, как Arc B570, GeForce RTX 5050 или GeForce RTX 5060. Но системные требования игр растут не только в плане графической подсистемы, но и в объемах, занимаемых ими на накопителе.

Объемы линейных шутеров обычно меньше, чем у игр с открытым миром, но все равно нужно ориентироваться на то, что в 2026 году свежая игра может занять 100 ГБ и больше. Как, к примеру, Dead Space (2023) из этой подборки. Поэтому необходимым минимумом для геймерского ПК сегодня станет SSD-накопитель объемом 1000 ГБ. Например, Apacer AS2280P4, MSI Spatium M461 или Crucial BX500. Да, стоят теперь такие модели очень дорого, но деваться нам, геймерам, некуда. А в конце, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

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12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года

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