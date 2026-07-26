Эти находки наряду с хирургическими инструментами сделаны в первом военном лагере Виндониссы

Кантональный археологический департамент Ааргау завершил в Швейцарии раскопки, длившиеся 11 месяцев. 20 археологов исследовали территорию площадью 2225 м², прежде чем этот участок стал открытым для строительства жилого комплекса.

Изображение: Кантон Аргау

Здесь удалось обнаружить оборонительные сооружения одного из наиболее ранних римских военных лагерей. Найдены казармы легионеров, полевая кузница, печь и коллекция персональных и медицинских предметов. В число наиболее примечательных находок вошли отчеканенный при императоре Тиберии золотой ауреус, сердолик с гравировкой римской богини победы Виктории и два предмета, которые могут представлять собой рукоятки римских скальпелей.

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Эти находки дают представление о становлении Виндониссы в период её становления как военного поселения и об использовании территории с I по IV век. Свыше 90 лет назад работавшие в парке Кёнигсфельден исследователи нашли V-образный оборонительный ров, принадлежавший первому военному лагерю Виндониссы. Теперь были найдены остатки деревянно-земляного вала.

Изображение: Кантон Аргау

Исследователи обнаружили, что оборонительная система одно время была заброшена, после чего её отремонтировали и ввели в эксплуатацию. Под римской дорогой более позднего периода в западной части участка нашли сооружение размерами 9 х 30 м. Расположение комнат наводит на мысль о том, что это были казармы. За стеной раннего лагеря обнаружена печь. Этот участок мог быть производственной зоной. Рядом находится ещё более старое здание, в котором расположен очаг полевой кузницы.

В обломках за пределами более поздней крепости нашли монеты периодов от римской Республики до поздней античности.

Изображение: Кантон Аргау

Виндонисса занимала стратегически важное положение недалеко от слияния рек Ааре, Ройс и Лиммат. Военный пост здесь основали в период альпийских походов императора Августа около 15 года до н. э. Затем он превратился в постоянную легионерскую базу, занимая 20 га и вмещая до 6000 солдат. На смену постройкам из дерева и земли пришли каменные здания. Легионеры оставались здесь до 101 года, после чего за пределами крепости осталось гражданское поселение.