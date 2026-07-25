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Global_Chronicles
В Германии запустили самобалансирующийся Monocab – поезд, удерживающий равновесие на одном рельсе
В немецком городе Лемго запустили тестовую линию монорельсовой системы Monocab.
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В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (Германия) начались испытания необычного вида транспорта. Вагон Monocab передвигается по одному рельсу, удерживаясь в вертикальном положении за счет системы балансировки. Тестовый участок развернули на территории университетского кампуса.

 ©Monocab

Над проектом работают Дармштадтский технический университет и институт Fraunhofer. Бюджет разработки — $5,12 млн. Сейчас система находится на пятом уровне технологической готовности: тесты проходят в условиях, приближенных к реальной эксплуатации.

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Длина действующего маршрута — всего 20 метров. Вагон, который назвали Thusnelda, пока движется только по прямой. К концу года разработчики обещают построить 300-метровый участок с кривыми и перепадами высот. Строительство начнется осенью.


Отличие Monocab от классического монорельса в том, что он не требует переделки старых железнодорожных веток. Вместо этого прокладывают новый рельс, который занимает меньше места и дает больше свободы при размещении инфраструктуры.

#германия #монорельс #monocab #лемго
Источник: notebookcheck.net
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