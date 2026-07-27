Тесты проводились в разрешении 1080p.

Компания AMD презентовала 4-ГБ версию Radeon R9 290X осенью 2013 года, тогда как у 8-ГБ модификации была непростая судьба — компания Sapphire анонсировала модели R9 290X с 8 ГБ видеопамяти весной 2014 года, но спустя некоторое время запуск был отменён, что, по сообщениям, было связано с негативным решением AMD. К счастью, спустя несколько месяцев запрет всё же был снят, и первые 8-ГБ модификации R9 290X от Sapphire всё же поступили в продажу (хоть и ограниченным тиражом), а чуть позже к ним присоединились и другие модели с 8 ГБ VRAM, в том числе от ряда иных производителей.

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

Энтузиасту YouTube-канала ProYamYamPC удалось приобрести модель Sapphire Vapor-X R9 290X 8 ГБ, дебютировавшей в качестве первой в мире одночиповой игровой видеокарты с 8 ГБ VRAM, и протестировать её в ряде игр совместно с процессором AMD Ryzen 7 5800X. В тестах при разрешении 1080p результаты средней частоты кадров/1% low оказались следующими:

Counter-Strike 2 (низкие настройки) – 191 fps/126 fps

Tom Clancy's Rainbow Six Siege X (низкие настройки) – 116 fps/95 fps

Cyberpunk 2077 (низкие настройки, высокое качество текстур) – 50 fps/40 fps

ARC Raiders (низкие настройки, качество текстур Epic) – 65 fps/47 fps

Dying Light: The Beast (DX11, самые низкие настройки, FSR Balanced) – 35 fps/30 fps

Kingdom Come: Deliverance II (низкие настройки, качество текстур Ultra) – 45 fps/38 fps

Assassin’s Creed Mirage (низкие настройки, высокое качество текстур) – 47 fps/34 fps

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (пресет Ultra) – 60 fps/60 fps

The Witcher 3: Wild Hunt (DX11, высокие настройки) – 66 fps/54 fps

Art of Rally (высокие настройки) – 75 fps/53 fps

Escape From Duckov (самые высокие настройки) – 116 fps/95 fps

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

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В целом, Radeon R9 290X 8 ГБ обеспечивает приемлемые и даже высокие показатели частоты кадров даже в современных играх, хоть и на сниженных настройках, а 8-ГБ видеобуфер позволяет повышать качество текстур до высоких значений. При этом энтузиаст отмечает, что модели R9 290X с 8 ГБ видеопамяти достаточно редки, поэтому зачастую предлагаются по завышенной стоимости, что снижает интерес к их покупке.

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