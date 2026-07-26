На фоне этого аэрокосмическое подразделение привлекло помощь от своих материнских компаний

Компания United Launch Alliance (ULA) получила финансовую поддержку от своих владельцев, Boeing и Lockheed Martin, после того, как приостановка эксплуатации новой ракеты Vulcan привела к ухудшению финансового положения аэрокосмического подразделения. Материнские корпорации предоставили гарантии по кредиту, чтобы обеспечить ULA необходимой ликвидностью на фоне задержек запусков и роста расходов. Источник изображения: ChatGPTПолёты Vulcan были приостановлены после инцидента, произошедшего во время февральской миссии USSF-87, когда один из твердотопливных ускорителей столкнулся с неисправностью сопла. Несмотря на успешный вывод полезной нагрузки на орбиту, Космические силы США временно прекратили использование новой ракеты до завершения расследования и внедрения необходимых технических доработок. Это, в свою очередь, ограничило выручку ULA.

Ситуацию осложняет завершение эксплуатации ракеты Atlas V. В начале июля ULA выполнила последний коммерческий запуск Atlas V для спутниковой группировки Amazon Leo, после чего основная нагрузка компании должна была перейти на Vulcan. Однако из-за вынужденной паузы запусков переход оказался отложен, а выполнение многомиллиардных контрактов, включая соглашение на десятки запусков спутников Amazon Leo, теперь зависит от успешного возвращения новой ракеты в строй.

Руководство ULA рассчитывает возобновить полеты Vulcan после завершения испытаний модернизированных твердотопливных ускорителей и получения сертификации. При этом Boeing и Lockheed Martin пока продолжают поддерживать совместное предприятие, считая Vulcan перспективной ракетой.