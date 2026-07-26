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kefirNET
В сети появились рендеры новых часов Casio G-Steel GST-B1000
Новинка с резиновым браслетом и солнечной подзарядкой показана в сети перед официальным релизом.
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В интернете опубликовали качественные изображения пока не анонсированных часов Casio из линейки G-Steel — моделей GST-B1000-1A в черном исполнении и GST-B1000-2A в синем. Новинки оснащены резиновым ремешком и весят 58 граммов, что существенно меньше версии со стальным браслетом, масса которой составляет 118 граммов.

Источник изображения: Casio / @geesgshock в Instagram

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Габариты корпуса составляют 46,9×44,2×11.6 мм. На циферблате расположены указатель дней недели с индикаторами режимов (будильник, таймер, секундомер), 24-часовой дополнительный циферблат и окошко даты в районе пяти часов. В синей модификации диск даты выполнен в белом цвете, а в черной — в тон корпуса.

Источник изображения: Casio / @geesgshock в Instagram

На задней крышке со стальной пластиной указана информация об использовании защитной структуры Carbon Core Guard, подзарядки от солнца Tough Solar и водонепроницаемости 20 бар (200 метров). Модель функционирует на модуле под номером 5748.

Источник изображения: Casio / @geesgshock в Instagram

Официальный анонс часов Casio G-Steel серии GST-B1000 ожидается в августе.

#часы #casio #g-steel #gst-b1000-1a #gst-b1000-2a
Источник: notebookcheck.net
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