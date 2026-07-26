Выбирать блок питания (БП) нужно ответственно, поскольку он единственный компонент, способный при поломке утянуть за собой до половины системы. Это подтверждает статистика сервисных центров.

Новички в своих сборках любят делать акцент на видеокарте и процессоре, а блок питания «берут на сдачу», раз он не влияет на FPS в играх. Данный подход довольно рискован. Хороший БП стабильно питает компоненты, выдерживает скачки нагрузки и надёжно защищает систему при опасных отклонениях. Делать выбор по КПД (сертификату 80 Plus) или мощности нельзя, поскольку модели одинаковой мощности отличаются схемой, защитами, шумом и поведением при пиках.

Источник изображения: ChatGPT

Выбираем форм-фактор блока питания

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Последние годы набирают популярность компактные сборки (конфигурации) ПК. Если корпус будет нестандартного размера, то важно знать форм-фактор совместимого с ним блока питания. Рассмотрим наиболее популярные форматы.

ATX

Наиболее популярным форм-фактором стал ATX, подходящий для большинства обычных игровых, домашних и рабочих компьютеров. Для них обычно используются корпуса формата Mid-Tower и Full-Tower.

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Такой БП обычно обладает габаритами: высота 86 мм, ширина 150 мм, длина от 140 мм. Мощные блоки питания (более 1000 Вт) могут иметь увеличенную длину.

Перед покупкой блока питания не забудьте проверить:

Его максимальную длину, поддерживаемую корпусом (она есть в обзорах и описании товара).

В некоторых корпусах есть корзина для жёстких дисков (HDD), и она может мешать установке БП.

Хватает ли места для кабелей и не перекрываются ли слоты материнской платы.

При наличии кабель-менеджмента проверьте удобство прокладки проводов за задней стенкой корпуса.

Блоки питания форм-фактора ATX подходят для большинства игровых конфигураций.

SFX

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Компактный форм-фактор для корпусов Mini-ITX. Сам блок питания будет не только меньше, но и дороже при аналогичной мощности. SFX подойдёт для небольших игровых сборок, но ввиду плотной компоновки он будет более шумным, в отличие от полноразмерной ATX-модели той же мощности.

SFX-L

SFX-L – увеличенная версия SFX, с более длинным корпусом, более крупным вентилятором и зачастую работающая тише SFX. Применяется для мощных и компактных сборок.

TFX

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TFX – вытянутые и низкие БП для узких корпусов. Применяются в офисных, готовых или фирменных системах (готовых сборках под определённым брендом), в игровых компьютерах используются крайне редко.

Стандарты ATX 2.x, ATX 3.0 и ATX 3.1

Теперь рассмотрим актуальные стандарты блоков питания.

ATX 2.x

Начнём с уже устаревшего стандарта ATX 2.x. Сегодня он подходит только для бюджетных неигровых конфигураций, в которых отсутствует мощная современная видеокарта.

ATX 2.x подходит для:

Офисных компьютеров со встроенной графикой или видеокартами-затычками.

Домашних ПК без новой мощной видеокарты.

Бюджетных конфигураций с видеокартой, у которой дополнительное питание подключается через обычные 6+2 pin PCIe.

Апгрейда устаревших компьютеров, у которых видеокарта не требует современного разъёма питания.

Следующие стандарты уже подойдут для современных видеокарт.

ATX 3.0

ATX 3.0 — это современный стандарт для блоков питания компьютеров, разработанный для работы с мощными видеокартами и процессорами, способными выдерживать резкие скачки энергии. Главные особенности стандарта — поддержка кратковременных нагрузок до 200% от нормы и новый кабель 12VHPWR (16-pin).

Стандарт ATX 3.0 появился в связи с ростом энергопотребления видеокарт и их кратковременными пиками нагрузки. Разъём 12VHPWR будет лучшим выбором по сравнению со старым блоком питания и использованием переходников.

ATX 3.1

ATX 3.1 — это актуальный стандарт для блоков питания компьютеров, главный плюс которого — безопасный разъём 12V-2x6 (пришедший на замену 12VHPWR) и готовность к резким скачкам энергии мощных видеокарт.

При покупке мощной современной видеокарты рекомендуется блок питания с:

стандартом ATX 3.1;

поддержкой PCIe 5.1;

нативным кабелем 12V-2x6;

высокой мощностью по линии +12V, на которой запитаны многие компоненты ПК;

качественной защитой даже при наличии ИБП или стабилизатора напряжения.

Данный стандарт актуален для конфигураций с видеокартами RTX 4070/5070 и выше и их аналогами от Radeon. Также он позволит в будущем заменить видеокарту на более мощную (провести апгрейд).

Источник изображения: ChatGPT

Как рассчитать необходимую блоку питания мощность и проверить онлайн-калькулятор?

В игровой сборке (да и в большинстве домашних) на первом месте по потреблению энергии стоит видеокарта, а на втором процессор. Все остальные комплектующие гораздо более экономные. К их максимальному энергопотреблению добавляют до 100 Вт на материнскую плату, оперативную память, накопители, систему охлаждения и USB-устройства. Затем прибавляют резерв (до 33%) и округляют результат вверх.

Рассмотрим простой пример. Если видеокарта потребляет до 250 Вт, процессор до 150 Вт, остальные комплектующие около 100 Вт. Суммарная нагрузка достигает 500 Вт. Для данной конфигурации подойдёт блок питания на 650–700 Вт. Модель на 550 Вт тоже может запустить компьютер, но будет работать почти на пределе своих возможностей и будет более уязвима для пиковых нагрузок.

Можно воспользоваться онлайн-калькулятором, но они могут брать некорректные паспортные значения комплектующих, не учитывать их разгон и не выделять резерв на пиковые нагрузки (либо выделять, но недостаточный). Также алгоритмы онлайн-калькуляторов обычно не оценивают качество элементной базы блока питания. Например, безымянная модель на 700–850 Вт может уступать фирменному БП на 500–650 Вт. На Ютубе были тесты, когда несколько ноунеймов мощностью 700 Вт с трудом выдавали 300 Вт. Также номинал не раскрывает стабильность напряжений и работу защит.

Чтобы блок питания трудился максимально бесшумно, никогда не перегревался и имел запас на апгрейд, соблюдайте ряд правил:

Базовые сборки (до уровня RTX 4060/5060) потребляют 550–650 Вт.

Среднебюджетные системы (RTX 5070, RTX 5070 Ti/ RX 7800 XT): 650–800 Вт.

Топовые конфигурации (RTX 4080/4090/5080/4090): 800–1000 Вт.

Оптимальное потребление (TDP) рассчитывается по формуле: Запас мощности = Потребление системы × 1.3

Нужен ли запас мощности и как он рассчитывается?

Запас мощности нужен на пиковые нагрузки и устаревание компонентов, когда БП теряет часть своей мощности. Также он снижает нагрев и шум. Обычная игровая конфигурация должна предусматривать запас около 25–33%.

Избыточный запас также не нужен. Многие школьники хотят блок питания на 1000–1200 Вт для ПК с нагрузкой 450–600 Вт, это оправданно только в случае апгрейда на топовые комплектующие. Бюджет выгоднее вкладывать в качественную серию проверенного производителя БП с полным набором защит, хорошими кабелями и долгой гарантией. Важно знать, что сертификат 80 PLUS говорит об эффективности (КПД), но не гарантирует качество модели.

В игровой нагрузке БП должен работать в диапазоне 40–70% от своей номинальной мощности, тогда он меньше нагревается и почти не шумит.

Почему важна линия +12V?

Центральный процессор, видеокарта, материнская плата, вентиляторы и приличная часть периферии современного компьютера питаются от линии +12V. Поэтому важна не только общая мощность БП, но и сколько ватт он может отдать по +12V.

При одинаковой мощности 650 Вт несколько блоков питания могут отдавать по +12V разную мощность, а часть из них ещё и иметь устаревшую схемотехнику. У качественных блоков питания почти вся номинальная мощность доступна по +12V, иначе есть повод насторожиться.

Сертификат 80 Plus

80 Plus – это сертификат энергоэффективности БП, показывающий, сколько энергии из розетки превращается в полезную мощность для комплектующих, а сколько уходит на нагрев.

Основные уровни 80 Plus:

80 Plus (Standard / White): Базовый уровень. КПД составляет от 82% до 85%. Подходит для простых офисных или домашних ПК.

80 Plus Bronze: Народный и самый популярный вариант. КПД держится на уровне 85–88%. Хороший выбор для недорогих игровых систем.

80 Plus Silver: Средний уровень с КПД 87–90%. В магазинах встречается реже остальных, так как по цене часто близок к золоту.

80 Plus Gold: Золотой стандарт для мощных игровых и рабочих ПК. КПД достигает 90–92%.

80 Plus Platinum: Высокий уровень надежности для продвинутых и серверных систем. КПД равен 92–94%.

80 Plus Titanium: Максимальный уровень эффективности. КПД доходит до 94–96%, такие блоки стоят дороже всего и делаются из лучших деталей.

При увеличении уровня сертификата улучшается показатель КПД, меньше энергии преобразуется в тепло, а значит меньше нагрев и тише работа.

Для домашних и офисных конфигураций достаточно Standard и Bronze, для дорогих игровых и профессиональных сборок Gold и реже Silver, поскольку последний не сильно дешевле. А Platinum и Titanium уже для техноблогеров и топовых специалистов.

Cybenetics: эффективность и шум

Cybenetics – новая (с 2017 года) сертификация БП, дополняющая 80 Plus и оценивающая не только эффективность, но и уровень шума.

Cybenetics имеет два направления: ETA – оценка эффективности и Lambda – оценка шумности.

Например, два БП с сертификатом 80 Plus Gold могут прилично отличаться по реальному шуму, рабочим температурам и прочим показателям.

При выборе тихого игрового компьютера сертификация Lambda будет полезнее, чем выбор Platinum или Titanium вместо Gold.

Разъёмы блока питания

Когда ПК покупается для игр или работы, то нужно заранее предусмотреть, какие игровые гаджеты или офисную технику придётся к нему подключать. Существуют, конечно, платы расширения, но они не подойдут, например, для многих компактных сборок. Поэтому проще и быстрее перед покупкой проверить, какие порты и слоты есть на вашей материнской плате и какие разъёмы есть у блока питания.

24-pin для материнской платы

Это один из основных разъёмов, используемый для питания материнской платы. Он есть во всех актуальных на сегодня ATX-блоках питания.

Если встречается формат 20+4 pin, то данный кабель совместим как со старыми, так и с новыми материнскими платами.

4+4 pin или 8-pin EPS для процессора

Центральный процессор (ЦП или CPU (Central Processing Unit)) получает питание по разъёму на материнской плате. Чаще всего применяется 8-pin EPS зачастую в формате 4+4 pin.

Максимальная мощность ATX 4-pin — 150 Вт. Данный стандарт используется в слабых системах.

Разъём питания процессора 8-pin появился вместе со стандартом EPS12V. Это усовершенствованный вариант, состоящий из двух 4-pin разъёмов. Он требуется для подключения топовых настольных процессоров, и по нему можно передавать до 300 Вт мощности.

Мощные материнские платы для топовых процессоров могут запитывать их от 8+4 pin или 8+8 pin. Усиленное питание особенно важно для разгона и рабочих станций.

PCIe 6+2 pin для видеокарты

Классические видеокарты подключаются через PCIe 6-pin или 8-pin. В современных БП обычно используются универсальные кабели 6+2 pin.

Одна видеокарта может требовать подключения: 1–3 кабеля 8-pin, или один 12VHPWR, или 12V-2x6.

Также важно использовать отдельные кабели от блока питания для мощной видеокарты, если производитель рекомендует раздельное подключение вместо одного кабеля с двумя разъёмами на конце.

SATA

SATA-разъемы требуются для питания: 2.5-дюймовых SSD и HDD, 3.5-дюймовых HDD, контроллеров подсветки, хабов вентиляторов, различных корпусных аксессуаров.

M.2 SSD не подключаются напрямую к блоку питания, а питаются от материнской платы.

Molex

Molex – древний разъём, до сих пор применяемый для подключения вентиляторов, различных устаревших гаджетов, помп, переходников и подсветки. В наши дни используется редко.

Не стоит использовать дешёвые переходники Molex особенно для питания видеокарт. Например, запитать через Molex современную видеокарту с помощью переходников (2x Molex -> 6-pin или 8-pin). Это крайне опасно и не рекомендуется, поскольку может привести к оплавлению проводов, короткому замыканию и выходу оборудования из строя.

Выбираем между 12VHPWR и 12V-2x6 для новой видеокарты

Рассмотрим отличия данных разъёмов и в каких ситуациях они применимы.

12VHPWR

12VHPWR появился вместе с PCIe 5.0 и применялся для мощных видеокарт, позволяя передавать высокую мощность через один компактный кабель. Но в случае неполной посадки, сильном изгибе кабеля или плохом переходнике был риск перегрева и оплавления контактов.

12V-2x6

12V-2x6 – обновленный разъём, пришедший на замену 12VHPWR. Внешне они похожи, но конструкция новинки была доработана для повышения надежности подключения. Сейчас лучше выбирать блок питания с нативным 12V-2x6. Поскольку вернуть по гарантии сгоревшую видеокарту может не получиться.

Система охлаждения и шум

Блок питания нагревается во время работы за счёт части энергии, превращённой в тепло. Для его охлаждения используется вентилятор, радиаторы и внутренняя компоновка. Удобнее, когда БП находится внизу корпуса, засасывая в себя прохладный воздух. А в случае верхнего расположения он будет получать уже горячий (нагретый процессором и видеокартой).

Активное охлаждение

Вентилятор работает постоянно, меняя обороты в зависимости от нагрузки. Такое охлаждение встречается в бюджетных и средних моделях. Плюсом является постоянный отвод тепла, а минусом – слышимость вентилятора даже при минимальной нагрузке.

Полупассивное охлаждение

Вентилятор не крутится постоянно, а активируется лишь при достижении определённой нагрузки или температуры; оба показателя обычно можно вручную настроить. При снижении нагрузки или температуры охлаждение отключается. Это позволяет блоку питания работать бесшумно в простое и при выполнении лёгких задач (например, просмотр видео невысокого разрешения, прослушивание музыки). Единственный минус — частые включения и выключения вентилятора могут раздражать слух пользователя.

Пассивное охлаждение

Применяется в тихих системах и требует хорошей вентиляции корпуса. Блоки питания с пассивным охлаждением не имеют вентилятора и работают бесшумно. Чаще всего это дорогие модели небольшой мощности с высоким КПД, при котором минимальный процент энергии превращается в тепло.

Защиты блока питания

Наличие максимального количества защит по праву считается одним из ключевых признаков качественного блока питания. Они защищают все комплектующие системного блока в случае аварийных ситуаций.

Качественный блок питания обычно имеет защиты:

OCP – от перегрузки по току;

OVP – от перенапряжения;

UVP – от пониженного напряжения;

OPP – от перегрузки по мощности;

OTP – от перегрева;

SCP – от короткого замыкания;

SIP – от бросков тока и импульсных помех, если предусмотрена инженерами производителя.

Если защиты не указываются производителем БП, то его лучше не покупать. Особую важность имеют OCP, OPP, OTP и SCP в конфигурациях с мощной видеокартой.

Какие блоки питания не стоит покупать?

Некоторые блоки питания лучше сразу обходить стороной даже в случае очень выгодной цены. Особенно если они продаются на маркетплейсе у малоизвестного продавца. Отзывы можно не смотреть, они легко накручиваются, а если смотреть, то только негативные, на 1–3 звезды.

Не стоит покупать:

no-name БП без обзоров и нормальной гарантии;

блоки с подозрительно высокой мощностью за очень низкую цену;

старые БП после 7–10 лет активной эксплуатации;

модели без указания защит;

БП с плохими отзывами по шуму, запаху, перегреву или выключениям;

блоки питания с устаревшими кабелями для новой видеокарты;

БП, где для мощной GPU приходится использовать несколько сомнительных переходников;

модели с недостаточной мощностью по +12V;

Б/У блоки питания неизвестного состояния.

Выводы

Чтобы блок питания действительно подошёл системе, смотрите не только на мощность, но и на стандарты, кабели и на его поведение в вашем корпусе. Приведём практичный чек-лист, который обычно закрывает 90% вопросов.

Мощность: требуется с запасом 20–30% от пикового потребления, чтобы блок не уходил в постоянный «максимум». Стандарты: ATX 3.0/3.1 и нативный 12VHPWR/12V-2×6 важны для новых видеокарт и корректных кратковременных пиков. Эффективность: 80 PLUS Gold и выше обычно означает меньше тепла и более комфортную акустику при той же нагрузке. Кабели: полностью модульные проще уложить, а качество проводников и коннекторов влияет на нагрев при высоких токах. Защиты: OCP/OVP/OTP/OPP/SCP/UVP должны быть не «для галочки» — это ваш страховочный трос при сбоях. Шум: смотрите на плавную кривую вентилятора и наличие fan-stop, если ПК часто работает ночью или в тишине. Проверьте по обзорам качество подшипника кулера, наличие полупассивного режима и сертификацию Cybenetics Lambda. Гарантия: 7–10 лет у сильных линеек — признак уверенности производителя и полезный бонус для апгрейдов.

Для игрового ПК выбирайте блок питания мощностью 650–850 Вт с сертификатом 80 Plus Gold и поддержкой стандарта ATX 3.1. Убедитесь, что он оснащен нативным кабелем 12V-2×6 (или 12VHPWR) для стабильного питания современных видеокарт.

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