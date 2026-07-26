Лимитированные Casio G-Shock DW-6900 за $170 получили оранжевый дизайн от рэпера Ларри Джуна...

Компания Casio презентовала лимитированную модель часов G-Shock DW6900MO26-4, созданную совместно с американским рэпером Ларри Джуном (Larry June) и его брендом Midnight Organic. Ярко-оранжевое оформление новинки вдохновлено кастомным интерьером автомобиля Chevrolet Corvette 1987 года выпуска, принадлежащего артисту.

Источник изображения: Casio G-SHOCK

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Корпус и ремешок часов выполнены из полимера оранжевого цвета, а окантовка циферблата и металлический тренчик ремешка получили серебристую отделку. На циферблат нанесен логотип бренда Midnight Organic, на ремешке отпечатан год «1991», а на стальной задней крышке выгравирована фирменная эмблема. При активации светодиодной подсветки Super Illuminator на дисплее отображается красная надпись «Good Job!».

Источник изображения: Casio G-SHOCK

С технической точки зрения модель сохраняет стандартные характеристики серии DW-6900: ударопрочный корпус, водонепроницаемость 200 метров (20 бар), секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчета и многофункциональный будильник.

Источник изображения: Casio G-SHOCK

Стоимость Casio G-Shock DW6900MO26-4 составляет 170 долларов США. Широкие продажи в фирменных магазинах бренда и у ритейлеров стартуют 31 июля.