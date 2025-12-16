Сайт Конференция
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями

Пока игровые блогеры рассуждают о судьбе индустрии, на заднем дворе происходят маленькие революции переворачивающие представление о развлечениях.
Новогодние праздники дарят чудеса, позитивное настроение и сказочную атмосферу. Sony умеет удивлять своих поклонников и радовать интересными решениями в разных областях. На этой неделе произошло маленькое событие, о котором вам не расскажут большие блогеры, сидящие в трендах. На PlayStation 5 появилась небольшая игра с особенностью — это прямой порт проекта с PlayStation 3 на современную платформу. Маленький шаг для небольшой компании, огромный скачок для игровой индустрии.

Предисловие

Моя любимая фраза во многих обзорах — «Мы живем в странном мире». Именно она будет лейтмотивом сегодняшнего повествования. Если послушать диванные войска из игровой прослойки общества, может показаться, что в консольном мире ничего не происходит. Большая японская корпорация деградирует, а у геймеров нет адекватных развлечений. Люди, которые лучше всех обязаны разбираться в вопросе консольного гейминга, не знают базовых вещей.

Пару недель назад писал про Implicit Conversions — студию, что выпустила более 130 эксклюзивов для консолей PlayStation, многие из которых отмечены сотнями наград. Это настоящий праздник в стане игрового комьюнити, вот только новость не на хайпе, и вы не найдете ни одного обзора данной компании в русскоязычной среде. «Умные люди с дивана» три года рассказывали, как геймерам нужны ремастеры Twisted Metal, Jak and Daxter, Killzone, Resistance… Как они не могут жить без классических игр. Японцы переиздали целый ворох легендарных проектов, и? Где восторженные крики от полученных подарков?

Окупаемость разработки современных игр

Капитан Шепард из Mass Effect 3 на PlayStation 3 состоял примерно из 24 000 полигонов. В свое время игра считалась визуальным шедевром. Элой в Horizon Zero Dawn на PlayStation 4 состояла примерно из 100 000 треугольников. Элой в Horizon Forbidden West на PlayStation 5 преодолела отметку детализации в 460 000 треугольников. Визуальная составляющая в играх отъедает космические бюджеты.

И в создании подобного задействованы не пара человек, а десятки и сотни. Более того, создавать высокодетализированного персонажа и оставлять окружающий мир пустым будет выглядеть «не комильфо». Визуальное улучшение одного элемента паровозиком тянет за собой все остальное, а с ним — и бюджеты.

Популизм среди игровых блогеров

В последние годы из уст многих крупных игровых инфлюенсеров регулярно можно услышать фразы из разряда «За инди-играми будущее, большие корпорации перестали выпускать качественные проекты». И в этих словах есть некоторая доля истины. Но если сравнить слова и действия этих самых блогеров, окажется, что они не хотят делать обзоры небольших независимых проектов, даже если они на 11 из 10. Они, по неведомой причине, бегут за теми самыми «скатившимися» блокбастерами.

Это пример того, что, как бы ни ругали дорогие релизы, они всегда будут находиться в приоритете перед всеми остальными.

Дополнительные источники финансирования, ремейки и ремастеры

Многим игровым студиям нужны деньги на разработку. Создание больших проектов — это 5–7 лет стабильных трат огромных сумм. А если в производстве одновременно находится несколько проектов, то расходы становятся запредельными. Нужны небольшие и стабильные релизы с плюсовой динамикой.

Ремейки и ремастеры — это игры с прогнозируемым финансовым результатом. Если у проекта прошлого большое число поклонников, небольшие затраты окупятся с солидным плюсом. А что делать с играми, у которых маленькая база поклонников?

Ремастер игры Starship Troopers: Terran Ascendancy

Я обожаю данный проект, но есть сложность: Blue Tongue Entertainment закрылась в 2011 году, и обновленную версию этого проекта мы никогда не увидим. Сегодня существуют десятки тысяч первоклассных игр, которые по тем или иным причинам канули в небытие. Отличных проектов с уникальным геймплеем.

В начале этого года опубликовал материал о том, как улучшил свою любимую игру из далекого 2000 года. Еще в том материале указывал на проблему «самостоятельного ремастеринга» классических проектов. С одной стороны, есть нейросети с умными ИИ, которые реконструируют картинку из низкого разрешения в высокое, с другой — технология работает только со свежими релизами. Ни DLSS, ни FSR, ни любая другая технология не способна игру из 640×480 растянуть до 1080p с приятным результатом.

Скажу больше. На персональных компьютерах под Windows никогда не будет технологии, которая сможет в автоматическом режиме улучшать изображение в классических играх. Разные API, разные движки, разные варианты обработки изображения и куча нюансов под сотни вариантов железа и драйверов.

А вот с консолями — совершенно другой разговор.

Игры для Xbox 360, улучшенные для Xbox One X

Диванные специалисты об этом не говорят, но у консолей Xbox One X есть одна уникальная особенность — аппаратный апскейлинг нативного изображения игр Xbox 360 до 4K, реализованный задолго до появления DLSS и FSR. Невероятная функция, о которой быстро забыли.

Специалисты из Microsoft смогли на своей платформе реализовать функцию автоматического ремастеринга любой игры с минимальными вложениями. Редчайшая особенность, которую забросили.

Официальный эмулятор PlayStation 3 на консолях PlayStation 5

11 декабря 2025 года на PS5 состоялся релиз небольшого платформера Cloudberry Kingdom. Сам релиз не имеет особого значения — маленькое событие в игровом мире, о котором не трубят на каждом углу. А вот способ, которым игру переиздали на новой платформе, — это гигантский скачок для всей индустрии.

В новой-старой игре увеличили разрешение, подняли частоту кадров, добавили несколько новых функций, оптимизировали управление. Это не полноценный ремастер, но вопрос упирается в затраты на его создание. Теперь любая игровая студия с минимальными финансовыми затратами может переиздать любой свой проект с минимальными вложениями. Появляется шанс, что на новом устройстве возродятся многие культовые проекты, на которые студии не готовы выделять солидные бюджеты.

Вопрос денег всегда стоял остро. Есть прорва проектов, что не окупились на релизе, но имеют устойчивую фанбазу. Подобный механизм позволит выпускать рискованные проекты без оглядки на затраты. Более того, издатели с минимальными рисками смогут прощупать почву для выпуска ремейка с более глубокой проработкой мира.

Послесловие

Пока одни граждане рассуждают о нехватке крупных эксклюзивов, другие говорят про загнивающий Запад, на рынке игровых консолей происходят тектонические сдвиги. Небольшие компании получают реальный шанс воскресить былое величие и порадовать старожилов классическими проектами в осовремененной обложке.

playstation 5 васютин playstation 3
Комментарии Правила

