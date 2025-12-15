Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти

В мире, где фраза «топ за свои деньги» превратилась в мем, Steam Machine выглядят странно: без истерик, без фетиша, но с холодным расчётом
[ ] для раздела Блоги
+
+

Новогодние праздники — лучшее время для сплетен и предсказаний. А разговоры и фантазии про Steam Machine — самый приятный вариант в текущих реалиях. Прямо сейчас развивается интересная ситуация с рынком памяти, и разговоров про новое детище от дядюшки Габена хоть отбавляй. Мне вопрос интересен с экономической точки зрения и с перспективы захвата бюджетной ниши рынка игровых ПК. Как рост цен на память может сочетаться с бюджетными решениями в игровой сфере.

реклама



Предисловие

В современном игровом сообществе какая-то нездоровая атмосфера. Игровые блогеры и различные инфлюенсеры, в погоне за просмотрами, создают низкокачественный контент и вбивают в массы нетривиальные мысли: «Если у тебя нет RTX 5090, то ты не геймер». Качество игры оценивается не по сюжету и игровым механикам, а по FPS на ультранастройках. Игровая индустрия — это не про развлечения, а хайп и поливание нечистотами.

Недавно анонсировали новое игровое устройство Steam Machine, и главной претензией подавляющего числа законодателей повестки было: «А не мало ли 8 ГБ видеопамяти?» Никого не смутил вопрос, что столь слабому видеоядру физически не переварить объём информации, превышающий данный порог.

реклама



VRAM-фетишизм в игровом сообществе

Подавляющее число геймеров не понимают, в чём разница между Blackwell и Ada Lovelace или какое преимущество есть у RDNA 3.0 перед RDNA 2.0. Зато они отлично знают, что 16 больше 8. Никого не волнует, что разница в производительности между RTX 5050 и RTX 5090 почти восьмикратная и они не способны обрабатывать одинаковый объём информации. Но диванные специалисты утверждают, что объём памяти между ними должен быть одинаковым, так как «будет тормозить».

И тут вопрос лежит не в плоскости «про запас», а в разрезе экономической целесообразности.

реклама



На примере RTX 4060 Ti дополнительный объём увеличивал стоимость на 25%, а вот выигрыш в производительности был в лучшем случае в показателях 1% и 0,1%. Не стоит такая прибавка дополнительного увеличения стоимости на четверть.

Обладатели RTX 5090 не считают деньги, и для них разница в $100 — на уровне погрешности, а вот в сегменте бюджетных устройств — это астрономическая разница.

Когда речь идёт об устройстве за $600, лишняя видеопамять за заметную сумму без явной выгоды негативно повлияет на понятие «топ за свои деньги».

реклама



Почему Steam Machine такая слабая

Я просто балдею с подобных фраз и рассуждений и задаюсь вопросом: а где та самая грань, где устройство перестаёт быть «маломощным» и удовлетворяет все хотелки обывателя?

  • Самый мощный телефон в 2025 году вдвое слабее Steam Machine, а большинство мобильных геймеров довольствуются меньшим.
  • Nintendo Switch 2 в четыре раза слабее Steam Machine, и это стандарт на ближайшие 7 лет.
  • ASUS ROG Ally X в три раза слабее Steam Machine, и это опорная планка для Microsoft.
  • Xbox Series S слабее детища Valve, и под неё оптимизируют игры нового поколения.
  • Sony PlayStation 5 всего на 30 % быстрее будущего игрового устройства, но без новых технологий генерации кадров и масштабирования.

Вот смотрю на характеристики устройства и никак не могу понять, где та самая «слабость»? А ведь есть ещё Steam Deck и оптимизация игр под портативный гаджет со своими профилями и настройками.

Как выжить при зомби-апокалипсисе

Кризис с оперативной памятью сравним с зомби-апокалипсисом — нужны простые и понятные правила для достижения определённых целей. Например, не обязательно бегать как чемпионы мира, чтобы убежать от неминуемой неудачи, достаточно бежать чуть быстрее того самого толстячка. Понимая подобные вещи, не будешь стремиться быть самым лучшим — достаточно правильно расставлять акценты и пользоваться ими.

Как выживет Steam Machine при пандемии искусственного интеллекта

В последние недели в профильных пабликах очень странные рассуждения. Некоторые лица утверждают, будто из-за подорожания комплектующих будущее устройство от Valve ждёт печальный конец. Бюджетным геймерам будет неинтересно устройство за оверпрайс. Смотря на подобные высказывания, создаётся впечатление, будто мы живём в разных вселенных.

Пандемия искусственного интеллекта затронет абсолютно ВСЕ устройства, вне зависимости от производителя, и подорожают все устройства, вне зависимости от рынков сбыта. Позиции игрового гаджета от дядюшки Габена как были на определённой ступени ценовой иерархии, так ими и останутся. Вспоминая ситуацию с зомби — нужно будет лишь слегка выделяться на общем фоне.

Релиз Steam Machine в начале 2026 года

За последний месяц вышли тысячи роликов, публикаций и прочих материалов об устройстве, но нет ни единого разбора с датой выхода. Начало года — очень интересный сезон с точки зрения торговли вообще и игровыми гаджетами в частности.

С конца ноября по первые числа января идут новогодние распродажи, и большинство ритейла опустошает свои склады в ноль. Ассортимент товаров на полках стремится к нулю, а те, что остаются висеть, стоят выше среднего по рынку. На этом фоне новое устройство будет иметь минимальную конкуренцию и выглядеть вполне привлекательно при прочих косяках.

Послесловие

С каждым днём всё сильнее понимаю, как далеко большинство игровых инфлюенсеров от народа и происходящего в мире игр. Не имея времени разобраться в вопросе, они быстрее пилят контент. Никого не волнует, что и как они говорят, главное — «правдоподобно». Пипл хавает — денежка капает, а то, что будущее устройство перекрывает все базовые потребности обычного геймера и занимает свою чёткую игровую нишу, — для них вопрос третьестепенной важности.

В 2026 году всё у нового устройства от Valve будет отлично. На фоне конкурентов у нее будут сильные позиции вне зависимости от ситуации с памятью.

Добавить в закладки

Теги

valve rtx 5090 васютин steam machines
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
5
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
42
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России отменили строительство гигафабрики по производству 65-нанометровых чипов
31
Обнаружена чёрная дыра, вокруг которой вращаются ветры со скоростью более 210 миллионов км/ч
9
Затонувшее 2000 лет назад судно может быть египетской «баржей для увеселений»
+
Ученые из США впервые подтвердили возможность отражения электромагнитных волн во времени
2
США смягчают санкции против Белоруссии после освобождения заключённых
2
Германия планирует закупить более 200 самоходных гаубиц RCH 155 на сумму 3,4 миллиарда евро
2
Солнечные электростанции с накопителем в течении светового дня энергии стали коммерчески выгодными
2
Эксперты RUSI представили доклад о стратегическом изнурении России
10
«Промтех» представил микроавтобус Kapitan на базе китайской модели
+
Reuters: США соберут 25 стран для обсуждения развёртывания миротворцев в секторе Газа
+
Россия возвращается к идее экранопланов
+
Каждый третий россиянин сожалеет о крупной покупке в 2025 году
+
В Сирии открыли огонь по американским военным
1
Коллапс на рынке памяти грозит сорвать выход Half-Life 3 и Steam Machine
3
У побережья Франции обнаружили затопленную стену возрастом 7800 лет
1
Германия поможет Польше в строительстве укреплений на границе с Россией
1
Крыму выделили 10 миллиардов рублей на приведение дорог в порядок
+
der8auer опубликовал видео с полной разборкой редчайшей видеокарты Nvidia TITAN Ada
+
GameMT выпускает новую портативную консоль выполненную в стиле PS Vita с дисплеем разрешением 1080p
1
Еврокомиссия критикует действия Белого дома и новую Стратегию национальной безопасности США
3

Популярные статьи

Готовимся к праздникам и новогодним подаркам от Epic Games Store
11
Небольшой обзор вентиляторов от Thermalright и ACD
1
«Изделие 810» — что известно о новой компактной российской гиперзвуковой ракете для Су-57
1
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 2. Термопрокладки 0.5 мм - излом, разгром... Но есть нюанс
15
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
9
Разрушитель миров, Скалолазы, Альтер и Игрок — краткий и субъективный обзор новых фильмов
+
Обзор романа «Расследование» Станислава Лема – произведение, поставившее читателей в тупик
+
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
+

Сейчас обсуждают

spoonch
17:04
Я бы и зрячий от такой собаки не отказался бы в Китайском метро :D
Шэньчжэньский метрополитен тестирует «собаку-поводыря» с ИИ для людей с нарушениями зрения
Den Fed
17:03
3 года будет идти запись ... и чуть меньше года чтение.
Стартап SPhotonix заявил о создании 5D «кристаллов памяти» на стекле с вечным сроком хранения данных
just__me
16:56
>>в 2009 МС-21 обещали в серийное производство в 2016-м. Но что-то случилось. >Случились ковид и СВО... Точно, из-за них-то к 2016 году и не успели. Заранее стали готовиться к ковиду и "СВО". >как ...
Что известно о глубокой модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57М1
Дмитрий Зайцев
16:51
А вой йух тебе, я коренной сибиряк. А вот ты ишачок засланец
В России отменили строительство гигафабрики по производству 65-нанометровых чипов
Garthar
16:51
Неа, это цивилизация. Завод стоит 2 лярда, 1 в карман а за 1 корейцы построят
Южнокорейская Hanwha построит в США завод за $1 млрд по производству зарядов для 155-мм гаубиц
Garthar
16:47
А ну да тебе с хохлостана виднее
В России отменили строительство гигафабрики по производству 65-нанометровых чипов
Мистер правдоруб
16:41
80 долларов за такой кал, как потери ворлдс это перебор!
Глава Xbox Game Studios разъяснил позицию компании по вопросу ценообразования на игры
Мистер правдоруб
16:39
Корейцы строят производство снарядов для страны мнящей себя мировой империей! Инженеры вымерли в США?
Южнокорейская Hanwha построит в США завод за $1 млрд по производству зарядов для 155-мм гаубиц
fynjy_2005
16:37
Ну если шлакопроц взял - мучайся. Амы как-нить без бета-тестов поживем
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Parlous
16:27
Автор, на кой ляд ты поставил себе LTSC, что бы потом всё доработать как в win 11 pro? Ставь win 11 pro 25h2 и пользуйся на здоровье. Только выпили все ии функции. Делается за 10 секунд.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter