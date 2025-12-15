Новогодние праздники — лучшее время для сплетен и предсказаний. А разговоры и фантазии про Steam Machine — самый приятный вариант в текущих реалиях. Прямо сейчас развивается интересная ситуация с рынком памяти, и разговоров про новое детище от дядюшки Габена хоть отбавляй. Мне вопрос интересен с экономической точки зрения и с перспективы захвата бюджетной ниши рынка игровых ПК. Как рост цен на память может сочетаться с бюджетными решениями в игровой сфере.

Предисловие

В современном игровом сообществе какая-то нездоровая атмосфера. Игровые блогеры и различные инфлюенсеры, в погоне за просмотрами, создают низкокачественный контент и вбивают в массы нетривиальные мысли: «Если у тебя нет RTX 5090, то ты не геймер». Качество игры оценивается не по сюжету и игровым механикам, а по FPS на ультранастройках. Игровая индустрия — это не про развлечения, а хайп и поливание нечистотами.

Недавно анонсировали новое игровое устройство Steam Machine, и главной претензией подавляющего числа законодателей повестки было: «А не мало ли 8 ГБ видеопамяти?» Никого не смутил вопрос, что столь слабому видеоядру физически не переварить объём информации, превышающий данный порог.

VRAM-фетишизм в игровом сообществе

Подавляющее число геймеров не понимают, в чём разница между Blackwell и Ada Lovelace или какое преимущество есть у RDNA 3.0 перед RDNA 2.0. Зато они отлично знают, что 16 больше 8. Никого не волнует, что разница в производительности между RTX 5050 и RTX 5090 почти восьмикратная и они не способны обрабатывать одинаковый объём информации. Но диванные специалисты утверждают, что объём памяти между ними должен быть одинаковым, так как «будет тормозить».

И тут вопрос лежит не в плоскости «про запас», а в разрезе экономической целесообразности.

На примере RTX 4060 Ti дополнительный объём увеличивал стоимость на 25%, а вот выигрыш в производительности был в лучшем случае в показателях 1% и 0,1%. Не стоит такая прибавка дополнительного увеличения стоимости на четверть.

Обладатели RTX 5090 не считают деньги, и для них разница в $100 — на уровне погрешности, а вот в сегменте бюджетных устройств — это астрономическая разница.

Когда речь идёт об устройстве за $600, лишняя видеопамять за заметную сумму без явной выгоды негативно повлияет на понятие «топ за свои деньги».

Почему Steam Machine такая слабая

Я просто балдею с подобных фраз и рассуждений и задаюсь вопросом: а где та самая грань, где устройство перестаёт быть «маломощным» и удовлетворяет все хотелки обывателя?

Самый мощный телефон в 2025 году вдвое слабее Steam Machine, а большинство мобильных геймеров довольствуются меньшим.

Nintendo Switch 2 в четыре раза слабее Steam Machine, и это стандарт на ближайшие 7 лет.

ASUS ROG Ally X в три раза слабее Steam Machine, и это опорная планка для Microsoft.

Xbox Series S слабее детища Valve, и под неё оптимизируют игры нового поколения.

Sony PlayStation 5 всего на 30 % быстрее будущего игрового устройства, но без новых технологий генерации кадров и масштабирования.

Вот смотрю на характеристики устройства и никак не могу понять, где та самая «слабость»? А ведь есть ещё Steam Deck и оптимизация игр под портативный гаджет со своими профилями и настройками.

Как выжить при зомби-апокалипсисе

Кризис с оперативной памятью сравним с зомби-апокалипсисом — нужны простые и понятные правила для достижения определённых целей. Например, не обязательно бегать как чемпионы мира, чтобы убежать от неминуемой неудачи, достаточно бежать чуть быстрее того самого толстячка. Понимая подобные вещи, не будешь стремиться быть самым лучшим — достаточно правильно расставлять акценты и пользоваться ими.

Как выживет Steam Machine при пандемии искусственного интеллекта

В последние недели в профильных пабликах очень странные рассуждения. Некоторые лица утверждают, будто из-за подорожания комплектующих будущее устройство от Valve ждёт печальный конец. Бюджетным геймерам будет неинтересно устройство за оверпрайс. Смотря на подобные высказывания, создаётся впечатление, будто мы живём в разных вселенных.

Пандемия искусственного интеллекта затронет абсолютно ВСЕ устройства, вне зависимости от производителя, и подорожают все устройства, вне зависимости от рынков сбыта. Позиции игрового гаджета от дядюшки Габена как были на определённой ступени ценовой иерархии, так ими и останутся. Вспоминая ситуацию с зомби — нужно будет лишь слегка выделяться на общем фоне.

Релиз Steam Machine в начале 2026 года

За последний месяц вышли тысячи роликов, публикаций и прочих материалов об устройстве, но нет ни единого разбора с датой выхода. Начало года — очень интересный сезон с точки зрения торговли вообще и игровыми гаджетами в частности.

С конца ноября по первые числа января идут новогодние распродажи, и большинство ритейла опустошает свои склады в ноль. Ассортимент товаров на полках стремится к нулю, а те, что остаются висеть, стоят выше среднего по рынку. На этом фоне новое устройство будет иметь минимальную конкуренцию и выглядеть вполне привлекательно при прочих косяках.

Послесловие

С каждым днём всё сильнее понимаю, как далеко большинство игровых инфлюенсеров от народа и происходящего в мире игр. Не имея времени разобраться в вопросе, они быстрее пилят контент. Никого не волнует, что и как они говорят, главное — «правдоподобно». Пипл хавает — денежка капает, а то, что будущее устройство перекрывает все базовые потребности обычного геймера и занимает свою чёткую игровую нишу, — для них вопрос третьестепенной важности.

В 2026 году всё у нового устройства от Valve будет отлично. На фоне конкурентов у нее будут сильные позиции вне зависимости от ситуации с памятью.