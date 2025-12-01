Сайт Конференция
Про Чарльза Бронсона — икону экшен-боевиков из золотой эры Голливуда

Он шагнул в тень прошлого так же уверенно, как выходил на экран. И до сих пор его силуэт угадывается во многих современных героях.
Все любят Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стэтхэма и Джеки Чана, но забывают о прародителе и популяризаторе брутальности и маскулинности в кинематографе, человеке, который создал образ несгибаемого и прорывного воителя — Чарльза Бронсона. Актёра, сформировавшего образ героя боевиков. За последние двадцать лет практически не слышал этого имени, хотя его известность в Голливуде была выше, а влияние заметнее, чем у перечисленных актёров. Сегодня захотелось вспомнить человека, которого не знает современная молодёжь, но чьё воздействие ощущается до сих пор.

Для тех, кто не знаком с актёром, упомяну лишь один факт — это четвёртый человек в истории, получивший гонорар за один фильм в размере $1 млн. Сегодня это обычное вознаграждение, но в те далёкие времена подобные суммы доставались лишь избранным.

Немножко про Акиру Куросаву и золотую эру Голливуда

В начале своего становления у фабрики звёзд не было широких возможностей для показа красивой истории. В большей степени упор делался на актёрскую работу, чем на режиссуру, постановку, монтаж, спецэффекты. Именно исполнители вывозили весь фильм, и вокруг их игры строилось повествование. По этой причине многие классические картины того периода считаются непревзойдённой классикой.

Даже сегодня «Гражданин Кейн», «Касабланка», «Унесённые ветром», «Поющие под дождём», «В джазе только девушки» смотрятся гармонично и не вызывают диссонанса.

У всего есть предел. За 40 лет своего развития американский и европейский кинематограф сильно перемешался, и школы обоих континентов взяли лучшее друг у друга. Пересматривая картины 50–60-х годов, даже специалисты не смогут понять, где снималась работа. И в это время на горизонте восходит новая звезда из Японии. Творчество Акиры Куросавы олицетворяет свежий подход к съёмкам и подаче материала публике. Минимум слов, максимум эмоций. Японец вдохнул новое течение в устоявшиеся устои кинематографа.

  • Фильм «Расёмон» — первый «Оскар» японских киноделов. Режиссёр показал одну и ту же историю с разных точек зрения, ввёл понятие субъективного восприятия и интерпретации событий. До этого момента все сюжеты были прямолинейными.
  • Фильм «Семь самураев» — прародитель жанра экшен-боевиков. На основе данной работы были сняты десятки знаковых проектов и первым была «Великолепная семёрка». Фильм «Мстители» 2012 года — чистейшее подражание.
  • Фильм «Скрытая крепость» — ввёл концепцию нескольких параллельных сюжетных линий и вдохновил Джорджа Лукаса на серию «Звёздные войны».
  • Фильм «Телохранитель» — прародитель жанра спагетти-вестернов и вдохновитель Серджио Леоне с его трилогией «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом.

Краткий экскурс нам нужен, так как большинство упомянутых имён непосредственно связано со звёздным стартом карьеры Чарльза Бронсона.

Великолепная семёрка — самый знаковый фильм в жанре вестерна и боевиков

Именно с этого фильма имя Чарльза Бронсона стало узнаваемым в широких кругах. Актёр уже был известен своей харизмой и брутальным амплуа, но большинство картин не имело финансового успеха и было мало знакомо массовому зрителю. Но именно после этого капустника он стал знаменит.

Фильм не только стал финансово успешным, но и породил целую плеяду подражателей. «Герои Келли», «Молодые стрелки», «Неудержимые», «Стражи Галактики», «Мстители», «Отряд самоубийц» — все пересказывают сюжет старого фильма в собственной интерпретации.

Большой побег — фильм из золотого фонда Голливуда

Ещё один проект мирового масштаба, где Чарльз Бронсон играет одну из ключевых ролей. Картина, оказавшая колоссальное влияние на кинематограф. Из интересного стоит упомянуть, что это один из 29 американских фильмов за всю историю, участвовавших в Московском кинофестивале во времена Советского Союза.

Битва в Арденнах — военная киноэпопея с тысячами статистов

Один из самых дорогих фильмов того периода. Ответ киностудий на зарождение домашних телевизоров. Только на большом экране можно было увидеть масштаб и размах. Послужил толчком для Юрия Озерова снять свои «Освобождение» и «Битву за Москву». И снова Чарльз Бронсон играет одну из ведущих ролей.



Грязная дюжина — почти как Call of Duty, только в кино

Следующий фильм, оказавший существенное влияние на медиапространство, породивший кучу проектов, вдохновлённых картиной. Первая часть шутера Call of Duty полностью копирует эпизод с замком в миссии Шато. Вся серия комиксов Suicide Squad концептуально построена на данном фильме.


Пятилетку за три года и узнаваемость в массах

Так получилось, что Чарльз Бронсон за семь лет снялся в пяти топовых проектах, оказавших колоссальное влияние на популярную культуру, и почти во всех фильмах он появлялся в одном и том же образе — брутальный, бескомпромиссный вояка. Именно в этот период он входит в актёрскую элиту и работает с главными знаменитостями того времени.

Например, тренер по боксу Элвиса Пресли в фильме «Кид Галахад».


Тискает Элизабет Тейлор в фильме «Кулик». Вместе с Аленом Делоном грабит банки в фильме «Прощай, друг».

Он регулярно появляется в американских и европейских проектах. Востребован на всех континентах и в странах.

Снова Япония, снова Серджио Леоне и фильм «Однажды на Диком Западе»

Сегодня подобные фильмы называют блокбастерами первой величины. Это величайший и наиболее влиятельный вестерн в истории и обязателен к просмотру всеми и каждым. Самый масштабный проект актёра и наиболее крупный фильм для европейских киностудий на момент выхода. Пятая и наиболее дорогая работа итальянского режиссёра. Музыка Эннио Морриконе. Один из главных вдохновляющих фильмов для Квентина Тарантино. В этом месте можно написать сотни эпитетов, и ни один не сможет подчеркнуть его величия.

Практически все образы и приёмы, используемые в вестернах, берут своё начало из данного проекта. Сегодня подобное кличут: «Это база».


Боевики, вдохновлённые образом Чарльза Бронсона

Большинство современных актёров начинали карьеру во времена пиковой славы их кумира, и свои амплуа они строили на базе имеющихся вариантов.

Конан или нет, но даже лошадь в яблоках. Лишь винтовка заменена на меч.

Фильм с Жаном-Клодом Ван Даммом «Самоволка» явно вдохновлён лентой «Тяжёлые времена». Берётся основная повествовательная нить и часть сюжетных ходов.

Джейсон Стэтхэм закрепил популярность в фильме «Механик» — это ремейк ленты 1972 года с нашим забытым актёром.



Жажда смерти — главный фильм в карьере Чарльза Бронсона

У человека долгая карьера, и список проектов можно продолжать бесконечно, но из вышесказанного видно, что актёр был величиной вселенского масштаба. Он работал со всеми главными звёздами своего времени и оставил глубокий след в истории кинематографа, но мы ещё не приступили к самому важному — моменту, когда засиял титул суперзвезды.



Экранизация одноимённого романа Браяна Гарфилда с некоторыми адаптациями под реалии повседневности. Максимально реалистичное отражение происходящего на улицах. Фильм попал в самое сердце публики. Тема самосуда и защиты семьи стала главной в 1975 году на фоне пассивности полиции. Социально резонансный проект потряс зрителей до глубины души.

В начале нулевых Сильвестр Сталлоне три года пытался получить права на съёмку ремейка фильма с собой в главной роли.

Послесловие

Сегодня имя Чарльза Бронсона редко вспоминают в разговорах о кино, хотя без его ролей современная индустрия выглядела иначе. Он сделал многое для популяризации брутального героя и оставил после себя крепкий фундамент, на котором десятилетиями строились чужие карьеры. Тихо ушёл, не требуя благодарности потомков. Достаточно оглянуться назад, чтобы понять, с чего все начиналось и почему мы любим некоторые образы в кино.

васютин акира куросава вестерны герой боевиков жажда смерти золотая эра голливуда культовые фильмы спагетти-вестерн чарльз бронсон экшен-кино
