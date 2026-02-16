Некоторые пользователи самого популярного видеохостинга мира столкнулись с проблемой, решения которой в настоящее время нет

В последние дни на форумах Reddit стали появляться жалобы по поводу того, что YouTube блокирует комментарии к видеороликам. Ограниченное число пользователей столкнулось с сообщением «Комментарии отключены» под разными видео. У некоторых заблокированы не только комментарии, но даже описания видео.

Изображение: Grok

Пострадали не только пользователи бесплатного тарифа, но и подписчики сервиса YouTube Premium. И те и другие пользуются блокировщиками рекламы, которые и стали источником неприятностей с комментариями и описаниями. Речь может идти об очередном этапе борьбы YouTube с блокировщиками рекламы, которые мешают монетизации сервиса. Нет комментариев в том числе у пользователей браузеров, где блокировщики рекламы и трекеров встроены, таких как Brave.

Изображение: Reddit/stev1234567890

Столкнувшиеся с этим явлением пользователи пишут, что стоит только отключить блокировщик рекламы, как комментарии появляются. Неизвестно, насколько сейчас распространено это явление, но похоже, что с ним столкнулась малая часть пользователей YouTube.