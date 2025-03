Игровые консоли Xbox давно превратились в песочницу для мальчиков и девочек, что не хотят лепить куличики, а бросаются какашками. Вместо игр, детище microsoft дает повод для сплетен, интриг и исполнения патаенных желаний. Можно пройти мимо, но корпорация управляет большей частью персональных компьютеров на планете Земля. От ее решений зависит комфорт и безопасность каждого отдельного индивидума в цифровом мире...

Предисловие

За последние две недели в мире консольного гейминга снова пошла суета. Очередные вбросы для поддержания интереса к бренду консолей Xbox. Обсуждение релиза игрового устройства за три года до старта продаж выглядит, мягко говоря, очень странно. Просто для понимания — через пару недель должны стартовать продажи Nintendo Switch 2, о которой вообще ничего не известно. Единственный ролик на пару минут в январе, чтобы сбить спекуляции и кривотолки. Искусственный ажиотаж, чтобы перебить негативную повестку.

Нижний интернет, большой и беспощадный

Раньше на YouTube было много творческих личностей с разными взглядами на ту или иную вещь. Вопрос "Это наша корова, и мы её доим" никогда не стоял. Ролики делали, потому что было желание выразить своё мнение или знания, поделиться особым взглядом на происходящее. Сегодня — это коммерческий процесс. 90% контента, связанного с консолями, — это отработка чемоданов. Неважно, какой вопрос рассматривается, главное — это реклама магазина или спонсора. В самой рекламе и спонсорах нет ничего плохого, пока она не становится главным мотивом и целью создания контента. В погоне за количеством падает качество.

Независимый взгляд на консольный вопрос

В странах СНГ его нет. Не имеет значения, какая платформа тебе нравится больше, мнение никого не интересует. Мнение не намажешь на хлеб и не монетизируешь. Как пример — вспомните ситуацию с анонсом Intergalactic. На одной чаше весов: "Я не чувствую некстгена, тухлое поколение". На другой нам показывают прорыв в графике с ошеломляющей детализацией, и что у нас на повестке обсуждения?

Как много разборов анонса вы встречали? С поиском деталей и отсылок? С изучением технологий? Нам показали сумасшедший скачок в графике и физике, но кому они интересны? Это тот самый момент, когда на поверхность выползает настоящее нутро человека. Кто ищет хайп — тот видит лысую женщину. Кто ищет игры и прогресс — тот разбирает под микроскопом каждый кадр.

Думаю, анонс игры от Нила Дракмона наглядно показал, кто и что ищет в играх на самом деле. Без притворства и заигрывания с массами.

Анонс Intergalactic: The Heretic Prophet для Sony PlayStation 5

Данный проект упоминается здесь лишь в том контексте, что это будет самая продвинутая и передовая игра для консолей девятого поколения. Японская корпорация имеет ресурсы и специалистов, чтобы выжать максимум из имеющегося железа и показать визуальный шедевр. У Sony есть все необходимое, чтобы продемонстрировать всю мощь собственного устройства.

В 2024 году свет увидели Senua’s Saga: Hellblade II и Indiana Jones and the Great Circle — две самые передовые игры от внутренних студий Microsoft. Кроме намазывания лучей и фотографий, в них ничего нет. Пустые миры с нулевой визуальной составляющей. Анимация персонажей в The Last of Us для PS3 на порядок выше чем в этих поделях для Xbox series X.

Самая мощная и передовая игровая консоль в мировой истории

15 февраля 2024 года Сара Бонд анонсировала новое игровое устройство. Больше подробностей пообещали рассказать в конце 2024 года. Как говорится, обещать — не значит жениться.

Прямо сейчас крупные западные блогеры устроили настоящие разборки, где предметом спора выступают чемоданы от Фила Спенсера. Одна часть игрового комьюнити напрямую обвиняет другую в получении денег от Xbox за правильную подачу "острых" вопросов в 2024 году. Фил Спенсер за прошлый год провел массу крупных и мелких интервью, но ни на одном из них не прозвучало конкретных вопросов о новых консолях.

Абсолютно все, что муссируется в сети, — это слухи и инсайды. Животрепещущая тема, но поклонники Xbox, имея прямой доступ к телу Фила Спенсера, не задали ни одного вопроса о будущем устройстве. Тут стоит понимать, что многие западные блогеры имеют независимое финансирование, репутацию, и их мнение имеет вес в игровом сообществе. Подобное положение дел резонирует с честностью, которую они декларируют в своих словах и мыслях при освещении Xbox.

Фил Спенсер слушает мнение геймеров

Это типичный заголовок для всех высказываний главы игрового подразделения. Не имеет значения, кому давалось интервью — много воды, но никакой конкретики. Скажу больше: Фил Спенсер ни слова не сказал о разработке новой консоли. Абсолютно все новости исходят от аффилированных медиа.

Чтобы понимать, что означает данный факт — это уже третья крупная волна, в которой фигурирует мобильная консоль от Xbox. Никого не волнует, что вы себе нафантазировали — официальных заявлений не было.

Запуск игр из Steam на консолях Xbox так же уже проходил три волны. Бурное обсуждение в течение нескольких месяцев. Весь 2020 год данную фишку и в хвост и в гриву гоняли по всем новостным каналам.

Неужели вы этого не помните? Прошло всего несколько лет. И снова те же самые инсайды от самых "проверенных" источников.

Пока геймеры обсуждают новые особенности будущего устройства, у них нет времени говорить о реальных проблемах и плачевном состоянии игрового гиганта.

Кто будет создавать передовые игры для самой мощной игровой консоли в истории

Первый пункт нашего повествования потребовал глубокого погружения в пучину новостных перипетий и массового помешательства вокруг игровых консолей Xbox нового поколения. В 2025 году существует, в лучшем случае, пять игровых издательств, способных наполную раскрыть потенциал консолей девятого поколения. Подавляющее число разработчиков не заинтересовано в создании фотореалистичной графики для своих проектов — они хотят, чтобы их игры работали на любом "корыте" с максимальным охватом аудитории. У Microsoft нет ни одной студии, которая могла бы заниматься графикой и оптимизацией. Отсюда возникает логичный вопрос: "Кто будет делать игры для самых мощных устройств?" Не просто игры, а те, что оправдают её производительность и ценник? Обмазать игру с Xbox 360 нанитами, трассировкой пути — и в продакшн?

"Нижний" интернет в предвкушении новой гонки вооружений

Текущее поколение вышло слишком слабым и не способно удивить избалованных блогеров своей визуальной составляющей. Более того, ни механиками, ни историями, ни глубиной игровых вселенных их уже не впечатлить. Интересно, что по этому поводу думают любители Counter-Strike 2 и DOTA 2 в Steam? Так ли важны игровые миры и графика, чтобы получать удовольствие от игры?

Larian Studios при разработке Baldur's Gate 3 привлекла около 500 человек и потратила $200 млн без учета маркетинга;

CD Projekt при разработке Cyberpunk 2077 задействовала около 600 своих сотрудников, 5500 на аутсорсе и бюджет около $320 млн;

Kojima Productions при разработке Death Stranding 2 привлекла около 200 человек, 500 на аутсорсе и бюджет около $200 млн без учета маркетинга;

Это исключительные студии, выпускающие игры раз в семь лет. Всего существует не более 15 независимых крупных проектов. Если к ним добавить внутренние студии крупных агломераций, то планка поднимется до 40–50 штук. Половина из них уже нашли свою личную нишу и пилят уникальные Call of Duty из года в год.

По самым грубым подсчетам (без учета китайцев), 25 крупных студий могут выпускать не более трех крупных проектов в год на всю игровую индустрию, чтобы показать все терафлопсики самой мощной и передовой консоли в истории.

Как бы сильно ни нахваливали Warhorse Studios или Bloober Team — это птицы совершенно другого уровня полета. У них нет возможностей создавать игры уровня "System Sellers", ради которых человек побежит в магазин за новенькой RTX 5090 или игровой консолью за очень много денег.

Мы находимся в той точке развития игровой индустрии, когда некому раскрывать весь потенциал, заложенный в железо. Это слишком дорого и нерентабельно.

Дорогое игровое устройство с лейблом Xbox

Дешевое игровое устройство с лейблом Xbox смогло покорить сердца около 30 млн геймеров с минимальной конкуренцией в лице PS5. Если распределять целевую аудиторию, ориентируясь на статистику Steam и стоимость системного блока, то Xbox Series S/X целились в рынок с охватом около 70% пользователей. Если исходить из того, что следующая консоль будет значительно производительнее PS5 Pro, то целевая аудитория (видеокарта от RTX 4090) — не более 5%.

Добавляем, что на этом же рынке присутствуют Dell Alienware, ASUS Republic of Gamers, Acer Predator, HP OMEN, Lenovo Legion, кастомные сборщики и самодеятельность, — и рынок старших Xbox можно оценить в 2 млн устройств по самой верхней планке за все время их существования.

Мечтатели и фантазеры из "нижнего" интернета

Собирая мнения на различных ресурсах по вопросу будущей консоли Xbox, обратил внимание, что многие говорящие головы считают себя центром вселенной, будто бы весь мир крутится вокруг них и их желаний. Они мечтают купить портативный Xbox и носить всю накопленную библиотеку с собой в кармане. Или продают свою почку и, вместо прикормки "кожаной куртки", отдают последние крохи Филимону. Или Microsoft будет сотрудничать с крупными студиями и прорабатывать вопрос оптимизации игр под "правильные" устройства. Или единая экосистема с щупальцами во всех сферах жизни — облака войдут в каждую дверь и раскроют потенциал этой мегавселенной. Бредней очень много.

У меня лишь один вопрос к этим гражданам — за чей счет будет банкет? Почему-то у всех говорящих голов надеты розовые очки, и они не понимают самого простого: при базе активных пользователей в 2 млн человек никто не будет отдельно создавать операционную систему с улучшениями для игр. Ни одна студия не станет отдельно оптимизировать игры под такую аудиторию. Microsoft Store — нежизнеспособный магазин. Приложение Xbox пилится уже 9 лет. Xcloud в статусе беты с 2019 года. Мобильный магазин Xbox не могут запустить с лета прошлого года. Ни дорогая ни портативная консоль не имеет позитивного разреза в финансовом плане. Слишкмо маленькая аудитория, чтобы кто-то что-то разрабатывал или оптимизировал.

Мусорная Windows для элитных геймеров

Интеграция Xbox и Windows 10 идет с 2016 года, а воз и ныне там. Число мусорных программ в дистрибутивах "форточек" перевалило за 50 штук — и это без учета фоновой телеметрии на каждый чих. За время своего существования, операционная система Microsoft была закажена таким объхемом мусора, что ей невозможно адекватно пользоваться.

Эксперименты над потребителями

В прошлом году у Microsoft появилось новое хобби в виде искусственного интеллекта. Его пихают везде и куда только можно. Никого не волнует, а нужен ли он старой бабушке, что общается со своими внуками на старом ноутбуке. Получи Copilot и расшишись.

Подобных новшеств — целая гора и детское ведерко. В мире идет очередной кипиш, а у Microsoft уже готовы несколько приложений. О чем можно говорить, если с момента выхода Windows 10 банальный калькулятор обновлялся 55 раз...

Будущий Xbox может стать очередным экспериментом над всеми пользователями операционной системы Windows. Я не верю, что "мелкомягкие" выпустят урезанную игровую систему для геймеров, а вот интеграцию игровых функций в уже существующего слона — очень даже могут.

Вы же в курсе, что у вас в лицензионной системе есть "Игровой режим"? А главное, знаете, как он работает?

Он постоянно работает в фоне и потребляет ваши ресурсы, а параллельно с этим запущены еще несколько фоновых процессов, которые "помогают" вам... И это никак не связано с приложением Xbox, в котором половина функций дублируется. Подобного мусора в режиме полуфабриката — вагон и маленькая тележка. Пилят-пилят, и все никак допилить не могут.

Эмулятор Xbox и перенос библиотеки

Технически, Microsoft может создать программу проигрыватель игр с библиотеки консоли. Номинально, на его запуск нужно будет устройство с производительностью +70% к мощности консоли. В 2025 году не существует подобного железа в рамках 15 ватт энергопотребления. Xbox series S кушает до 100 ватт и в обозримом будущем мне не представляется возможным уместить подобные характеристики в портативном формое. Но самое интересное начинается не здесь.Для запуска игр через эмулятор ты обязан получить согласие издателя.

В свое время из GeForce NOW ушли многие издатели и никого не волновало, что пользователь запускал свои купленные игры со своего аккаунта в виртуальной машине. Нет официального одобрения - не имеешь право так поступать. По обратке с Xbox 360 перенесли менее 20% всей библиотеки.

Но и это не все. Игры для консолей не имеют защиты. Выпуск официального эмулятора - это потенциальная угроза пиратства всей консольной библиотеки. На его взлом будут брошены ВСЕ умы человечества.

Будущее консолей Xbox

Официально о новых консолях было лишь одно единственное сообщение. Все остальное — это спекуляции и погоня за трафиком. Концепция дорогого Xbox и портативного устройства нежизнеспособна. Слишком маленькая аудитория для разработки и поддержки отдельной ветки Windows. Более того, вызывает сомнение вопрос окупаемости при наличии Steam и других магазинов. Слухи и сплетни последних недель больше похожи на исследование рынка и изучение реакции пользователей, чем на объективную реальность. Полный отказ от консолей, замена бренда на приложение Xbox с расширенным функционалом, максимальное сокращение расходов на поддержание платформы и перекладывание технических вопросов на сторонние компании - слишком радикальные изменения для обычных пользователей.

У Microsoft нет студий, что смогут полноценно утилизировать всю мощность нового устройства с демонстрацией каждого отдельного терафлопса в анфас и профиль. Филимон не готов выделять бюджеты, что смогут продемонстрировать необузданную мощь величайшего гаджета.

Многие не помнят, но у Microsoft была инициатива Xbox Play Anywhere, ее уникальность состоит в том, что подавляющее число студий не поддержала начинания Фила Спенсера. Есть основания пологать, что и сегодня любое начинание от Xbox будут проигнорированы большинством игроков на рынке.

Эмулятор консолей слишком рискованная затея, с потенциальными убитками на сотни миллиардов долларов. Слишком высокие риски за сомнительную выгоду.

Послесловие

История с консолями Xbox - это театр абсурда. Обхявить о новой консоли за 4 года до старта продаж. Пустить множество несостоятельных слухов с горизонтом событий в три года. Играть с чувствами поклонников и фанатов в момент тяжелейших переживаний. Отсутствие вменяемых планов и куча воды о величии бытия. Долгие годы называл Филимона балаболом, но, видимо, он посмотрел репортаж от двух белорусских блогеров и перенял у них манеру повествования - неси пургу с уверенным лицом и народ к тебе потянется.